Guardiola, acuzat că trișează Trucul care l-a enervat pe antrenorul lui Leeds l-a ajutat pe Pep să evite presiunea

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 30.11.2025, ora 14:25
alt-text Actualizat: 30.11.2025, ora 14:26
  • Daniel Farke, tehnicianul lui Leeds, a vorbit despre strategia lui Pep Guardiola care l-a înfuriat la meciul de pe „Etihad”, câștigat la limită de Manchester City, 3-2. 

După 1-2 cu Newcastle, în Premier League, și 0-2 cu Leverkusen, în Champions, Pep Guardiola nu voia să riște încă un rezultat negativ. A fost aproape.

Deși a avut 2-0 în fața lui Leeds, City a fost egalată, reușind să câștige în prelungiri: 3-2.

Antrenorul lui Leeds arată spre Donnarumma și Guardiola: accidentare simulată!

Dar victoria e contestată de antrenorul adversarilor. Cum s-a terminat jocul, Daniel Farke s-a dus țintă la Gianluigi Donnarumma, reproșându-i ce a făcut în minutul 56. Un truc pus la cale de Guardiola.

Tehnicianul lui Leeds, discuție aprinsă la final cu Donnarumma Foto: Imago Tehnicianul lui Leeds, discuție aprinsă la final cu Donnarumma Foto: Imago
Tehnicianul lui Leeds, discuție aprinsă la final cu Donnarumma Foto: Imago

În acel moment, când Leeds redusese scorul și forța egalarea, portarul lui Manchester s-a așezat pur și simplu în iarbă, invocând o accidentare.

Medicii au pătruns pe teren, Pep a profitat, și-a chemat jucătorii la margine și i-a sfătuit ce trebuie să facă, să se reorganizeze. Apoi, goalkeeperul a reluat partida fără probleme.

Guardiola și jucătorii săi au profitat de „accidentarea” lui Donnarumma Foto: Imago Guardiola și jucătorii săi au profitat de „accidentarea” lui Donnarumma Foto: Imago
Guardiola și jucătorii săi au profitat de „accidentarea” lui Donnarumma Foto: Imago

O accidentare trucată, simulată, falsă, cum a spus tehnicianul lui Leeds la sfârșitul confruntării.

Protestul lui Farke: „Ar trebui să schimbăm puțin regulile”

L-a acuzat pe Guardiola că trișează, chiar dacă nu a încălcat regulamentul. Doar l-a întins cât a putut pentru a-și crea un avantaj.

„Este la limita regulilor și e inteligent. Dacă îmi place, dacă este corect, dacă ar trebui să fie așa, prefer să păstrez toate aceste răspunsuri pentru mine. Las autoritățile să găsească o soluție”, a declarat Farke la conferință.

Germanul a spus că i s-a plâns lui Gavin Ward, al 4-lea oficial, iar acesta i-a replicat: „Avem mâinile legate”.

Dacă încerci să încalci regulile și te prefaci accidentat ca să oferi timp echipei pentru o scurtă discuție, nu-mi place, dar e în limitele regulamentului. Ar trebui să ne gândim cum gestionăm situația. Să schimbăm puțin regulile Daniel Farke, antrenor Leeds

„Guardiola e cel mai mare antrenor, dar lumea știe ce se întâmplă”

Acesta a punctat cum poate oricine să profite. „Jucătorii accidentați sunt obligați să părăsească terenul pentru tratament, reintrând doar cu permisiunea arbitrului.

Însă portarii rămân pe teren. Și ei pot provoca o «pauză» pentru ca antrenorii să facă modificarea tactică dorită. Asemenea lucruri devin frecvente”.

Nu a vrut totuși să inflameze mai mult spiritele. „Nu-l critic pe Pep, nu-mi critic colegul. Nu e ca și cum ar fi făcut totul greșit.

Pentru mine, Guardiola este cel mai mare antrenor din lume, dar lumea știe că astfel de lucruri se întâmplă.

Sunt antrenor de fotbal, nu sunt șeful Premier League, nici șeful arbitrilor. Am destule de rezolvat”.

Sincer, nu am vorbit cu Gigi Donnarumma. Sigur, la fiecare meci mi-ar plăcea să am o mică pauză. Totuși, mai bine nu o facem Pep Guardiola, antrenor Manchester City

Manchester City Premier League pep guardiola gianluigi donnarumma Daniel Farke Leeds
