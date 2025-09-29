Scandări homofobe în Ligue 1 Un fotbalist și-a taxat propiii fani: „Acele mesaje nu au ce căuta aici!”

Jonathan Clauss (33 de ani), fundașul dreapta al celor de la Nice, și-a taxat propriii fani pentru scandările homofobe din meciul cu Paris FC, terminat 1-1.

Concret, partida Nice - Paris FC din etapa #3 a Ligue 1 a fost întreruptă în minutul 83 pentru a opri scandările homofobe ale suporterilor fanilor gazdă.

Crainicul arenei Allianz Riviera i-a avertizat pe fani că meciul ar putea fi suspendat dacă fani nu se vor opri.

Jonathan Clauss și-a taxat propriii fani pentru scandările homofobe: „Acele mesaje, nu!”

La cererea arbitrului, căpitanul celor de la Nice s-a dus să vorbească cu suporterii, iar la finalul meciului a comentat cele întâmplate:

„În ceea ce privește scandările, arbitrul mi-a spus că dacă nu încetează, va opri meciul. Am încercat să transmit mesajul.

Sunt lucruri care nu se aud în viața de zi cu zi și în timpul unui meci de fotbal.

Suntem foarte fericiți că suporterii sunt acolo în fiecare weekend, acasă sau în deplasare, nu contează, ne simțim susținuți. Doar, acele mesaje, nu au ce căuta!” a declarat Clauss, citat de nicematin.com

La mijlocul lunii mai, jucătorul în vârstă de 33 de ani a acordat un interviu în L'Equipe unde și-a exprimat sprijinul pentru lupta împotriva homofobiei.

„Cred că m-ar fi afectat sau m-ar fi pus la încercare”, a răspuns fundașul lateral când a fost întrebat dacă a fost vreodată martor la comportamente homofobe la cluburile precedente pentru care a jucat.

Strasbourg, Vauban, Raon-l'Etape, Avranches, Quevlly Rouen, Arminia Biefeld, Lens și Marseille sunt echipele la care a mai evoluat fundașul dreapta francez.

5.000.000 de euro este cota lui Johnatan Clauss, potrivit transfermarkt.ro

Rezumat VIDEO. Nice - Paris FC 1-1

