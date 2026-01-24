„E cel mai bun din Liga 1!” Andrei Nicolescu, laude pentru eroul lui Dinamo: „Se întâmplă rar” + Ce spune despre greșeala lui Boateng

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, l-a lăudat pe Raul Opruț (28 de ani), marcatorul celor două goluri din victoria obținută de „câini” cu Hermannstadt, scor 2-1.

Opruț a fost eroul „câinilor” în partida de la Sibiu, după ce a marcat două goluri în repriza secundă. Prima reușită a fost de-a dreptul senzațională, în minutul 71, atunci când acesta a trimis mingea în poartă cu un voleu excelent, din afara careului.

Al doilea gol l-a marcat nouă minute mai târziu. Milanov a centrat din corner, Pop a deviat, iar Albu, încercând să respingă, a scos mingea la marginea careului.

Acolo s-a aflat din nou Opruț, care a lovit perfect balonul, din prima, și l-a trimis direct lângă bară, la colțul lung.

Andrei Nicolescu, laude pentru Raul Opruț: „Cel mai bun fundaș stânga din campionat”

Președintele „câinilor” l-a lăudat pe Raul Opruț după meciul de la Sibiu:

„Cu siguranță el are calitate mare în picior, doar că se întâmplă rar să fie în astfel de poziții, dar de execuțiile lui nu sunt surprins, că îi știu calitatea.

Din punctul meu de vedere e cel mai bun fundaș stânga din campionat, peste Bancu. Are constanță, poate nu este spectaculos pe faza ofensivă, azi a reușit asta, dar are constanță pe faze.

Meciul ăsta a fost nu foarte spectaculos, că am întâlnit o echipă avidă să speculeze orice, s-au așezat pe trei, patru rânduri și n-a fost un meci deschis, ci închis, greu, cu terenul, iar toate s-au complicat.

Victoria e foarte importantă, ne demonstrează că trecem și de acest hop mental”, a declarat Andrei Nicolescu, conform orangesport.ro.

25 de meciuri a jucat Raul Opruț la Dinamo, în acest sezon. A reușit trei goluri și o pasă decisivă

FOTO. Primul gol marcat de Raul Opruț din Hermannstadt - Dinamo 1-2

Andrei Nicolescu, despre eroarea lui Boateng: „A avut prea multă încredere”

Conducătorul lui Dinamo a vorbit și despre gafa lui Kennedy Boateng, cel care a pierdut mingea în careu la faza în care Hermannstadt a reușit să egaleze.

„Trebuia să nu avem reacția de a greși la acel gol, că la 1-0 trebuie să fii vigilent, să nu ne mai relaxăm, dar o să învățăm și din asta.

A fost prea multă încredere din partea lui Boateng că poate rezolva faza elegant, dar acolo nu trebuie să fii elegant. Sunt convins că a învățat din faza asta”, a mai spus Nicolescu.

VIDEO: Al doilea gol marcat de Raul Opruț

