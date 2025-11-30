Kenan Yildiz, 20 de ani, joacă tot mai bine în acest sezon. Două goluri marcate pentru Juventus la 2-1 cu Cagliari. Ce a remarcat Luciano Spalletti.

Pe 26 martie, jucăm semifinala barajului CM 2026. Contra Turciei, în deplasare.

Dacă învingem, înfruntăm Slovacia sau Kosovo, pe terenul adversarilor, având calificarea sub ochii noștri.

Până atunci, săptămână de săptămână, selecționerul Mircea Lucescu mai primește o confirmare că turcii au calitate.

Mai ales cei mai buni dintre ei. În special, Kenan Yildiz.

75 de milioane de euro este cota lui Kenan Yildiz (Transfermarkt), cel mai scump jucător al Turciei

Kenan Yildiz are 15 goluri influențate în ultima jumătate de an

Sâmbătă, mijlocașul în vârstă de 20 de ani a fost încă o dată MVP la Juventus în Serie A, la 2-1 cu Cagliari.

El a marcat ambele goluri, de fiecare dată cu apariții vijelioase în careu și finalizări fără replică.

Primul gol marcat de Kenan împotriva lui Cagliari Foto: Imago

Yildiz are cifre ridicate pentru această fază a sezonului.

4 goluri și 3 assisturi în 12 etape de campionat.

Un gol și două pase decisive în cinci partide în Ligă.

5 este numărul golurilor și assisturilor reușite de Kenan Yildiz în acest sezon la Juventus în toate competițiile (17 meciuri)

Tânărul născut în Germania, la Regensburg, a fost remarcat și la Mondialul Cluburilor, în vară:

3 goluri și două pase în patru întâlniri.

„Kenan Yildiz poate crea o victorie din nimic”

Antrenorul lui Juventus i-a transmis lui Lucescu ce înseamnă acum decarul bianconero.

Adversar depășit cu ușurință de Yildiz la naționala Turciei Foto: Imago

„Kenan Yildiz are calitățile unui campion, calitățile unui număr zece. Un jucător care poate crea o victorie din nimic”, l-a descris Luciano Spalletti.

E important să-l lași liber pe Kenan, să nu-l legi de un post, de extremă. Acest lucru îi oferă ocazia de a pătrunde și a finaliza acțiunile Luciano Spalletti, antrenor Juventus

