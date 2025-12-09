„O să se simtă lipsa lui Olaru” Mihai Lixandru și Adrian Șut, pregătiți pentru duelul cu Feyenoord: „Asta ne dorim!”

FCSB - Feyenoord . Mihai Lixandru (24 de ani) și Adrian Șut (26 de ani) , jucătorii campioanei, au prefațat duelul din Europa League.

FCSB se află într-o situație dificilă în grupa XXL din Europa League, însă acest lucru nu-l descurajează pe Lixandru, care este optimist înaintea partidei cu Feyenoord.

FCSB - Feyenoord. Mihai Lixandru: „Sunt meciuri la care am visat și sper să fiu sănătos și să pot evolua”

Campioana României ocupă doar locul 31, cu 3 puncte, însă nici formația din Țările de Jos nu stă mai bine: e pe 30, cu tot atâtea puncte și același golaveraj, -5 (Feyenoord are 4-9, iar FCSB are 3-8).

„Echipa accesibilă, eu zic că nu este. Este o echipă foarte bună, cu experiență și cu jucători foarte buni. Dar noi la fiecare meci, atât în campionat, cât și în Europa, ne dorim să câștigăm.

Într-adevăr, la Belgrad (n.r. cu Steaua Roșie, scor 0-1) nu am făcut un joc bun și nici nu am luat puncte, dar ăsta este fotbalul. Țin minte meciul de anul trecut cu PAOK, în care am evoluat noi în 10 (FCSB a câștigat cu 1-0). A fost parcă același meci, doar că din păcate anul ăsta am pierdut și am fost noi în 11.

E impresionant să îl întâlnești și ca antrenor, nu mai zicem dacă ne întâlneam cu dânsul ca jucător (n.r. Robin Van Persie)”, a declarat Mihai Lixandru, într-un material video furnizat de eAD, deținătorul de drepturi TV pentru Superliga.

Meciurile din Europa, în general, sunt meciuri speciale, pentru că vezi nivelul de afară și vezi poate diferențele între campionatul nostru și campionatele de afară, teoretic cotate mai puternice. Pentru mine sunt experiențe foarte bune, sunt meciuri la care am visat și sper să fiu sănătos și să pot evolua. Mihai Lixandru, mijlocaș FCSB

Adrian Șut: „O să se simtă lipsa lui Olaru”

Darius Olaru este suspendat pentru această partidă din cauza cumulului de cartonașe galbene, însă Șut speră că cel care îl va înlocui pe căpitanul FCSB o va face cu brio.

„Cu siguranță lipsa lui Darius o să se simtă. Este capitanul nostru și cred eu cel mai important pe jocul ofensiv, cel puțin în ultimele sezoane.

Sper că cine o să joace în locul lui poate să facă față cu brio pentru că avem un lot bun, jucători foarte buni și orice jucător care este aici merită să fie la Steaua (n.r. FCSB)”, a spus și Adrian Șut.

11 goluri a produs Darius Olaru în acest sezon, în 29 de partide: a marcat de 8 ori și a livrat 3 pase decisive

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul fazei principale din Europa League

Poziție/Echipă Golaveraj Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 11-2 12 2. Midtjylland 12-5 12 3. Aston Villa 8-3 12 4. Freiburg 8-3 11 5. Betis 8-3 11 6. Ferencvaros 9-5 11 7. Braga 9-5 10 8. FC Porto 7-4 10 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Genk 7-5 10 10. Celta Vigo 11-7 9 11. Lille 10-6 9 12. Stuttgart 8-4 9 13. Plzen 6-2 9 14. Panathinaikos 9-7 9 15. AS Roma 7-5 9 16. Nottingham 9-5 8 17. PAOK 10-7 8 18. Bologna 7-4 8 19. Brann 6-3 8 20. Fenerbahce 5-5 8 21. Celtic 7-8 7 22. Steaua Roșie 4-5 7 23. Dinamo Zagreb 7-10 7 24. FC Basel 7-7 6 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 8-11 6 26. Young Boys 7-12 6 27. Go Ahead Eagles 4-9 6 28. Sturm Graz 4-7 4 29. Salzburg 5-10 3 30. Feyenoord 4-9 3 31. FCSB 3-8 3 32. Utrecht 2-7 1 33. Glasgow Rangers 2-9 1 34. Malmo FF 2-10 1 35. Maccabi Tel Aviv 1-14 1 36. Nice 4-12 0

