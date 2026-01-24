„E cel mai bun din Liga 1!” Andrei Nicolescu, laude pentru eroul lui Dinamo: „Se întâmplă rar” + Ce spune despre greșeala lui Boateng +6 foto
Raul Opruț FOTO: Sport Pictures
Superliga

„E cel mai bun din Liga 1!” Andrei Nicolescu, laude pentru eroul lui Dinamo: „Se întâmplă rar” + Ce spune despre greșeala lui Boateng

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 24.01.2026, ora 10:52

Opruț a fost eroul „câinilor” în partida de la Sibiu, după ce a marcat două goluri în repriza secundă. Prima reușită a fost de-a dreptul senzațională, în minutul 71, atunci când acesta a trimis mingea în poartă cu un voleu excelent, din afara careului.

Al doilea gol l-a marcat nouă minute mai târziu. Milanov a centrat din corner, Pop a deviat, iar Albu, încercând să respingă, a scos mingea la marginea careului.

Acolo s-a aflat din nou Opruț, care a lovit perfect balonul, din prima, și l-a trimis direct lângă bară, la colțul lung.

Transfer-surpriză! Victor Angelescu a confirmat sosirea unui brazilian la Rapid: „L-am urmărit mult timp” » Toate detaliile mutării
Citește și
Transfer-surpriză! Victor Angelescu a confirmat sosirea unui brazilian la Rapid: „L-am urmărit mult timp” » Toate detaliile mutării
Citește mai mult
Transfer-surpriză! Victor Angelescu a confirmat sosirea unui brazilian la Rapid: „L-am urmărit mult timp” » Toate detaliile mutării

Andrei Nicolescu, laude pentru Raul Opruț: „Cel mai bun fundaș stânga din campionat”

Președintele „câinilor” l-a lăudat pe Raul Opruț după meciul de la Sibiu:

„Cu siguranță el are calitate mare în picior, doar că se întâmplă rar să fie în astfel de poziții, dar de execuțiile lui nu sunt surprins, că îi știu calitatea.

Din punctul meu de vedere e cel mai bun fundaș stânga din campionat, peste Bancu. Are constanță, poate nu este spectaculos pe faza ofensivă, azi a reușit asta, dar are constanță pe faze.

Meciul ăsta a fost nu foarte spectaculos, că am întâlnit o echipă avidă să speculeze orice, s-au așezat pe trei, patru rânduri și n-a fost un meci deschis, ci închis, greu, cu terenul, iar toate s-au complicat.

Victoria e foarte importantă, ne demonstrează că trecem și de acest hop mental”, a declarat Andrei Nicolescu, conform orangesport.ro.

25 de meciuri
a jucat Raul Opruț la Dinamo, în acest sezon. A reușit trei goluri și o pasă decisivă

FOTO. Primul gol marcat de Raul Opruț din Hermannstadt - Dinamo 1-2

Primul gol marcat de Raul Opruț în FC Hermannstadt - Dinamo (FOTO: captură Prima Sport 1)
Primul gol marcat de Raul Opruț în FC Hermannstadt - Dinamo (FOTO: captură Prima Sport 1)

Galerie foto (6 imagini)

Primul gol marcat de Raul Opruț în FC Hermannstadt - Dinamo (FOTO: captură Prima Sport 1) Primul gol marcat de Raul Opruț în FC Hermannstadt - Dinamo (FOTO: captură Prima Sport 1) Primul gol marcat de Raul Opruț în FC Hermannstadt - Dinamo (FOTO: captură Prima Sport 1) Primul gol marcat de Raul Opruț în FC Hermannstadt - Dinamo (FOTO: captură Prima Sport 1) Primul gol marcat de Raul Opruț în FC Hermannstadt - Dinamo (FOTO: captură Prima Sport 1)
+6 Foto
labels.photo-gallery

Andrei Nicolescu, despre eroarea lui Boateng: „A avut prea multă încredere”

Conducătorul lui Dinamo a vorbit și despre gafa lui Kennedy Boateng, cel care a pierdut mingea în careu la faza în care Hermannstadt a reușit să egaleze.

„Trebuia să nu avem reacția de a greși la acel gol, că la 1-0 trebuie să fii vigilent, să nu ne mai relaxăm, dar o să învățăm și din asta.

A fost prea multă încredere din partea lui Boateng că poate rezolva faza elegant, dar acolo nu trebuie să fii elegant. Sunt convins că a învățat din faza asta”, a mai spus Nicolescu.

VIDEO: Al doilea gol marcat de Raul Opruț

Citește și

Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Stranieri
09:38
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa: „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Citește mai mult
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Rezultat mare pentru Reghecampf Al-Hilal Omdurman, remiză cât o victorie în Liga Campionilor, pe terenul unui gigant african
Campionate
09:35
Rezultat mare pentru Reghecampf Al-Hilal Omdurman, remiză cât o victorie în Liga Campionilor, pe terenul unui gigant african
Citește mai mult
Rezultat mare pentru Reghecampf Al-Hilal Omdurman, remiză cât o victorie în Liga Campionilor, pe terenul unui gigant african

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
Primele anunțuri după finalul negocierilor de pace directe Rusia-Ucraina-SUA găzduite de Emiratele Arabe Unite
dinamo bucuresti liga 1 andrei nicolescu raul oprut kennedy boateng
Știrile zilei din sport
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”
Superliga
24.01
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”
Citește mai mult
Bîrligea, scos la vânzare Agentul atacantului i-a anunțat pe italieni: „Poate fi transferat de la FCSB cu jumătate din suma clauzei”
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă”
Superliga
24.01
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă”
Citește mai mult
Tot mai aproape de plecare Accelerează demersurile pentru transferul lui Politic: „Principala țintă”
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
Stranieri
24.01
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
Citește mai mult
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”
Stranieri
24.01
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”
Citește mai mult
„Gălăgie venită și din partea prietenilor” Ce a spus Chivu după „săgețile” trimise de Mourinho: „Experiența mea spune asta”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:27
Cătălin Tolontan Trump și vestiarul
Cătălin Tolontan Trump și vestiarul
09:21
Spider-Man există! VIDEO+FOTO. Imagini uluitoare: s-a cățărat pe o clădire de 508m fără protecție, live pe Netflix! Viața riscată pentru o sumă infimă
Spider-Man există! VIDEO+FOTO. Imagini uluitoare: s-a cățărat pe o clădire de 508m fără protecție, live pe Netflix! Viața riscată pentru o sumă infimă
10:10
Probleme pentru Baiaram Atacantul de la U Craiova s-a accidentat » Primul diagnostic
Probleme pentru Baiaram Atacantul de la U Craiova s-a accidentat » Primul diagnostic 
09:16
„De ce mă întrebi asta?” VIDEO+FOTO. Guardiola, reacție stranie la conferință » Ce a făcut când a fost întrebat de penalty-ul neacordat pentru City
„De ce mă întrebi asta?” VIDEO+FOTO. Guardiola, reacție stranie la conferință » Ce a făcut când a fost întrebat de penalty-ul neacordat pentru City
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Top stiri din sport
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
Superliga
24.01
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
Citește mai mult
„Arcul” nu e pregătit pentru Dinamo Meciul cu Petrolul riscă să se joace pe un teren mult sub standardele de calitate. Care e motivul
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Stranieri
24.01
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Citește mai mult
De ce e blocat Drăgușin la Londra Tottenham încă nu permite transferul stoperului. De unde ar putea veni salvarea
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Stranieri
24.01
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa: „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Citește mai mult
Chivu anunță că ia o pauză! Antrenorul român, epuizat după Inter - Pisa:  „Îmi neglijez îndatoririle de soț și de tată”
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Tenis
24.01
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic
Citește mai mult
Nole, inamicul numărul 1 De ce nu-l mai suportă regimul de la Belgrad pe Novak Djokovic

Echipe/Competiții

fcsb 81 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 37 rapid 15 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
25.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share