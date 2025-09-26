Echipajul de patru rame masculin format din Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Ciprian Tudosă a obținut vineri medalia de argint la Campionatele Mondiale de la Shanghai.

a obținut vineri medalia de argint la Campionatele Și echipajul de patru rame feminin format din Ancuţa Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam şi Amalia Bereş a obținut tot medalia de argint.

România ajunge, astfel, la patru medalii cucerite la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai.

Joi, Magdalena Rusu și Simona Radiș au cucerit medalia de aur, în proba de dublu rame, iar Florin Lehaci și Florin Arteni au câștigat medalia de argint în cadrul aceleiași probe.

Încă două medalii pentru România la Campionatele Mondiale de la Shanghai

Vineri, echipajul de patru rame masculin, format din Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Ciprian Tudosă, a obținut medalia de argint.

Sportivii tricolori au înregistrat timpul 05:50.56. Pe primul loc a fost Marea Britanie, care a obținut timpul 05:48.48.

Tot vineri, echipajul de patru rame feminin, format din Ancuţa Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam şi Amalia Bereş, a luat tot medalia de argint.

Sportivele au obținut timpul 06:28.44, în timp ce pe primul loc s-a clasat SUA, cu timpul 06:27.71.

Sâmbătă, 27 septembrie, de la ora 10:05, are loc finala la proba de 8+1 feminin.

Magdalena Rusu și Simona Radiș, aur la Campionatele Mondiale de la Shanghai

Cele două sportive au încheiat cursa cu un timp de 07:08.52 și și-au continuat forma excelentă, după ce la sfârșitul lunii mai au cucerit aurul la Campionatele Europene de la Plovdiv.

Podiumul a fost completat de Emma Cornelis și Hezekia Peron, din Franța, respectiv Jessica Thoenes și Holly Drapp, din SUA.

„Sunt foarte fericită, m-am bucurat de rezultat și sunt recunoscătoare pentru el, pentru că a fost un an cu multe accidentări și probleme de sănătate.

Aceste probleme ne-au făcut mai puternice și am atins obiectivul. Pentru noi este o zi minunată”, a declarat Simona Radiș, citată de worldrowing.com.

Florin Arteni și Florin Lehaci, argint în proba de dublu rame

Perechea Florin Arteni și Florin Lehaci a cucerit medalia de argint în proba de dublu rame și au adus a doua distincție pentru România.

Oliver Welch și Benjamin Taylor, din Noua Zeelandă au pus mâna pe medalia de aur, în timp ce Jonah Plock și Patrick Brunner, din Elveția s-au clasat pe ultimul loc al podiumului.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport