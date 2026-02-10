Fotbalist ucis după o luptă în stradă Principalul suspect e fratele victimei. Crima, surprinsă de camerele de supraveghere din apropiere

- Lucas Ignacio Pires, un fotbalist argentinian de 29 de ani, a fost ucis, după o luptă violentă de stradă într-o suburbie din Buenos Aires, Argentina.
- Principalul suspect este chiar fratele victimei.
- Pires a jucat la Almirante Brown, din liga a doua argentiniană.
O cameră de supraveghere a fi surprins tragedia, iar autoritățile l-au identificat pe Marcos, unul dintre frații fostului fotbalist, ca principal suspect.
Primele indicii indică o dispută domestică, iar cazul jafului a fost exclus.
Fotbalist ucis după o luptă în stradă. Principalul suspect: fratele său
În prezent, presupusul agresor este căutat de poliție și este fugar.
Motivele conflictului sunt neclare. Se știe însă că fotbalistul a fost atacat și tăiat la antebrațul drept cu marginea unei sticle sparte în timpul unei încăierări stradale. Rana i-a provocat o hemoragie.
Luis Ignacio Pires a fost dus de urgență la spital, dar medicii nu au putut opri sângerarea. Tăietura s-a dovedit a fi fatală, doctorii neputând decât să declare decesul.
Poliția analizează imaginile de pe camerele de supraveghere care au surprins altercația și desfășoară operațiuni în zonă pentru reținerea suspectului, scrie clarin.com.