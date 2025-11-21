Chivu, pus sub lupă Antrenorul lui Inter, analizat în detaliu de italianul dat afară de o echipă din Liga 1: „Nimeni nu se aștepta”

Andrea Mandorlini (65 de ani), antrenorul demis recent de CFR Cluj, a făcut o analiză a mandatului lui Cristi Chivu (45 de ani) la Inter, chiar înaintea derby-ului cu AC Milan.

Mandorlini, fost jucător al lui Inter și câștigător de Serie A cu „nerazzurrii”, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Chivu.

Andrea Mandorlini: „Alegerea nu a fost improvizată”

„Nimeni nu se aștepta ca el să fie atât de eficient de la început, să fim clari. Dar clubul îl cunoștea bine, iar alegerea nu a fost improvizată. Arătase niște lucruri importante și la Parma.

Sunt foarte mulțumit de ceea ce spune în conferințele de presă și de modul în care joacă echipa. Conducerea merită mult credit pentru că s-a concentrat asupra lui și a crezut în alegerea făcută”, a declarat Mandorlini pentru linterista.it.

Mandorlini: „Interul lui Inzaghi a fost mai precaut, în timp ce cu Chivu există o atitudine diferită”

Fostul antrenor al celor de la CFR Cluj a făcut și o comparație între stilul de joc al celor de la Inter din perioada actuală și cel pe care îl avea echipa când la cârmă se afla Simone Inzaghi.

„După atâția ani, un ciclu se poate încheia. Echipa nu era la fel de plină de viață ca astăzi. Acum sunt jucători noi care aduc prospețime, dar totul va depinde de rezultatele finale. Ar fi foarte important să începem să câștigăm acest derby.

Interul lui Inzaghi a fost mai precaut, în timp ce cu Chivu există o atitudine diferită. E adevărat că au pierdut în fața lui Juve și Napoli, dar rezultatele ar fi putut fi diferite.

Acum îi este greu lui Chivu să-și schimbe planul de joc. Dar împotriva cuiva ca Leao, trebuie să fii atent pe contraatac: nu-l poți lăsa liber”, a adăugat italianul pentru sursa citată.

Orice se poate întâmpla în derby. Inter se descurcă mai bine, dar aceste meciuri sunt o altă poveste. Allegri este foarte experimentat și va ști să găsească soluțiile pentru a face echipa să performeze. Andrea Mandorlini

Andrea Mandorlini: „Pio Esposito îmi aduce aminte de Luca Toni”

Pio Esposito (20 de ani), atacantul promovat de Chivu la echipa mare, este unul din pariurile tehncianului român. Mandorlini a remarcat și el evoluția tânărului jucător, pe care l-a comparat cu fostul mare vârf Luca Toni.

„Îmi amintește atât de mult de Luca Toni. L-am antrenat: mișcările sunt similare. Și, jucând alături de marii campioni de la Inter și de la echipa națională, va crește și mai repede”.

Andrea Mandorlini a evoluat pentru Inter timp de 7 ani, în perioada 1984 - 1991. A câștigat un titlu de campion, o Supercupă a Italiei și o Cupă UEFA.

180 de apariții a bifat Mandorlini în tricoul nerrazzurilor. A marcat de 9 ori

