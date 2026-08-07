Kevin Ciubotaru a semnat! Destinație surpriză pentru jucătorul pe care FCSB n-a reușit să-l aducă: „Transferul pe care mi-l doream”
Kevin Ciubotaru. Foto: Instagram/Dundee
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Kevin Ciubotaru a semnat! Destinație surpriză pentru jucătorul pe care FCSB n-a reușit să-l aducă: „Transferul pe care mi-l doream”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 07.08.2026, ora 23:53
alt-text Actualizat: 07.08.2026, ora 23:53
  • Kevin Ciubotaru (22 de ani) este noul jucător al clubului Dundee United.
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Tânărul fundaș lateral a fost prezentat oficial de formația scoțiană, deși a fost în mai multe rânduri în contact cu FCSB.

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Kevin Ciubotaru a semnat cu Dundee United

În urmă cu câteva zile, fostul său antrenor, Marius Măldărășanu, vorbea despre interesul unui alt club din Liga 1 pentru serviicile sale, însă drumul lui Ciubotaru a fost cu totul altul.

„Dundee United are plăcerea de a anunța transferul internaționalului român Kevin Ciubotaru de la echipa din Superliga, FC Hermannstadt.

Ciubotaru a semnat un contract pe doi ani la Calforth Construction Arena din Tannadice Park, clubul având opțiunea de prelungire cu încă un an.

Fundașul stânga în vârstă de 22 de ani ajunge la Tannadice după o perioadă impresionantă în prima ligă a României și aduce un plus de calitate și concurență în rândurile defensive ale echipei antrenate de Jim Goodwin.

Născut în Italia din părinți români, parcursul tânărului fundaș l-a dus în Italia și Austria, incluzând o perioadă petrecută la Rapid Viena, una dintre marile echipe ale Austriei.

În 2022 a urmat un transfer în Anglia, unde Kevin a urmat cursurile Academiei Kinetic, printre absolvenții căreia se numără, printre alții, Joe Aribo și Josh Maja.

În perioada petrecută la academie, Ciubotaru a participat la probe la unele dintre cele mai mari echipe din Anglia, înainte de a opta în cele din urmă pentru prima sa experiență în Scoția, alăturându-se echipei Rangers în vara anului 2022”, a transmis Dundee United, pe site-ul oficial.

Kevin Ciubotaru: „Transferul pe care mi-l doream”

Despărțit de Hermannstadt, club care a retrogradat sezonul trecut și care s-a retras din Liga 2, Ciubotaru a oferit și o primă reacție după ce s-a alăturat noii echipe.

„Sunt foarte fericit să fiu aici și abia aștept să-i cunosc pe suporteri, pe colegii mei de echipă și întreg staff-ul tehnic.

Imediat ce am auzit de interesul manifestat, am știut că este transferul pe care mi-l doream. Am mai locuit în Scoția și nu puteam rata ocazia de a veni la acest club de renume.

Discuția cu antrenorul a fost foarte pozitivă, iar faptul că am aflat despre planurile și ambițiile pentru sezonul care urmează mi-a făcut decizia și mai ușoară.

Abia aștept să încep antrenamentele alături de toți băieții și sunt nerăbdător să îi cunosc în curând pe toți fanii”, a spus Kevin Ciubotaru.

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