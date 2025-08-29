Kairat face ocolul Pământului Echipa din Kazahstan va parcurge o distanță nemaiîntâlnită în deplasările din Liga Campionilor » Record istoric
Kairat și avionul cu care va călători în Liga Campionilor Fotomontaj GOLAZO.ro
Liga Campionilor

Kairat face ocolul Pământului Echipa din Kazahstan va parcurge o distanță nemaiîntâlnită în deplasările din Liga Campionilor » Record istoric

alt-text Theodor Jumătate , Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 29.08.2025, ora 13:23
alt-text Actualizat: 29.08.2025, ora 13:23
  • Kairat va face patru zboruri lungi din Kazahstan la prima sa participare în faza principală a Ligii Campionilor.
  • Inclusiv cea mai lungă deplasare din istoria Champions: 6.900 km de la Almaty la Lisabona, pentru jocul cu Sporting.

Această Ligă a Campionilor XXL cu 36 de echipe, fiecare urmând să joace opt meciuri, patru acasă și patru în deplasare, presupune și un efort uriaș.

Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte. Unde ar putea ajunge
Citește și
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte. Unde ar putea ajunge
Citește mai mult
Mourinho, dat afară! Fenerbahce i-a reziliat contractul portughezului exact când FCSB voia să-l înfrunte. Unde ar putea ajunge

Mai ales când apare o echipă precum Kairat Almaty, din Kazahstan, aflată în Asia Centrală, la doar 300 de kilometri de granița cu China.

Kairat face cea mai lungă deplasare din istoria Ligii: 6.900 km spre Lisabona

Marca a făcut un calcul cât va călători Real Madrid în faza principală a competiției, cu deplasări la Almaty (Kairat, 6.430 km), Pireu (Olympiacos, 2.360 km), Liverpool (1.440 km) și Lisabona (Benfica, 500 km). Peste 21.400 km dus-întors.

Dar Kairat va zbura de peste două ori mai mult decât Real.

Toate cele patru trasee ale campioanei kazahe vor fi foarte lungi.

  • Almaty-Milano (Inter/Italia): 5.200 km. 
  • Almaty-Londra (Arsenal/Anglia): 5.600 km. 
  • Almaty-Lisabona (Sporting/Portugalia): 6.900 km. Cea mai lungă deplasare din istoria Ligii! 
  • Almaty-Copenhaga (FC Copenhaga/Danemarca): 4.700 km. 
11 ore și jumătate
durează călătoria cu avionul pentru distanța Almaty-Lisabona

Kairat va zbura 44.800 km pentru 4 meciuri în Ligă. Barcelona, numai 11.000

Ceea ce înseamnă un total de 22.400 kilometri pentru Kairat, mai mult decât zboară Real dus-întors.

Pentru kazahi, dus-întors vor fi aproape 45.000 km parcurși numai în patru călătorii în Champions.

O distanță care depășește ocolul Pământului, 40.075 kilometri.

Ca o comparație, Barcelona va călători doar 11.000 km dus-întors pentru partidele cu Chelsea (Anglia), Club Brugge (Belgia), Slavia Praga (Cehia) și Newcastle (Anglia).

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Programul Ligii Campionilor Urmează dueluri-șoc în grupa XXL! Pe cine vor înfrunta Chivu, Man, Dragomir și Drăgușin + ce adversari ar fi avut FCSB
Liga Campionilor
20:10
Programul Ligii Campionilor Urmează dueluri-șoc în grupa XXL! Pe cine vor înfrunta Chivu, Man, Dragomir și Drăgușin + ce adversari ar fi avut FCSB
Citește mai mult
Programul Ligii Campionilor Urmează dueluri-șoc în grupa XXL! Pe cine vor înfrunta Chivu, Man, Dragomir și Drăgușin + ce adversari ar fi avut FCSB
Vătăjelu, despre minunea Kairat Românul din Kazahstan dezvăluie  secretele surprizei din Liga Campionilor » Cum vede lupta dintre FCSB și U Craiova
Liga Campionilor
18:42
Vătăjelu, despre minunea Kairat Românul din Kazahstan dezvăluie secretele surprizei din Liga Campionilor » Cum vede lupta dintre FCSB și U Craiova
Citește mai mult
Vătăjelu, despre minunea Kairat Românul din Kazahstan dezvăluie  secretele surprizei din Liga Campionilor » Cum vede lupta dintre FCSB și U Craiova

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Liga Campionilor calatorie kazahstan avion almaty Kairat
Știrile zilei din sport
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Europa League
12:23
UEFA va judeca FCSB pentru rasism Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Citește mai mult
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Cupele europene se văd la TV  Meciurile celor de la FCSB și U Craiova din Europa, respectiv Conference League vor putea fi urmărite pe două posturi
Campionate
11:52
Cupele europene se văd la TV Meciurile celor de la FCSB și U Craiova din Europa, respectiv Conference League vor putea fi urmărite pe două posturi
Citește mai mult
Cupele europene se văd la TV  Meciurile celor de la FCSB și U Craiova din Europa, respectiv Conference League vor putea fi urmărite pe două posturi
Mussolini a debutat în Serie A  Cele 6 litere trecute pe spatele tricoului purtat de strănepotul dictatorului fascist au surprins pe toată lumea
Campionate
11:57
Mussolini a debutat în Serie A Cele 6 litere trecute pe spatele tricoului purtat de strănepotul dictatorului fascist au surprins pe toată lumea
Citește mai mult
Mussolini a debutat în Serie A  Cele 6 litere trecute pe spatele tricoului purtat de strănepotul dictatorului fascist au surprins pe toată lumea
Fuziune imediată și stadion nou Cinci membri ai consiliului de administrație de la clubul sportiv și-au dat acordul! Cum se va numi arena
Campionate
12:18
Fuziune imediată și stadion nou Cinci membri ai consiliului de administrație de la clubul sportiv și-au dat acordul! Cum se va numi arena
Citește mai mult
Fuziune imediată și stadion nou Cinci membri ai consiliului de administrație de la clubul sportiv și-au dat acordul! Cum se va numi arena
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:56
Marele regret al lui Alibec De ce a picat transferul lui Denis la FC Porto: „Mi-am stricat imaginea”
Marele regret al lui Alibec De ce a picat transferul lui Denis la FC Porto: „Mi-am stricat imaginea”
18:51
Dioszegi, un car de nervi Patronul lui Sepsi a dat buzna în vestiar la pauza meciului: „Am țipat la ei! E insuportabil” » Ce l-a înfuriat
Dioszegi, un car de nervi Patronul lui Sepsi a dat buzna în vestiar la pauza meciului:  „Am țipat la ei! E insuportabil” » Ce l-a înfuriat
09:10
LIVE Unirea Slobozia - U Cluj, în etapa #8 din Liga 1 » Toate partidele + clasamentul actualizat
LIVE Unirea Slobozia - U Cluj , în etapa #8 din Liga 1 » Toate partidele + clasamentul actualizat
18:48
Ce se întâmplă la United? Ruben Amorim, afirmație ciudată: „Uneori îmi urăsc jucătorii”
Ce se întâmplă la United? Ruben Amorim , afirmație ciudată: „Uneori îmi urăsc jucătorii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Top stiri din sport
De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”
Nationala
09:00
De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”
Citește mai mult
De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”
Scurtcircuitul UEFA Decizia de neînțeles a forului european a mai făcut o victimă
Conference League
00:06
Scurtcircuitul UEFA Decizia de neînțeles a forului european a mai făcut o victimă
Citește mai mult
Scurtcircuitul UEFA Decizia de neînțeles a forului european a mai făcut o victimă
Coubiș semnează Italienii au făcut anunțul: „Face vizita medicală și parafează contractul”
Stranieri
10:28
Coubiș semnează Italienii au făcut anunțul: „Face vizita medicală și parafează contractul”
Citește mai mult
Coubiș semnează Italienii au făcut anunțul: „Face vizita medicală și parafează contractul”
Scene reprobabile la US Open VIDEO Un cuplu a furat o șapcă  oferită cadou unui copil de către Kamil Majchrzak
Tenis
14:55
Scene reprobabile la US Open VIDEO Un cuplu a furat o șapcă oferită cadou unui copil de către Kamil Majchrzak
Citește mai mult
Scene reprobabile la US Open VIDEO Un cuplu a furat o șapcă  oferită cadou unui copil de către Kamil Majchrzak

Echipe/Competiții

fcsb 90 CFR Cluj 43 dinamo bucuresti 16 rapid 7 Universitatea Craiova 51 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 10 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
30.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share