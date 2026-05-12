Lovitură de teatru! Lupta pentru evitarea retrogradării și a meciurilor de baraj e dată peste cap. Anunț oficial din partea FRF

Ultima etapă de play-out va conține 4 meciuri la aceeași oră, luni de la 20:30, în care din 4 echipe doar una va scăpa și de retrogradare, și de baraj.

Ce se va întâmpla însă dacă Slobozia va termina peste Hermannstadt, însă n-a primit licența pe plan intern și a atacat decizia la TAS? Va putea disputa barajul?

Final pasionant de campionat în partea de jos a clasamentului. Se cunoaște o singură echipă care va retrograda, înaintea ultimei etape, Metaloglobus.

În rest, orice e posibil. Iar în joc, pentru a evita al doilea loc retrogradabil se luptă Unirea Slobozia și Hermannstadt, iar pentru a scăpa de barajul de menținere-promovare, duelul se duce între Petrolul și Farul.

În acest moment, Slobozia și Hermannstadt sunt la egalitate. Meciurile din ultima rundă sunt:

Slobozia - UTA

Hermmanstadt - FCSB

Dacă Slobozia va reuși să facă cel puțin același rezultat pe care Sibiul îl va scoate în fața FCSB-ului, atunci Hermannstadt va termina pe locul 15, iar ialomițenii se vor afla pe loc de baraj.

Motivul: Slobozia e avantajată la egalitate de puncte fiindcă, deși ambele echipe au beneficiat de rotunjire la intrarea în play-out, Slobozia a fost mai bine clasată la finalul sezonului regular.

Tot la egalitate se află și Petrolul și Farul. Meciurile de luni sunt:

Petrolul - Oțelul

Farul - Metaloglobus

Petrolul are nevoie să obțină cel puțin același rezultat ca Farul pentru a fi deasupra constănțenilor. La egalitate de puncte, prahovenii au avantaj fiindcă ei au terminat cu punctaj par primele 30 de etape, în vreme ce Farul a beneficiat de rotunjire.

Totuși, în aceste scenarii lucrurile nu vor sta la baraj conform clasamentului și meritului sportiv.

Lovitura de teatru vine dinspre FRF. Care, rugată de GOLAZO.ro, să explice ce se va întâmpla dacă Slobozia va termina pe loc de baraj, dar Tribunalul de Arbitraj Sportiv de a Lausanne nu va oferi un răspuns la solicitarea ialomițenilor, care au atacat în Elveția decizia, de pe plan intern, de a nu primi licența de Liga 1, a anunțat că:

„Unirea Slobozia nu va putea susține meciurile de la baraj fiindcă ea nu deține licența de Superliga”.

Practic, singurul scenariu în care Slobozia ar putea disputa barajul, dacă ar termina pe locul 14 ar fi cel în care TAS i-ar oferi un răspuns favorabil până la finalul săptămânii viitoare.

Dacă TAS nu va întoarce decizia FRF, atunci, pe configurația actuală a clasamentelor din Liga 1 și Liga 2, barajele, care vor fi tur-retur, ar arăta astfel:

Farul - Chindia

Hermmanstadt - FC Voluntari

Ordinea jocurilor, cine va fi gazdă în tur și cine în retur, se va stabili prin tragere la sorți.

