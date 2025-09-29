FC Argeș se întărește Piteștenii au adus un atacant care a mai jucat în Liga 1 și care și-a schimbat numele  la începutul anului

Kevin Brobbey (32 de ani), mai cunoscut în fotbalul românesc ca Luckassen, a fost prezentat oficial la FC Argeș.

Ultima dată, atacantul a evoluat în sezonul trecut pentru Gloria Buzău. Brobbey a jucat pentru mai multe echipe din România printre care Sepsi, Rapid și UTA.

FC Argeș l-a prezentat pe Kevin Brobbey

Piteștenii au făcut anunțul prin intermediul unui comunicat amplu pe site-ul oficial.

„FC Argeș și-a întărit atacul cu olandezul Kevin Brobbey, jucător în vârstă de 32 de ani. Crescut la juniorii lui AZ Alkmaar, Kevin a debutat în fotbalul mare la Ross County, în prima ligă scoțiană. Apoi, s-a transferat la Slovan Liberec, unde a evoluat timp de trei ani.

După experiențe la St. Polten (Austria), Northampton (Anglia) și Almere Omniworld (Olanda), atacantul născut la Eindhoven a ajuns în România. Sezonul bun de la Politehnica Iași l-a adus în atenția celor de la Viitorul Constanța.

9 goluri în 18 partide petrecute în tricoul marinarilor au fost de ajuns pentru a-i convinge pe turcii de la Kayserispor să îl achiziționeze.

După 14 partide în Turcia, Kevin a mers împrumut la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Au mai urmat apoi experiențe la Rapid și UTA, pentru ca în 2024 să meargă în Arabia Saudită la Al-Batin.

Ulterior s-a transferat la Gloria Buzău, reușind să marcheze 5 goluri în 11 partide. În palmares, Brobbey are o Cupă a Olandei, cu Alkmaar, o Cupă a României, cu Sepsi, o Cupă și o Supercupă a Cehiei, cu Liberec. Noul atacant al Argeșului a evoluat și pentru naționalele U19 și U18 ale Olandei.

350.000 de euro este cota de piaţă a lui Kevin Brobbey, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com. Bine ai venit în Familia Vulturilor și mult succes în tricoul alb-violet!” se arată pe site-ul oficial al celor de la FC Argeș

Brobbey va avea concurență serioasă în atacul lui FC Argeș, în care se mai află jucători precum Adel Bettaieb, Robert Moldoveanu, Caio Ferreira, Franck Tchassem sau Ricardo Matos.

Piteștenii sunt una din revelațiile acestui sezon. În prezent, formația antrenată de Bogdan Andone ocupă locul 4, cu 22 de puncte.

Kevin Luckassen, actualmente Brobbey

La începutul acestui an, Kevin și-a schimbat oficial numele de familie, preluându-l pe cel ghanez, al tatălui său, Brobbey.

Atacantul mai are trei frați, toți fotbaliști. Cel mai cunoscut dintre ei, Brian, joacă la Sunderland și este internațional olandez.

„Da, mi-am schimbat numele după numele tatălui. Mă numesc Kevin Brobbey acum. Mi l-am schimbat în Arabia Saudită. Și-n pașaport este la fel. Numele tatălui”, a explicat fotbalistul.

