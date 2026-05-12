„Ajunge, omule!” Laurențiu Reghecampf, mesaj pentru Cristiano Ronaldo înainte de finala campionatului din Arabia Saudită
Laurențiu Reghecampf și Cristiano Ronaldo/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Campionate

„Ajunge, omule!” Laurențiu Reghecampf, mesaj pentru Cristiano Ronaldo înainte de finala campionatului din Arabia Saudită

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.05.2026, ora 15:11
alt-text Actualizat: 12.05.2026, ora 15:11
  • Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a avut un mesaj pentru Cristiano Ronaldo (41 de ani) înaintea derby-ul dintre Al Nassr și Al Hilal, care se anunță decisiv în lupta la titlu din Arabia Saudită.
  • Al Nassr - Al Hilal se joacă de la ora 21:00 și va fi în direct pe Prima Sport 3.

Înaintea duelului direct, Al Nassr e lider cu 82 de puncte, la 5 în fața rivalei, care are însă un meci în minus.

„A știut să elimine toxinele” Cristian Chivu, descris de Christian Vieri: „Nu-i e teamă să treacă orice jucător pe bancă!”
Citește și
„A știut să elimine toxinele” Cristian Chivu, descris de Christian Vieri: „Nu-i e teamă să treacă orice jucător pe bancă!”
Citește mai mult
„A știut să elimine toxinele” Cristian Chivu, descris de Christian Vieri: „Nu-i e teamă să treacă orice jucător pe bancă!”

Laurențiu Reghecampf, mesaj pentru Cristiano Ronaldo: „Ajunge, omule, cu doborârea recordurilor!”

Laurențiu Reghecampf, fost antrenor al celor de la Al Hilal în perioada 2014 - 2015, se așteaptă la o victorie a trupei lui Simone Inzaghi (50 de ani).

Proaspăt campion în Sudan și Rwanda cu Al-Hilal Omdurman, tehnicianul român a avut și un mesaj pentru Cristiano Ronaldo, starul celor de la Al Nassr.

„Din punctul meu de vedere, este foarte bine pentru orice echipă să continue cu același antrenor pentru a avea stabilitate. Inzaghi este un antrenor mare și are amprenta lui, dar la Al Hilal, dacă nu ești mereu campion, lucrurile devin foarte grele pentru orice tehnician, indiferent de nume.

Jorge Jesus este un antrenor foarte mare, cu o vastă experiență și o puternică mentalitate de învingător. Nu este deloc ciudat că Al Nassr arată acest nivel puternic sub conducerea sa.

Jucătorii lui Al Hilal vor intra în derby-ul cu Al Nassr cu o energie și un entuziasm mai mari și mă aștept să câștige acest meci important pentru a aduce bucurie fanilor.

Mesajul meu pentru Ronaldo este: ajunge, omule, cu doborârea recordurilor!

Toți jucătorii din lume trebuie să respecte acest nivel uimitor pe care îl arată la această vârstă.

Este un jucător uriaș și o legendă vie care nu mai are nevoie de niciun comentariu, dovedește zilnic că este excepțional în istoria fotbalului”, a spus Reghecampf pentru 365scores.com.

Cristiano Ronaldo, tot mai aproape de borna 1000

Runda trecută, Al Nassr a învins-o pe Al Shabab, scor 4-2. Ronaldo și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor și a ajuns la 100 de goluri marcate în Arabia Saudită și 971 înscrise în carieră.

Astfel, superstarul lusitan mai are nevoie de doar 29 de reușite pentru a atinge borna istorică de 1000 de goluri.

Citește și

„Joacă și taci!”  Ironii între Gavi și Vinicius , la El Clasico. Cum a încercat starul lui Real Madrid să-i provoace pe catalani
Campionate
13:05
„Joacă și taci!” Ironii între Gavi și Vinicius, la El Clasico. Cum a încercat starul lui Real Madrid să-i provoace pe catalani
Citește mai mult
„Joacă și taci!”  Ironii între Gavi și Vinicius , la El Clasico. Cum a încercat starul lui Real Madrid să-i provoace pe catalani
„O mare muncitoare”  Cîrstea, lăudată de adversara din sferturile turneului de la Roma » Cum se simte Sorana la 36 de ani
Tenis
12:31
„O mare muncitoare” Cîrstea, lăudată de adversara din sferturile turneului de la Roma » Cum se simte Sorana la 36 de ani
Citește mai mult
„O mare muncitoare”  Cîrstea, lăudată de adversara din sferturile turneului de la Roma » Cum se simte Sorana la 36 de ani

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce s-a întâmplat după eliminarea gratuităților pentru hibride în parcările Primăriei Capitalei / Cât a crescut numărul abonamentelor
Ce s-a întâmplat după eliminarea gratuităților pentru hibride în parcările Primăriei Capitalei / Cât a crescut numărul abonamentelor
Ce s-a întâmplat după eliminarea gratuităților pentru hibride în parcările Primăriei Capitalei / Cât a crescut numărul abonamentelor
cristiano ronaldo Laurentiu Reghecampf al hilal al nassr
Știrile zilei din sport
13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Tenis
12.05
13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Citește mai mult
13 ani mai târziu, Sorana e la fel de sus! Cîrstea și-a egalat cea mai bună clasare a carierei » Până pe ce loc poate urca și câți bani poate câștiga la Roma
Sancțiuni istorice în Cehia Federația a fost nemiloasă după haosul provocat de suporteri la Slavia - Sparta:  0-3 la „masa verde” și amendă de 410.000 de euro!
Campionate
12.05
Sancțiuni istorice în Cehia Federația a fost nemiloasă după haosul provocat de suporteri la Slavia - Sparta: 0-3 la „masa verde” și amendă de 410.000 de euro!
Citește mai mult
Sancțiuni istorice în Cehia Federația a fost nemiloasă după haosul provocat de suporteri la Slavia - Sparta:  0-3 la „masa verde” și amendă de 410.000 de euro!
Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici
Campionate
12.05
Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici
Citește mai mult
Hansi Flick, anunț-surpriză Antrenorul german a confirmat prelungirea contractului cu Barcelona și nu s-a oprit aici
„Nu e niciun secret”  Antrenorul Soranei Cîrstea, despre calificarea româncei în semifinale la Roma » Cum a oprit-o pe Ostapenko
Tenis
12.05
„Nu e niciun secret” Antrenorul Soranei Cîrstea, despre calificarea româncei în semifinale la Roma » Cum a oprit-o pe Ostapenko
Citește mai mult
„Nu e niciun secret”  Antrenorul Soranei Cîrstea, despre calificarea româncei în semifinale la Roma » Cum a oprit-o pe Ostapenko
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:02
Altă gafă pe lista lui Radu! FOTO. MVP etapa trecută, cel mai slab acum. Ce a făcut portarul la Celta - Levante. Reacția Marca
Altă gafă pe lista lui Radu! FOTO. MVP etapa trecută, cel mai slab acum. Ce a făcut portarul la Celta - Levante. Reacția Marca
11:50
„Perez, un geniu al comunicării” Fostul arbitru FIFA îl acuză pe președintele lui Real Madrid: „Dictează narațiunea, deviază atenția de la problemele clubului”
„Perez, un geniu al comunicării” Fostul arbitru FIFA îl acuză pe președintele lui Real Madrid: „Dictează narațiunea, deviază atenția de la problemele clubului”
10:59
Și-a îngropat echipa FOTO: Al-Nassr putea să câștige titlul în meciul cu Al-Hilal, dar portarul a gafat uluitor în ultima secundă! » Cristiano, dărâmat!
Și-a îngropat echipa  FOTO: Al-Nassr putea să câștige titlul în meciul cu Al-Hilal, dar portarul a gafat uluitor în ultima secundă! » Cristiano, dărâmat!
10:43
Dezaprobă gestul lui Yamal Hansi Flick nu l-a menajat pe superstarul de la Barcelona: „Am vorbit cu Lamine, nu mi-a plăcut ce a făcut”
Dezaprobă gestul lui Yamal Hansi Flick nu l-a menajat pe superstarul de la Barcelona: „Am vorbit cu Lamine, nu mi-a plăcut ce a făcut”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Top stiri
„Au pariat pe Real Madrid” Reacția clubului după ce 4 jucători au fost suspendați de FRF » Contracte suspendate
Liga 2
12.05
„Au pariat pe Real Madrid” Reacția clubului după ce 4 jucători au fost suspendați de FRF » Contracte suspendate
Citește mai mult
„Au pariat pe Real Madrid” Reacția clubului după ce 4 jucători au fost suspendați de FRF » Contracte suspendate
Dinamo, trimisă la mediere Instanța recomandă soluționarea amiabilă a litigiului privind imaginea lui Lică Nunweiller » Reacția moștenitoarei
Superliga
12.05
Dinamo, trimisă la mediere Instanța recomandă soluționarea amiabilă a litigiului privind imaginea lui Lică Nunweiller » Reacția moștenitoarei
Citește mai mult
Dinamo, trimisă la mediere Instanța recomandă soluționarea amiabilă a litigiului privind imaginea lui Lică Nunweiller » Reacția moștenitoarei
„Erau frustrați”  VIDEO. Alexandru Albu nu i-a iertat pe jucătorii de la FCSB: „Asta ne spuneau. Vorbesc cam mult”
Superliga
12.05
„Erau frustrați” VIDEO. Alexandru Albu nu i-a iertat pe jucătorii de la FCSB: „Asta ne spuneau. Vorbesc cam mult”
Citește mai mult
„Erau frustrați”  VIDEO. Alexandru Albu nu i-a iertat pe jucătorii de la FCSB: „Asta ne spuneau. Vorbesc cam mult”
FOTO | Gluma cu Metallica la bere și micii de la Terasa Obor. Cum se realizează veselie, marketing și entuziasm, excutând prestidigitație cu AI
B365
12.05
FOTO | Gluma cu Metallica la bere și micii de la Terasa Obor. Cum se realizează veselie, marketing și entuziasm, excutând prestidigitație cu AI
Citește mai mult
FOTO | Gluma cu Metallica la bere și micii de la Terasa Obor. Cum se realizează veselie, marketing și entuziasm, excutând prestidigitație cu AI

Echipe/Competiții

fcsb 30 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 25 rapid 18 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
13.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share