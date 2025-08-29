Kairat face ocolul Pământului Echipa din Kazahstan va parcurge o distanță nemaiîntâlnită în deplasările din Liga Campionilor » Record istoric

- Kairat va face patru zboruri lungi din Kazahstan la prima sa participare în faza principală a Ligii Campionilor.
- Inclusiv cea mai lungă deplasare din istoria Champions: 6.900 km de la Almaty la Lisabona, pentru jocul cu Sporting.
Această Ligă a Campionilor XXL cu 36 de echipe, fiecare urmând să joace opt meciuri, patru acasă și patru în deplasare, presupune și un efort uriaș.
Mai ales când apare o echipă precum Kairat Almaty, din Kazahstan, aflată în Asia Centrală, la doar 300 de kilometri de granița cu China.
Kairat face cea mai lungă deplasare din istoria Ligii: 6.900 km spre Lisabona
Marca a făcut un calcul cât va călători Real Madrid în faza principală a competiției, cu deplasări la Almaty (Kairat, 6.430 km), Pireu (Olympiacos, 2.360 km), Liverpool (1.440 km) și Lisabona (Benfica, 500 km). Peste 21.400 km dus-întors.
Dar Kairat va zbura de peste două ori mai mult decât Real.
Toate cele patru trasee ale campioanei kazahe vor fi foarte lungi.
- Almaty-Milano (Inter/Italia): 5.200 km.
- Almaty-Londra (Arsenal/Anglia): 5.600 km.
- Almaty-Lisabona (Sporting/Portugalia): 6.900 km. Cea mai lungă deplasare din istoria Ligii!
- Almaty-Copenhaga (FC Copenhaga/Danemarca): 4.700 km.
Kairat va zbura 44.800 km pentru 4 meciuri în Ligă. Barcelona, numai 11.000
Ceea ce înseamnă un total de 22.400 kilometri pentru Kairat, mai mult decât zboară Real dus-întors.
Pentru kazahi, dus-întors vor fi aproape 45.000 km parcurși numai în patru călătorii în Champions.
O distanță care depășește ocolul Pământului, 40.075 kilometri.
Ca o comparație, Barcelona va călători doar 11.000 km dus-întors pentru partidele cu Chelsea (Anglia), Club Brugge (Belgia), Slavia Praga (Cehia) și Newcastle (Anglia).