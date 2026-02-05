„555 de zile departe de teren” Cuvinte și imagini emoționante, după debutul lui Valentin Țicu la Dinamo: „Să nu mai treacă nimeni prin așa ceva!” +18 foto
Foto: Captură Prima Sport, Instagram/@biancaaamaria_. Montaj: GOLAZO.ro
„555 de zile departe de teren” Cuvinte și imagini emoționante, după debutul lui Valentin Țicu la Dinamo: „Să nu mai treacă nimeni prin așa ceva!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 05.02.2026, ora 11:37
alt-text Actualizat: 05.02.2026, ora 11:53
  • Farul - Dinamo 2-3. Valentin Țicu (25 de ani) a debutat în tricoul „câinilor”, în etapa #25 din Liga 1, după o absență de un an și jumătate de pe teren din cauza unei accidentări grave.

În duelul dintre Farul și Dinamo de miercuri, Valentin Țicu a fost introdus pe teren în prelungirile partidei, înlocuindu-l pe Mamoudou Karamoko.

Astfel, fundașul stânga venit de la Petrolul a debutat pentru echipa pregătită de Zeljko Kopic.

Mesaj emoționant, după debutul lui Valentin Țicu la Dinamo

Iubita lui Valentin Țicu, jucătorul lui Dinamo, a transmis un mesaj emoționant pe Instagram, odată cu revenirea fotbalistului pe teren, după accidentarea gravă suferită în iulie 2024.

„Cum altfel să te numești învingător dacă atunci când viața te pune nu o dată, nu de două ori, de PATRU ori «la zid», fără să cauți scuze, regrete sau mila cuiva, taci, strângi din dinți uneori cu lacrimi în ochi și îți demonstrezi ție că poți mai mult decât nici măcar tu nu știai.

Sunt atât de fascinată de forța ta, de felul cum ai luat din tot ce ți s-a întâmplat doar ce îți va fi de folos, de cât te-ai maturizat și de câtă voință am văzut în tine zi de zi!

Mulțumesc tuturor celor care și printr-un mesaj ați fost lângă el, la momentul potrivit un mesaj a făcut minuni.
Mulțumesc celor 3 oameni care ne-au arătat luminița de la capătul tunelului, prof. Mariani, prof. Gentile și nu în ultimul rând super omului Ovidiu Kurti (n.r. - preparatorul fizic de la FCSB).

O să fiu mereu recunoscătoare întregului staff al clubului Dinamo București, acești oameni te-au vrut, te-au integrat și ți-au oferit tot sprijinul. Sper din suflet că povestea ta să ajungă la cât mai mulți oameni, să nu mai treacă nimeni prin așa ceva...!

Ție, dragul meu om puternic, îți doresc să ieși pe teren și să te bucuri de ce te face cel mai fericit, de lucrul de care îți era atât de dor și de ce știi să faci cel mai bine și cel mai natural, să joci fotbal!

Promit că la fiecare meci, te voi aplauda din toată inima pentru că ești cu adevărat un învingător indiferent de scorul final. 🤍❤️
#555 de zile departe de teren”, a scris iubita lui Valentin Țicu pe Instagram.

Țicu a plecat de la Petrolul în ultimele zile din 2025 și a fost prezentat oficial de Dinamo chiar în a doua zi a noului an, într-o înțelegere valabilă, în primă fază, până la finalul sezonului.

Pentru formația de pe „Ilie Oană”, fundașul stânga a jucat 169 de meciuri, a marcat 8 goluri și a oferit 11 pase decivise.

300.000 de euro
este cota de piață a lui Valentin Țicu, conform Transfermarkt

VIDEO. Golul victoriei marcat de Alexandru Pop în meciul Farul - Dinamo 2-3

Accidentarea lui Valentin Țicu

Fostul fundaș al celor de la Petrolul a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, în meciul cu Rapid de pe 29 iulie 2024, scor 1-0 pentru „lupii galbeni”.

Valentin Țicu s-a operat în România și spera să revină cât mai repede pe gazon, însă planurile i-au fost date peste cap.

„Tricolorul” a mai suferit alte trei intervenții chirurgicale. Ultimele două operații le-a efectuat în Italia.

„A trebuit să fiu redeschis la genunchi fiindcă n-am fost testat înainte și corpul meu n-a fost compatibil cu firele de sutură. Atunci probabil m-am infectat la Bagdasar (n.r. - spitalul Bagdasar-Arseni din București)”, a spus Valentin Țicu, pentru GOLAZO.ro, în martie 2025.

În acest moment, Dinamo se află pe locul 2 în Liga 1, la egalitate de puncte cu liderul Rapid (48 de puncte).

Valentin Țicu a semnat cu Dinamo FOTO FB Dinamo (2).jpg
Valentin Țicu a semnat cu Dinamo FOTO FB Dinamo (2).jpg

Galerie foto (18 imagini)

Valentin Țicu a semnat cu Dinamo FOTO FB Dinamo (2).jpg Valentin Țicu a semnat cu Dinamo FOTO FB Dinamo (3).jpg Valentin Țicu a semnat cu Dinamo FOTO FB Dinamo (4).jpg Valentin Țicu a semnat cu Dinamo FOTO FB Dinamo (1).jpg Valentin Țicu a semnat cu Dinamo FOTO FB Dinamo.jpg
+18 Foto
Pentru „câini” urmează duelul cu Universitatea Craiova de luni, 9 februarie, de la ora 20:00, în cadrul etapei 26. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Rapid2548
2Dinamo2548
3U Craiova2446
4U Cluj2542
5FC Argeș2540
6FC Botoșani2439
7CFR Cluj2538
8UTA Arad2538
9Oțelul Galați2437
10Farul2434
11FCSB2434
12Petrolul2524
13Csikszereda2522
14Unirea Slobozia2521
15Hermannstadt2517
16Metaloglobus2511

farul constanta dinamo bucuresti DEBUT liga 1 valentin ticu
