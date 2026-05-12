Afacere Juventus-Real Italienii ar fi pus ochii pe talentele „galacticilor”. Când ar urma să aibă loc discuțiile

Juventus vrea să se întărească pentru sezonul viitor și ar dori să transfere doi jucători de la Real Madrid. Detalii, mai jos în articol.

Juventus nu a mai câștigat titlul din sezonul 2019/2020, iar Cupa Italiei din 2024. După un nou an fără realizări, conducerea formației din Torino vrea să aducă noi întăriri la echipă.

Juventus i-ar dori pe Gonzalo Garcia și Brahim Diaz

Echipa antrenată de Luciano Spalletti i-ar dori pe Gonzalo Garcia și Brahim Diaz, jucătorii lui Real Madrid, anunță tuttosport.com.

Garcia, atacant crescut în academia Realului și promovat la prima echipă în vara anului trecut, a jucat în 36 de partide în toate competițiile pentru formația „blanco”, a marcat 6 goluri și a oferit 3 pase decisive.

Juventus și Real Madrid ar urma să înceapă discuțiile, iar reprezentanți ai celor două cluburi ar urma să se întâlnească în următoarele 10 zile.

30 de milioane de euro este cota de piață a lui Gonzalo Garcia, conform Transfermarkt

O altă țintă a lui Juventus este Brahim Diaz, atacant transferat de Real în 2019 de la Manchester City și care a fost împrumutat în două rânduri la AC Milan.

Marocanul a jucat 39 de meciuri în acest sezon pentru „galactici”, în care a marcat un singur gol și a oferit 8 pase decisive.

Pentru Juventus ar însemna un avantaj experiența anterioară a lui Diaz în Italia, dar și situația sa contractuală la Real Madrid. Înțelegerea va expira în vara anului viitor.

35 de milioane de euro este cota de piață a lui Brahim Diaz, conform Transfermarkt

În tricoul lui AC Milan, Brahim Diaz a jucat, în total, 124 de partide, a marcat 18 goluri și a dat 15 pase decisive. A cucerit și un titlu în Italia, în sezonul 2021/2022.

Negocierile dintre atacant și Real Madrid privind prelungirea contractului au început în urmă cu câteva luni, dar nu au fost finalizate.

Cu două etape înainte de finalul campionatului, Juventus se află pe locul 3, cu 68 de puncte.

