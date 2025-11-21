„Atât ne costă să jucăm acolo” Pierderi financiare uriașe la o echipă din Liga 1: „Din bilete scoatem 3.000 sau 4.000 de lei”

Ilie Lemnaru (53 de ani), președintele celor de la Unirea Slobozia, a dezvăluit că ialomițenii au de suferit din punct de vedere financiar, din cauza faptului că nu beneficiază de un stadion propriu.

Unirea Slobozia a fost nevoită să-și mute „casa”, după promovarea pe prima scenă în elita fotbalului românesc de la finalul sezonului 2023 - 2024.

Ialomițenii și-au desfășurat meciurile de pe teren propriu, la Clinceni, deoarece arena din oraș nu îndeplinea toate standardele necesare pentru a găzdui meciuri din Liga 1.

Unirea Slobozia a pierdut peste 500.000 de euro

Ilie Lemnaru, președintele celor de la Unirea, a dezvăluit că acest lucru a dus la o gaură imensă în bugetul echipei.

„În primul rând, a fost greu din punct de vedere financiar. Gândiți-vă că am pierdut undeva la 560.000 de euro.

O deplasare la Clinceni costă 20.000 de euro, cu închiriat, cu cazare, tot ce înseamnă organizarea.

Noi, din bilete, scoatem 3.000 sau 4.000 de lei. Chiria la Clinceni e 9.000 de euro”, a afirmat Ilie Lemnaru, citat de sport.ro.

În prezent, formația antrenată de cuplul Andrei Prepeliță - Jean Vlădoiu ocupă locul 11, cu 18 puncte, după primele 16 etape ale sezonului.

Unirea urmează să se deplaseze la Csikszereda, într-un duel ce va deschide etapa #17.

Lucrările la stadionul din Slobozia au întârziat un an

Lucrările trebuiau, inițial, să înceapă în august 2024, cu un buget estimat la 8 milioane de lei (aproximativ 1,6 milioane de euro). Din cauza unor întârzieri birocratice și logistice, startul efectiv al șantierului a fost dat abia pe 30 mai 2025.

Deși autoritățile locale sperau ca stadionul să fie pregătit pentru meciuri oficiale de Liga 1 cel târziu în noiembrie, Lemnaru a anunțat luna trecută că speră ca totul să fie gata până la finalul acestui an.

Nu doar suporterii așteaptă întoarcerea echipei acasă, ci și oficialii clubului. Ilie Lemnaru e convins că acest pas va însemna un boom financiar pentru echipă:

„Cu siguranță vom arata altfel când ne întoarcem acasă, ba mai mult, cred că și rețeta financiară va fi mult mai bună. Cred că 4.500 de locuri le vom avea pline la fiecare meci.

Plus un gazon impecabil, avem mare încredere, pentru că e același om care a pus suprafața de joc de la Craiova, din Ghencea, de la Sibiu și Arena Națională”, afirma oficialul Unirii.

5.200 de locuri are stadionul din Slobozia, însă dintre acestea vor putea fi ocupate în jur de 4.600 la fiecare meci

FOTO. Imagini cu stadionul 1 Mai

Facilitățile noii arene „1 Mai” din Slobozia:

Teren nou cu gazon hibrid (105x68 m)

Piste de atletism cu tartan (5 culoare, 400 m lungime)

Suprafață construită: 2.483 mp

Gazon: 8.084 mp

Piste de alergare: 2.968 mp

Sistem de drenaj, irigații automate și încălzire electrică

Zone de protecție conform standardelor

VIDEO.Lucrari la Stadionul 1 Mai, al Unirii Slobozia

