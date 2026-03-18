„Diagnostic devastator” Kasper Schmeichel, dezvăluire dureroasă în dialog cu tatăl său, în direct la TV

Kasper Schmeichel (39 de ani) s-a accidentat grav la umăr și ar putea fi nevoit să-și încheie cariera.

Goalkeeperul lui Celtic a primit vestea marți și mărturisește că e devastat.

Schmeichel are o leziune la umăr de mai bine de un an, dar testele efectuate recent au arătat un diagnostic mult mai grav.

Medicii i‑au spus că are nevoie de două operații pentru a trata deteriorările multiple din umăr și că procesul de recuperare ar putea dura până la 12 luni!

Kasper Schmeichel ar putea fi nevoit să-și încheie cariera: „E devastator!"

În declarații făcute la CBS Sports, Kasper a precizat că prognosticul îl pune în situația în care ar putea să nu mai joace fotbal profesionist la nivel înalt:

„Marți am primit mesajul despre gravitatea problemelor cu care mă confrunt. Poate că am jucat deja ultimul meu meci de fotbal. Să realizez asta e devastator!

Am jucat fotbal de când m‑am născut. Fotbalul înseamnă totul pentru mine. A fost toată viața mea, a fost întreaga mea identitate”, a spus Schmeichel, în dialog cu tatăl său, legendarul Peter Schmeichel, în prezent analist la CBS.

Ar fi probabil una dintre cele mai mari realizări ale carierei mele dacă aș putea vreodată să mă recuperez după o accidentare ca aceasta. Voi lupta, voi încerca tot ce pot. Voi merge la recuperare Kasper Schmeichel

Schmeichel jr nu a mai jucat de pe 22 februarie, când Celtic a pierdut un meci în campionat, 1-2, cu Hibernian, scrie talksport.com.

Portarul a explicat că tipul de accidentare pe care îl are este deosebit de dificil pentru un goalkeeper:

„Mi-am rupt bicepsul, mi-am rupt manșeta rotatorilor (n.r. - grup de patru mușchi și tendoanele lor - supraspinos, infraspinos, rotund mic, subscapular - care înconjoară articulația umărului, oferind stabilitate și permițând mișcări fluide), mi-am dislocat umărul, mi-am rupt labrumul (n.r. - inel de fibrocartilaj care înconjoară cavitatea articulațiilor umărului, oferind stabilitate, adâncime și suport structural). Totul a dispărut.

Ca să o spun în termeni pe care îi puteți înțelege, e ca și cum un jucător de câmp exterior și-ar rupe ligamentul încrucișat anterior și tendonul lui Ahile în același timp”.

“I could’ve potentially played my last football game.”



Our guest reporter Kasper Schmeichel reveals that he has dislocated his shoulder, and torn his bicep, rotator cuff and labrum.



The Dane opens up about requiring two surgeries that will keep him out for 10 to 12 months. pic.twitter.com/75fskUSAd2 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 17, 2026

Prima intervenție la care va fi supus Kasper e programată pentru vineri, iar următoarea încă nu are o dată stabilită, urmând a fi decisă de medici după prima operație.

Contractul său cu Celtic expiră la finalul actualului sezon.

Indiferent de situația cu care se confrunta, am încercat să fiu acolo, ca părinte. Peter Schmeichel, ex-internațional danez și tatăl lui Kasper

