Akturkoglu, dat în judecată de Warner Bros Fotbalistul turc, acuzat de folosirea fără permisiune unor elemente vizuale și audio din Harry Potter

Kerem Akturkoglu (27 de ani), atacantul celor de la Fenerbahce, a fost dat în judecată de Warner Bros.

Producătorul american de filme s-a sesizat după un videoclip apărut pe rețelele de socializare.

Mărcile „Harry Potter”, „Hogwarts” și „Gryffindor” sunt înregistrate în Turcia de producătorul de filme Warner Bros.

Atacantul Turciei a fost dat în judecată pentru o celebrare inspirată din „Harry Potter”

Kerem Akturkoglu a folosit o celebrare inspirată din seria de filme „Harry Potter”, atât pentru golurile marcate la nivel de club, cât și pentru naționala „semilunii”.

Atacantul a imitat gestul personajului principal de a flutura o baghetă. Turcul a repetat celebrarea pentru mai multe echipe de club din cariera sa.

Warner Bros. l-a dat în judecată pe fotbalist pentru o postare de pe Instagram în care folosea melodia principală a seriei de filme „Harry Potter”, blazoane de la „Hogwarts” și tema lui „Hedwig”.

Warner Bros. a susținut că partajarea acestor materiale fără permisiune este o încălcare atât a drepturilor de autor, cât și a drepturilor de marcă înregistrată , potrivit karar.com.

Fotbalistul ar putea fi sancționat de Codul Comercial Turc, întrucât ar încălca drepturile financiare și intelectuale ale producătorului de filme.

Waner Bros. cere expertiza unui specialist

Compania producătoare de filme a cerut expertiza unui specialist, pentru a determina dacă videoclipurile postate de Kerem Akturkoglu încalcă drepturile de autor.

Expertul ar trebui să determine dacă melodia și simbolurile sunt desprinse din universul „Harry Potter”.

