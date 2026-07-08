A lovit o femeie cu mașina Jucătorul din Premier League a trecut pe roșu! Nu a fost prezent la Mondial, deși e vedeta naționalei

- Kaoru Mitoma (29 de ani), fotbalist al echipei Brighton, a fost implicat într-un accident rutier în Tokyo.
Mitoma are 31 de selecții în naționala Japoniei și, în mod normal, ar fi trebuit să facă parte din lotul niponilor pentru CM 2026, însă a fost lovit de ghinion.
A suferit o leziune la bicepsul femural pe 9 mai, în timpul meciului cu Wolverhampton din Premier League. A părăsit terenul în minutul 58 și nu a mai fost convocat de selecționerul Hajime Moriyasu.
Kaoru Mitoma a lovit o femeie cu mașina
Miercuri, în jurul orei 8:30 dimineața, Mitoma a trecut pe roșu în cartierul Itabashi din Tokyo, a intrat într-o intersecție și a lovit o femeie în vârstă de 48 de ani care se afla pe bicicletă.
Femeia a fost transportată la spital, iar leziunile minore suferite necesită aproximativ două săptămâni pentru vindecare, scrie news.tv-asahi.co.jp.
Potrivit anchetatorilor, Mitoma a intrat în intersecție fiind distras de semaforul care s-a schimbat în verde pentru pietoni.
Cunoscut pentru viteza sa explozivă și abilitatea de a dribla în situații de unu la unu, Mitoma a fost descris de selecționerul Moriyasu drept unul dintre cei mai influenți jucători ai Japoniei.
De-a lungul carierei, niponul a jucat pentru Tsukuba University, Kawasaki Frontale (ambele din Japonia), Union Saint-Gilloise (Belgia) și Brighton (Anglia).