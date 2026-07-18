Boutoutaou, mesaj pentru suporteri VIDEO: Primele declarației ale algerianului după prezentarea oficială la FCSB: „Sunt foarte mândru”

Aymen Boutoutaou (25 de ani) a oferit o primă declarație oficială, din postura de jucător al celor de la FCSB.

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Prezent vineri seară pe stadion, la primul meci al sezonului pentru FCSB, jucătorul venit de la Sochaux a fost prezentat oficial sâmbătă, iar apoi a venit cu un scurt mesaj pentru suporteri.

Aymen Boutoutaou: „Sunt mândru să mă alătur acestui club foarte mare”

Clipul publicat de FCSB a fost filmat de jucător chiar pe Stadionul Steaua, la partida cu FC Argeș.

„Salut, echipă! Sunt Aymen Boutoutaou. Sunt foarte mândru să mă alătur acestui club foarte, foarte mare. FCSB, luptăm împreună!”, a spus noul jucător al echipei, într-un clip postat de club pe Instagram.

La final, Boutoutaou a spus câteva cuvinte și în limba română: „Vă aștept la meci”.

Boutoutaou ar putea debuta chiar joi, contra celor de la FK Auda, formație din Letonia, de la 20:45, după ce FCSB a luat decizia de a-l include rapid pe lista UEFA pentru noul sezon.

În sezonul precedent, Boutoutaou a bifat 37 de apariții în tricoul lui Sochaux, reușind să înscrie 13 goluri și să ofere șase pase decisive.

Anterior, la Valenciennes, mijlocașul a adunat 128 de meciuri, 17 goluri și cinci assisturi.

La nivel de transferuri, formația patronată de Gigi Becali i-a mai prezentat oficial doar pe Ronny Labonne și Eddy Gnahore.

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