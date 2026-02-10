Fotbalist ucis după o luptă în stradă Principalul suspect e fratele victimei. Crima, surprinsă de camerele de supraveghere din apropiere +17 foto
Lucas Ignacio Pires (foto: X)
Fotbalist ucis după o luptă în stradă Principalul suspect e fratele victimei. Crima, surprinsă de camerele de supraveghere din apropiere

alt-text Publicat: 10.02.2026, ora 14:15
alt-text Actualizat: 10.02.2026, ora 17:49
  • Lucas Ignacio Pires, un fotbalist argentinian de 29 de ani, a fost ucis, după o luptă violentă de stradă într-o suburbie din Buenos Aires, Argentina.
  • Principalul suspect este chiar fratele victimei.
  • Pires a jucat la Almirante Brown, din liga a doua argentiniană.

O cameră de supraveghere a fi surprins tragedia, iar autoritățile l-au identificat pe Marcos, unul dintre frații fostului fotbalist, ca principal suspect.

Primele indicii indică o dispută domestică, iar cazul jafului a fost exclus.

Fotbalist ucis după o luptă în stradă. Principalul suspect: fratele său

În prezent, presupusul agresor este căutat de poliție și este fugar.

Motivele conflictului sunt neclare. Se știe însă că fotbalistul a fost atacat și tăiat la antebrațul drept cu marginea unei sticle sparte în timpul unei încăierări stradale. Rana i-a provocat o hemoragie.

Lucas Ignacio Pires, ucis după o altercația stradală (foto: x/@pampamonaco)
Lucas Ignacio Pires, ucis după o altercația stradală (foto: x/@pampamonaco)

Lucas Ignacio Pires, ucis după o altercația stradală (foto: x/@pampamonaco)
Luis Ignacio Pires a fost dus de urgență la spital, dar medicii nu au putut opri sângerarea. Tăietura s-a dovedit a fi fatală, doctorii neputând decât să declare decesul.

Poliția analizează imaginile de pe camerele de supraveghere care au surprins altercația și desfășoară operațiuni în zonă pentru reținerea suspectului, scrie clarin.com.

argentina crima luis ignacio pires fotbalist ucis
