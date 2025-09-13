Moment inedit pentru Halep Fostul număr 1 WTA va urca pe aceeași scenă ca Michelle Obama, la București

Simona Halep (33 de ani) va fi prezentă pe scena Impact Bucharest 2025, unul dintre cele mai importante evenimente de business și tehnologie din regiune.

Fosta sportivă va lua parte la același eveniment cu Michelle Obama, soția fostului președinte al SUA, Barack Obama.

După retragerea din tenis, Simona Halep și-a concentrat atenția spre zona de business, având mai multe proiecte în zona imobiliară.

Simona Halep, pe scenă la Impact Bucharest alături de Michelle Obama

Simona Halep va urca pe scenă în prima zi a evenimentului Impact Bucharest 2025, unde va purta o discuție cu Sergiu Mircea, director executiv de marketing și comunicare la Banca Transilvania, instituție cu care fosta sportivă are un parteneriat încă din 2018.

Fostul număr 1 WTA va vorbi despre activitatea sa de business, cu accent pe zona imobiliară.

Simona Halep va lua parte la evenimentul dedicat zonei de business și tehnologie alături de mai mulți oameni importanți din aceste zone, printre care și Michelle Obama, care se va afla în premieră în România.

Fosta Primă Doamnă a SUA va urca pe scenă în a doua zi a evenimentului de la București.

Halep nu va fi singura personalitate din tenis prezentă la eveniment, Horia Tecău fiind și el printre numele aflate pe listă.

Evenimentul se va desfășura pe 17 și 18 septembrie la Romexpo.

