„Ajunge, omule!” Laurențiu Reghecampf, mesaj pentru Cristiano Ronaldo înainte de finala campionatului din Arabia Saudită

Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a avut un mesaj pentru Cristiano Ronaldo (41 de ani) înaintea derby-ul dintre Al Nassr și Al Hilal, care se anunță decisiv în lupta la titlu din Arabia Saudită.

Al Nassr - Al Hilal se joacă de la ora 21:00 și va fi în direct pe Prima Sport 3.

Înaintea duelului direct, Al Nassr e lider cu 82 de puncte, la 5 în fața rivalei, care are însă un meci în minus.

Laurențiu Reghecampf, fost antrenor al celor de la Al Hilal în perioada 2014 - 2015, se așteaptă la o victorie a trupei lui Simone Inzaghi (50 de ani).

Proaspăt campion în Sudan și Rwanda cu Al-Hilal Omdurman, tehnicianul român a avut și un mesaj pentru Cristiano Ronaldo, starul celor de la Al Nassr.

„Din punctul meu de vedere, este foarte bine pentru orice echipă să continue cu același antrenor pentru a avea stabilitate. Inzaghi este un antrenor mare și are amprenta lui, dar la Al Hilal, dacă nu ești mereu campion, lucrurile devin foarte grele pentru orice tehnician, indiferent de nume.

Jorge Jesus este un antrenor foarte mare, cu o vastă experiență și o puternică mentalitate de învingător. Nu este deloc ciudat că Al Nassr arată acest nivel puternic sub conducerea sa.

Jucătorii lui Al Hilal vor intra în derby-ul cu Al Nassr cu o energie și un entuziasm mai mari și mă aștept să câștige acest meci important pentru a aduce bucurie fanilor.

Mesajul meu pentru Ronaldo este: ajunge, omule, cu doborârea recordurilor!

Toți jucătorii din lume trebuie să respecte acest nivel uimitor pe care îl arată la această vârstă.

Este un jucător uriaș și o legendă vie care nu mai are nevoie de niciun comentariu, dovedește zilnic că este excepțional în istoria fotbalului”, a spus Reghecampf pentru 365scores.com.

Cristiano Ronaldo, tot mai aproape de borna 1000

Runda trecută, Al Nassr a învins-o pe Al Shabab, scor 4-2. Ronaldo și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor și a ajuns la 100 de goluri marcate în Arabia Saudită și 971 înscrise în carieră.

Astfel, superstarul lusitan mai are nevoie de doar 29 de reușite pentru a atinge borna istorică de 1000 de goluri.

