„Ne mutăm din cauza unui câine!” Stadion blocat ca în România! Un concert le mută meciul din UCL pe o arenă minusculă » Antrenorul dorit de Dinamo a luat foc 

Campioana Lituaniei nu poate evolua pe teren propriu în Champions League, în cel mai important meci din istoria clubului din cauza concertului susținut de Pitbull pe stadion.

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Kauno Zalgiris a reușit o surpriză în primul tur din Champions League și i-a eliminat pe kosovarii de la Drita, după 1-1 acasă și 3-2 în deplasare.

Au evitat la tragerea la sorți echipe importante și au dat peste feroezii de la Klaksvik. Mai mult, manșa decisivă va avea loc în Lituania.

Stadion blocat ca în România! Un concert le mută meciul din UCL pe o arenă minusculă

Aici intervine însă marea problemă. La meciul istoric pentru Kauno, echipa având șansa să-și asigure calificarea în faza ligii din Conference League, premieră pentru club, stadionul este blocat! La fel cum se întâmplă în această perioadă cu Arena Națională, iar FCSB a fost nevoită să se mute în Ghencea.

Kauno își dispută meciurile de acasă pe Dariaus ir Gireno Stadionas, care are 15.026 de locuri și este cel mai mare din statele baltice. Acesta nu va fi disponibil pentru returul programat pe 29 iulie, pentru că, două zile mai târziu, acolo va cânta celebrul artist Pitbull.

Kauno Zalgiris a încercat să inverseze ordinea celor două manșe, doar că s-au lovit de opoziția adversarilor. Pe 28 și 29 iulie este comemorat Sfântul Olaf, patronul spiritual al Insulelor Feroe. Este cea mai mare sărbătoare națională a statului.

În acea perioadă, HB o întâlnește pe Motherwell în Conference League, iar poliția locală nu ar face față la atâtea evenimente.

Tehnicianul dorit de Dinamo a luat foc

Astfel, Kauno este forțată să se mute pe Stadionul Central din Jonava, care are doar 2.580 de locuri!

Imediat după calificarea din Kosovo, Zeljko Sopic, tehnicianul lui Kauno, care s-a aflat și pe lista lui Dinamo în această vară, a răbufnit la conferința de presă:

„Știm că nu putem juca acasă pe stadionul nostru din cauza concertului unui câine sau ceva de genul, n-am înțeles. Nu o să spun nimic mai mult, mai bine nu mai vorbesc. Asta e situația”.

Kauno Zalgiris este o echipă înființată în urmă cu doar 22 de ani, iar anul trecut a reușit să câștige primul titlu din istorie. Se află la al șaptelea sezon în cupele europene, iar victoria cu Drita i-a garantat că va avea cel mai lung parcurs de până acum, având asigurată cel puțin prezența în play-off-ul Conference League.

Scandal în România cu Metallica și manele

Situația e una des întâlnită în România. În acest sezon, două dintre reprezentantele Ligii 1 în cupele europene nu pot juca acasă toate meciurile.

U Cluj va fi nevoită să meargă la Sf. Gheorghe pentru duelul cu Brann din turul 2 preliminar din Conference League. Cluj Arena este blocată în următoarea perioadă de festivalul Untold.

La București, FCSB își dispută meciurile de pe teren propriu în Ghencea, Arena Națională fiind ocupată de festivalul caritabil Bucharest Town Charity Run (17-19 iulie). Stadionul va rămâne însă închis pentru fotbal, pentru că gazonul trebuie schimbat de Primărie după ce a fost deteriorat de concertele din luna mai (Metallica, Max Korzh și Iron Maiden).

MM Stoica, președintele CA de la FCSB, a reacționat dur când a fost întrebat recent despre data la care echipa sa poate reveni pe stadion.

„Nu depinde de noi, depinde de Primărie şi de faptul că nu este respectată destinaţia acestui stadion. Acest stadion este pentru găzduirea evenimetelor sportive.

Atâta timp cât Metallica e mai importantă decât fotbalul nu avem cum să vindem abonamente. Nu avem numai fani Metallica, unii sunt cu Tzancă, cu Salam (n.r. - râde)”, a spus Stoica la Prima Sport.

În urmă cu un an, presiunea oficialului FCSB a funcționat, iar Festobal, un festival de manele care trebuia să aibă loc pe stadion, a fost mutat la Romexpo.

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