Încă două medalii! Bilanț excelent pentru România la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai! Sâmbătă e cea mai așteptată finală +15 foto
Foto: Facebook/Federația Română de Canotaj
Canotaj

Încă două medalii! Bilanț excelent pentru România la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai! Sâmbătă e cea mai așteptată finală

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.09.2025, ora 12:37
  • Echipajul de patru rame masculin format din Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Ciprian Tudosă a obținut vineri medalia de argint la Campionatele Mondiale de la Shanghai.
  • Și echipajul de patru rame feminin format din Ancuţa Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam şi Amalia Bereş a obținut tot medalia de argint.

România ajunge, astfel, la patru medalii cucerite la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai.

Joi, Magdalena Rusu și Simona Radiș au cucerit medalia de aur, în proba de dublu rame, iar Florin Lehaci și Florin Arteni au câștigat medalia de argint în cadrul aceleiași probe.

„Să vadă nenorocirile din țara lui!” Zelenski, atacat de fostul jucător al lui AC Milan! Ce a reaprins conflictul Ucraina - Georgia
Citește și
„Să vadă nenorocirile din țara lui!” Zelenski, atacat de fostul jucător al lui AC Milan! Ce a reaprins conflictul Ucraina - Georgia
Citește mai mult
„Să vadă nenorocirile din țara lui!” Zelenski, atacat de fostul jucător al lui AC Milan! Ce a reaprins conflictul Ucraina - Georgia

Încă două medalii pentru România la Campionatele Mondiale de la Shanghai

Vineri, echipajul de patru rame masculin, format din Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Ciprian Tudosă, a obținut medalia de argint.

Sportivii tricolori au înregistrat timpul 05:50.56. Pe primul loc a fost Marea Britanie, care a obținut timpul 05:48.48.

Tot vineri, echipajul de patru rame feminin, format din Ancuţa Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam şi Amalia Bereş, a luat tot medalia de argint.

Sportivele au obținut timpul 06:28.44, în timp ce pe primul loc s-a clasat SUA, cu timpul 06:27.71.

Sâmbătă, 27 septembrie, de la ora 10:05, are loc finala la proba de 8+1 feminin.

Magdalena Rusu și Simona Radiș, aur la Campionatele Mondiale de la Shanghai

Cele două sportive au încheiat cursa cu un timp de 07:08.52 și și-au continuat forma excelentă, după ce la sfârșitul lunii mai au cucerit aurul la Campionatele Europene de la Plovdiv.

Podiumul a fost completat de Emma Cornelis și Hezekia Peron, din Franța, respectiv Jessica Thoenes și Holly Drapp, din SUA.

„Sunt foarte fericită, m-am bucurat de rezultat și sunt recunoscătoare pentru el, pentru că a fost un an cu multe accidentări și probleme de sănătate.

Aceste probleme ne-au făcut mai puternice și am atins obiectivul. Pentru noi este o zi minunată”, a declarat Simona Radiș, citată de worldrowing.com.

Simona Radiș și Magdalena Rusu / România, medalie de aur la dublu rame feminin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai (foto: captură worldrowing.com)
Simona Radiș și Magdalena Rusu / România, medalie de aur la dublu rame feminin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai (foto: captură worldrowing.com)

Galerie foto (15 imagini)

Magdalena Rusu / România, medalie de aur la dublu rame feminin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai (foto: captură worldrowing.com) Simona Radiș și Magdalena Rusu / România, medalie de aur la dublu rame feminin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai (foto: captură worldrowing.com) Simona Radiș și Magdalena Rusu / România, medalie de aur la dublu rame feminin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai (foto: captură worldrowing.com) Simona Radiș și Magdalena Rusu / România, medalie de aur la dublu rame feminin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai (foto: captură worldrowing.com) Magdalena Rusu / România, medalie de aur la dublu rame feminin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai (foto: captură worldrowing.com)
+15 Foto
labels.photo-gallery

Florin Arteni și Florin Lehaci, argint în proba de dublu rame

Perechea Florin Arteni și Florin Lehaci a cucerit medalia de argint în proba de dublu rame și au adus a doua distincție pentru România.

Oliver Welch și Benjamin Taylor, din Noua Zeelandă au pus mâna pe medalia de aur, în timp ce Jonah Plock și Patrick Brunner, din Elveția s-au clasat pe ultimul loc al podiumului.

Florin Lehaci și Florin Arteni au luat medalia de argint la dublu rame masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai (foto: worldrowing.com)
Florin Lehaci și Florin Arteni au luat medalia de argint la dublu rame masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai (foto: worldrowing.com)

Galerie foto (12 imagini)

Florin Lehaci și Florin Arteni au luat medalia de argint la dublu rame masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai (foto: worldrowing.com) Florin Lehaci și Florin Arteni au luat medalia de argint la dublu rame masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai (foto: worldrowing.com) Florin Lehaci și Florin Arteni au luat medalia de argint la dublu rame masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai (foto: worldrowing.com) Florin Lehaci și Florin Arteni au luat medalia de argint la dublu rame masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai (foto: worldrowing.com) Florin Lehaci și Florin Arteni au luat medalia de argint la dublu rame masculin, la Campionatele Mondiale de la Shanghai (foto: worldrowing.com)
+12 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Probleme pentru FCSB Lipsește 6 săptămâni după deplasarea în Olanda! Ce meciuri cruciale va rata
Europa League
11:38
Probleme pentru FCSB Lipsește 6 săptămâni după deplasarea în Olanda! Ce meciuri cruciale va rata
Citește mai mult
Probleme pentru FCSB Lipsește 6 săptămâni după deplasarea în Olanda! Ce meciuri cruciale va rata
Trump amenință Anunț incredibil înainte de CM 2026: „Sunt conduse de nebuni radicali! Dacă eu consider că nu e sigur, asta vom face”
Campionatul Mondial
10:59
Trump amenință Anunț incredibil înainte de CM 2026: „Sunt conduse de nebuni radicali! Dacă eu consider că nu e sigur, asta vom face”
Citește mai mult
Trump amenință Anunț incredibil înainte de CM 2026: „Sunt conduse de nebuni radicali! Dacă eu consider că nu e sigur, asta vom face”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
Campionatele Mondiale romania medalii canotaj shanghai
Știrile zilei din sport
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
Superliga
00:20
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
Citește mai mult
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”
Superliga
26.09
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”
Citește mai mult
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”
Altercație în tunel, la Craiova FOTO.  Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!”
Superliga
00:10
Altercație în tunel, la Craiova FOTO. Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!”
Citește mai mult
Altercație în tunel, la Craiova FOTO.  Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!”
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă  Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Cupa Romaniei
26.09
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Citește mai mult
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă  Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:24
„Am făcut calculele” Elias Charalambous, trage un semnal de alarmă: „Altfel victoria din Europa nu contează!”
„Am făcut calculele” Elias Charalambous, trage un semnal de alarmă: „Altfel victoria din Europa nu contează!”
17:33
România pleacă de pe Arena Națională Opțiune surprinzătoare aleasă pentru ultimul meci al „tricolorilor” din preliminariile CM 2026
România pleacă de pe Arena Națională Opțiune surprinzătoare aleasă pentru ultimul meci al „tricolorilor” din preliminariile CM 2026
18:15
Decizia FRF, contestată Nu înțelege hotărârea Federației: „Înainte dădea valoare, emoție”
Decizia FRF, contestată Nu înțelege hotărârea Federației: „Înainte dădea valoare, emoție”
17:36
Demis după doar 5 etape Încă un antrenor din Premier League a fost concediat » Clubul i-a găsit deja înlocuitor
Demis după doar 5 etape Încă un antrenor din Premier League a fost concediat » Clubul i-a găsit deja înlocuitor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Top stiri din sport
Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns  să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților
Europa League
10:30
Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților
Citește mai mult
Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns  să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor”. Cine iese din lot!
Nationala
09:30
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor”. Cine iese din lot!
Citește mai mult
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor”. Cine iese din lot!
Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League
Europa League
11:13
Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League
Citește mai mult
Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia
Stranieri
11:43
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia
Citește mai mult
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 24 rapid 21 Universitatea Craiova 33 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
27.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share