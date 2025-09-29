FC Argeș se întărește Piteștenii au adus un atacant care a mai jucat în Liga 1 și care și-a schimbat numele  la începutul anului
Kevin Luckassen/ Foto: Facebook @FC Argeș
Superliga

FC Argeș se întărește Piteștenii au adus un atacant care a mai jucat în Liga 1 și care și-a schimbat numele la începutul anului

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.09.2025, ora 20:50
alt-text Actualizat: 29.09.2025, ora 20:50
  • Kevin Brobbey (32 de ani), mai cunoscut în fotbalul românesc ca Luckassen, a fost prezentat oficial la FC Argeș.

Ultima dată, atacantul a evoluat în sezonul trecut pentru Gloria Buzău. Brobbey a jucat pentru mai multe echipe din România printre care Sepsi, Rapid și UTA.

Unde se joacă Supercupa Spaniei Federația Spaniolă a decis locul de disputare pentru 2026 + Programul competiției
Citește și
Unde se joacă Supercupa Spaniei Federația Spaniolă a decis locul de disputare pentru 2026 + Programul competiției
Citește mai mult
Unde se joacă Supercupa Spaniei Federația Spaniolă a decis locul de disputare pentru 2026 + Programul competiției

FC Argeș l-a prezentat pe Kevin Brobbey

Piteștenii au făcut anunțul prin intermediul unui comunicat amplu pe site-ul oficial.

„FC Argeș și-a întărit atacul cu olandezul Kevin Brobbey, jucător în vârstă de 32 de ani. Crescut la juniorii lui AZ Alkmaar, Kevin a debutat în fotbalul mare la Ross County, în prima ligă scoțiană. Apoi, s-a transferat la Slovan Liberec, unde a evoluat timp de trei ani.

După experiențe la St. Polten (Austria), Northampton (Anglia) și Almere Omniworld (Olanda), atacantul născut la Eindhoven a ajuns în România. Sezonul bun de la Politehnica Iași l-a adus în atenția celor de la Viitorul Constanța.

9 goluri în 18 partide petrecute în tricoul marinarilor au fost de ajuns pentru a-i convinge pe turcii de la Kayserispor să îl achiziționeze.

După 14 partide în Turcia, Kevin a mers împrumut la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Au mai urmat apoi experiențe la Rapid și UTA, pentru ca în 2024 să meargă în Arabia Saudită la Al-Batin.

Ulterior s-a transferat la Gloria Buzău, reușind să marcheze 5 goluri în 11 partide. În palmares, Brobbey are o Cupă a Olandei, cu Alkmaar, o Cupă a României, cu Sepsi, o Cupă și o Supercupă a Cehiei, cu Liberec. Noul atacant al Argeșului a evoluat și pentru naționalele U19 și U18 ale Olandei.

350.000 de euro este cota de piaţă a lui Kevin Brobbey, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com. Bine ai venit în Familia Vulturilor și mult succes în tricoul alb-violet!” se arată pe site-ul oficial al celor de la FC Argeș

Brobbey va avea concurență serioasă în atacul lui FC Argeș, în care se mai află jucători precum Adel Bettaieb, Robert Moldoveanu, Caio Ferreira, Franck Tchassem sau Ricardo Matos.

Piteștenii sunt una din revelațiile acestui sezon. În prezent, formația antrenată de Bogdan Andone ocupă locul 4, cu 22 de puncte.

Kevin Luckassen, actualmente Brobbey

La începutul acestui an, Kevin și-a schimbat oficial numele de familie, preluându-l pe cel ghanez, al tatălui său, Brobbey.

Atacantul mai are trei frați, toți fotbaliști. Cel mai cunoscut dintre ei, Brian, joacă la Sunderland și este internațional olandez.

Da, mi-am schimbat numele după numele tatălui. Mă numesc Kevin Brobbey acum. Mi l-am schimbat în Arabia Saudită. Și-n pașaport este la fel. Numele tatălui”, a explicat fotbalistul.

Citește și

Rooney vs. Ronaldo, în ring? Fostul antrenor al lui Deontay Wilder îi vrea pe cei doi în ring: „Ar fi un eveniment global”
Campionate
20:15
Rooney vs. Ronaldo, în ring? Fostul antrenor al lui Deontay Wilder îi vrea pe cei doi în ring: „Ar fi un eveniment global”
Citește mai mult
Rooney vs. Ronaldo, în ring? Fostul antrenor al lui Deontay Wilder îi vrea pe cei doi în ring: „Ar fi un eveniment global”
Scandări homofobe în Ligue 1 Un fotbalist și-a taxat propiii fani: „Acele mesaje nu au ce căuta aici!”
Campionate
19:51
Scandări homofobe în Ligue 1 Un fotbalist și-a taxat propiii fani: „Acele mesaje nu au ce căuta aici!”
Citește mai mult
Scandări homofobe în Ligue 1 Un fotbalist și-a taxat propiii fani: „Acele mesaje nu au ce căuta aici!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Știrile zilei din sport
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Superliga
29.09
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Citește mai mult
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Superliga
29.09
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Citește mai mult
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Special
29.09
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici! Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Citește mai mult
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Superliga
29.09
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Citește mai mult
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Sentință în războiul FCSB - Steaua Gigi Becali are motive de bucurie » FRF validează afilierea din 2003
Sentință în războiul FCSB - Steaua Gigi Becali are motive de bucurie » FRF validează afilierea din 2003
09:53
Probleme mari la Genoa Eșec drastic pentru clubul patronat de Dan Șucu » „Grifonii”, fără victorie în Serie A + cum a evoluat Stanciu
Probleme mari la Genoa Eșec drastic pentru clubul patronat de Dan Șucu » „Grifonii”, fără victorie în Serie A + cum a evoluat Stanciu
00:25
„Aleg România” Lorenzo Biliboc, jucătorul cu dublă cetățenie al celor de la CFR Cluj, a luat decizia: vrea să joace sub comanda lui Lucescu
„Aleg România” Lorenzo Biliboc, jucătorul cu dublă cetățenie al celor de la CFR Cluj, a luat decizia: vrea să joace sub comanda lui Lucescu
00:04
Mandorlini cere eliminarea regulii U21 Antrenorul lui CFR Cluj, enervat: „Mi se pare halucinant, condiționează”
Mandorlini cere eliminarea regulii U21 Antrenorul lui CFR Cluj, enervat: „Mi se pare halucinant, condiționează”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Top stiri din sport
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Alte sporturi
29.09
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Citește mai mult
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Superliga
29.09
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Citește mai mult
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gimnastica
28.09
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Citește mai mult
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia
Superliga
28.09
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în Farul - Unirea Slobozia
Citește mai mult
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia

Echipe/Competiții

fcsb 79 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 20 rapid 17 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 2 uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
30.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share