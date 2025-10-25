„E bine că nu am pierdut” Kennedy Boateng, după remiza lui Dinamo cu FC Argeș: „Am pierdut din concentrare”

FC Argeș - Dinamo 1-1. Kennedy Boateng (28 de ani), marcatorul unicului gol al „câinilor” în partida de vineri seară, crede că echipa sa și-a pierdut din concentrare după ce a reușit să deschidă scorul.

Cu egalul din etapa #14, Dinamo și FC Argeș rămân pe locurile 4 și 5 în Liga 1, la egalitate de puncte, dar la trei în spatele Craiovei, care se află pe poziția a treia.

FC Argeș - Dinamo 1-1 . Kennedy Boateng: „Am pierdut din concentrare după golul primit”

La doar 6 minute după reușita sa din minutul 34, Dinamo a primit gol, iar Boateng crede că acela a fost momentul în care jocul echipei a fost destabilizat.

„Cred că am făcut un meci bun. Bineînțeles, noi am venit să câștigăm. FC Argeș este o echipă bună și nu avem nimic de spus despre acest rezultat.

E bine că am luat un punct, că nu am pierdut, și îl vom trata ca atare. Sunt fericit că am marcat, îmi place să dau goluri din faze fixe și mă bucur că s-a întâmplat și azi (n.r. vineri).

Am pierdut puțin din concentrare în momentul în care am primit golul. În astfel de meciuri, când nu te concentrezi la maximum, primești astfel de goluri.

Momentan mai sunt multe meciuri și trebuie să ne concentram pe fiecare în parte”, a declarat Kennedy Boateng, potrivit digisport.ro.

Pentru Dinamo, următorul meci are loc marți, într-o întâlnire cel puțin diferită, contra celor de la CS Dinamo, de la ora 21:00, în Cupa României.

