Mitriță s-a accidentat Internaționalul român, scos pe targă de pe teren în campionatul Chinei după 40 de minute

- Alexandru Mitriță (30 de ani) s-a accidentat în meciul dintre Qingdao West Coast și Zhejiang Professional, din campionatul Chinei.
Internaționalul abia a revenit în China după meciurile naționalei cu Canada, scor 0-3, și Cipru, scor 2-2. În cele două partide, Alexandru Mitriță a jucat doar 16 minute, în amicalul cu canadienii.
Alexandru Mitriță a suferit o accidentare în China
Internaționalul român s-a accidentat în minutul 40 al partidei dintre Qingdao West Coast și Zhejiang Professional, în cadrul etapei 24 din China, scrie fanatik.ro.
Un adversar care a intrat prin alunecare într-un mod imprudent a provocat accidentarea românului, care a fost scos cu targa de pe teren.
Mitriță s-a prăbușit pe jos de durere după atacul care s-a sfârșit cu șutul spre poartă al acestuia. Românul și-a dat imediat gheata jos și a acuzat probleme la gleznă.
În cele din urmă, Zhejiang Professional a câștigat meciul cu Qingdao West Coast, scor 2-0.
Alexandru Mitriță are un sezon perfect în China. Acesta a înscris 7 goluri și a oferit 4 pase decisive în 9 meciuri jucate.
- Universitatea Craiova l-a cedat pe Mitriță la Zhejiang în această vară pentru 2 milioane de euro.