„E stilul lui Becali”  Victor Angelescu, mesaj pentru finanțatorul FCSB după transferul lui Moruțan: „Dacă era terminat, de ce l-a vrut?”

Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, i-a răspuns lui Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, după declarațiile acestuia despre Olimpiu Moruțan (26 de ani).

După ce finanțatorul campioanei a insinuat că Moruțan are probleme din punct de vedere medical, Angelescu a ținut să îi ofere replica.

Victor Angelescu i-a răspuns lui Gigi Becali: „Dacă spune asta, de ce l-a vrut?”

Întrebat despre declarațiile lui Gigi Becali la adresa lui Olimpiu Moruțan, noul fotbalist al Rapidului, Victor Angelescu a declarat:

„Nu mă deranjează ce a spus, e stilul dânsului. Dacă o luăm altfel, din ce înțeleg, i-a făcut o ofertă și a vrut să-l ia. Deci, dacă era terminat (n.r. - dpdv. fizic), de ce a vrut să-l ia la FCSB?

Normal că la vizita medicală a făcut teste suplimentare și a ieșit foarte bine. Și fizic a ieșit foarte bine, dar în fotbal ai nevoie să joci”, a declarat Victor Angelescu, conform orangesport.ro.

Ce declarase Gigi Becali despre Olimpiu Moruțan

Luni, finanțatorul campioanei a declarat că nu l-a vrut pe Olimpiu Moruțan la FCSB: „În orice caz, mai bine decât cu Moruțan. Dacă îmi părea rău, ce zici tu? Îl lăsam eu? Îl lua Șucu dacă îl voiam eu?”, a spus Becali.

