Țintă nouă pentru FCSB Patronul campioanei, impresionat de un fotbalist din Liga 1: „Se distra cu fundașii Rapidului!”

Gigi Becali (67 de ani) a fost impresionat de prestația lui Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul stânga al echipei FC Hermannstadt, din duelul contra celor de la Rapid, scor 2-1.

Daniel Niculae (42 de ani), președintele sibienilor, crede că fotbalistul ar putea deveni o opțiune pentru echipa națională.

Ciubotaru a fost integralist în partida câștigată de Hermannstadt împotriva celor de la Rapid București, 2-1, și a fost unul dintre jucătorii care au reușit să iasă în evidență.

Gigi Becali a pus ochii pe Kevin Ciubotaru: „ Mi-a plăcut”

Finanțatorul celor de la FCSB a avut cuvinte de laudă la adresa fundașului sibienilor, însă se așteaptă ca oficialii lui FC Hermannstadt să ceară o sumă consistentă pentru o posibilă mutare a fotbalistului.

„Eu credeam că e atacant, dar e fundaş. E bun, dar e cam prea mic de statură.

Ei sunt prietenii mei (n.r. oficialii lui Hermannstadt), dar nu te înţelegi cu ei, că cer mulţi bani. Mi-a plăcut siguranța lui, control, încredere în el. E copil, dar în bandă se distra cu fundaşii Rapidului ”, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Kevin Ciubotaru a oferit pasa decisivă la golul lui Sergiu Buș din minutul 78, prin care FC Hermannstadt a egalat. Ulterior, Chițu a înscris golul decisiv în minutul 90+3.

Daniel Niculae, despre Kevin Ciubotaru: „Va fi următorul fundaș stânga al echipei naționale”

Daniel Niculae, președintele celor de la FC Hermannstadt, l-a lăudat pe Kevin Ciubotaru și crede că, în viitor, fotbalistul ar putea fi convocat la echipa națională.

Întrebat despre posibilitatea ca Ciubotaru să semneze cu FCSB, conducătorul sibienilor a fost rezervat în a trage concluzii.

„Este un jucător semnat de ceva vreme de clubul nostru. A fost împrumutat la Ungheni, a revenit anul acesta. Știam ce calități are și pe cine ne bazăm.

El a fost în lotul echipei noastre și în sezoanele precedente, dar acum s-a maturizat și din punctul meu de vedere va fi următorul fundaș stânga al echipei naționale.

În cel mai scurt timp! 100%! Are niște calități fantastice, se pliază imediat pe ceea ce-i cere antrenorul. Ați văzut în primele 10 etape. Dacă ar fi fost un meci sau două, am fi vorbit poate de o perioadă scurtă. Dar sunt 10 meciuri.

Mai sunt foarte multe meciuri, e la început de carieră, eu sper să ajungă să joace mai bine meci de meci. (n.r. referitor la un posibil transfer în iarnă la FCSB).

Într-o perioadă în care transferurile sunt închise, îți dai seama că nu pot fi decât informații cerute despre anumiți jucători”, a declarat Daniel Niculae, conform sursei menționate anterior.

Kevin Ciubotaru a jucat pentru echipele de juniori ale celor de la Rapid Viena, Admira Wacker și Parma. La nivel de seniori, românul născut în Italia a evoluat la Rangers B, Unirea Ungheni și FC Hermannstadt.

Kevin Ciubotaru are o selecție pentru naționala României U21. Fotbalistul a evoluat împotriva selecționatei din San Marino, în victoria 2-0, din această lună.

75.000 de euro este cota de piață a lui Kevin Ciubotaru, potrivit Transfermarkt

