Mitriță s-a accidentat Internaționalul român, scos pe targă de pe teren în campionatul Chinei după 40 de minute

Alexandru Mitriță (30 de ani) s-a accidentat în meciul dintre Qingdao West Coast și Zhejiang Professional, din campionatul Chinei.

Internaționalul abia a revenit în China după meciurile naționalei cu Canada, scor 0-3, și Cipru, scor 2-2. În cele două partide, Alexandru Mitriță a jucat doar 16 minute, în amicalul cu canadienii.

Citește și Luat cu Ambulanța de pe teren Colegul lui Horațiu Moldovan de la Real Oviedo a suferit o accidentare dură Citește mai mult Luat cu Ambulanța de pe teren Colegul lui Horațiu Moldovan de la Real Oviedo a suferit o accidentare dură

Alexandru Mitriță a suferit o accidentare în China

Internaționalul român s-a accidentat în minutul 40 al partidei dintre Qingdao West Coast și Zhejiang Professional, în cadrul etapei 24 din China, scrie fanatik.ro.

Un adversar care a intrat prin alunecare într-un mod imprudent a provocat accidentarea românului, care a fost scos cu targa de pe teren.

Mitriță s-a prăbușit pe jos de durere după atacul care s-a sfârșit cu șutul spre poartă al acestuia. Românul și-a dat imediat gheata jos și a acuzat probleme la gleznă.

În cele din urmă, Zhejiang Professional a câștigat meciul cu Qingdao West Coast, scor 2-0.

Alexandru Mitriță are un sezon perfect în China. Acesta a înscris 7 goluri și a oferit 4 pase decisive în 9 meciuri jucate.

Universitatea Craiova l-a cedat pe Mitriță la Zhejiang în această vară pentru 2 milioane de euro.

4 milioane de euro valorează Alexandru Mitriță, conform Transfermarkt

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport