„Fotbalist de fotbalist” Gigi Becali, laude pentru jucătorul marii rivale: „E cel mai bun al lor”

Gigi Becali. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
alt-text Publicat: 21.04.2026, ora 10:29
alt-text Actualizat: 21.04.2026, ora 10:35
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB-ului, a vorbit despre fotbalistul pe care îl consideră cel mai bun din Superliga.
  • Finanțatorul campioanei României l-a lăudat și pe Alex Dobre (27 de ani), atacantul de la Rapid, și a comentat și posibilitatea unui transfer al acestuia la campioana României.

Alex Dobre este golgheterul Rapidului, cu 15 goluri marcate în Liga 1 în acest sezon, dar traversează o perioadă delicată la formația giuleșteană.

Gigi Becali, laude pentru jucătorul marii rivale: „Dobre e cel mai bun jucător de la Rapid”

Dobre a avut o ieșire în momentul în care a fost înlocuit în minutul 59 al partidei Rapid - Argeș (0-0), iar apoi a intrat într-un conflict cu antrenorul Costel Gâlcă, când a criticat tactica.

Antrenorul i-a retras banderola de căpitan, iar în meciul următor, pierdut de Rapid cu U Craiova, scor 0-1, nu a mai fost titular. Situația a alimentat speculațiile legate de o posibilă despărțire în vară.

Întrebat despre un posibil transfer al lui Dobre la FCSB, Becali a exclus varianta de a-l aduce pe jucătorul cotat la 3,2 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com.

„Nu se pune problema. Vorbim aiurea”, a spus patronul campioanei României, la Prima Sport.

Dobre e cel mai bun jucător al Rapidului. Dobre e fotbalist de fotbalist. Cel mai bun jucător din România e Tănase. E cel mai bun jucător de la echipa națională, mai bun decât Man, mai bun decât Bîrligea. E un jucător care îți organizează tot jocul! Gigi Becali

Atacantul Rapidului a adunat 17 goluri și un assist în 38 de meciuri disputate pentru Rapid în acest sezon.

Florin Tănase a bifat 47 de meciuri pentru FCSB, în care a marcat 15 goluri și a oferit 8 pase decisive, 14 dintre reușite fiind în Liga 1.

Tănase a fost titular în meciul cu Farul (3-2) și a înscris pentru 3-1 în minutul 64 al meciului cu Farul.

