Calificare istorică în China Kimi Antonelli, pilotul de la Mercedes, a devenit cel mai tânăr pole man din Formula 1 într-un Mare Premiu » A profitat de problemele lui Russell +18 foto
alt-text Publicat: 14.03.2026, ora 13:34
  • Kimi Antonelli (19 ani) a scris istorie în calificările Marelui Premiu al Chinei, după ce a obținut primul pole position al carierei într-o cursă de Formula 1 și a devenit, totodată, cel mai tânăr pilot care reușește această performanță.
  • Antonelli va pleca astfel din prima poziție în cursa de duminică, programată pe durata a 56 de tururi.

Pilotul Mercedes l-a devansat pe coechipierul său George Russell și a depășit recordul deținut până acum de Sebastian Vettel, stabilit la Marele Premiu al Italiei din 2008.

Kimi Antonelli, pilotul de la Mercedes, a devenit cel mai tânăr pole man din Formula 1 într-un Mare Premiu

Italianul a fost mai rapid cu 0,222 secunde decât Russell, după ce a reușit un tur excelent în finalul sesiunii decisive (1:32.064).

„Mă simt extraordinar. A fost o sesiune bună, un mod bun de a încheia ziua după un Sprint dificil. Desigur, este mult entuziasm, dar atenția mea este deja îndreptată spre ziua de mâine, pentru că este o oportunitate uriașă și chiar vreau să profit la maximum de ea.

Cred că startul va fi interesant. Voi încerca să nu complic lucrurile, ci doar să am un start curat, iar ritmul este bun”, a spus Antonelli, conform formula 1.com.

21 de ani și 72 de zile
avea Sebastian Vettel când a obținut pole position la Marele Premiu al Italiei din 2008, conform Guinness World Records. Pilotul italian are 19 ani și șase luni

Marco Antonelli, tatăl lui Kimi și fost pilot, l-a felicitat imediat după calificări și a creat un moment emoționant.

L-a strigat, tânărul pilot a venit spre el, s-au îmbrățișat preț de câteva secunde, apoi Marco l-a lăsat să-și savureze reușita.

Marco Antonelli, tatăl lui Kimi, și-a felicitat fiul după primul pole position obținut în Formula 1. Foto: „X" @F1
George Russell, dezamăgit după problemele tehnice întâmpinate: „Am încercat să limităm pierderile”

George Russell nu a avut parte de o sesiune liniștită în calificări. Britanicul a întâmpinat o problemă tehnică în debutul Q3, care l-a obligat să se oprească pentru scurt timp pe circuit.

Revenit la boxe cu monopostul blocat în prima treaptă de viteză, pilotul Mercedes a reușit să iasă din nou pe pistă și să efectueze un singur tur rapid, suficient însă pentru locul secund.

„A fost clar o situație în care am încercat să limităm pierderile. În Q2 s-a rupt aripa față și încercam să înțelegem exact ce s-a întâmplat. Apoi, în Q3, am ieșit pe circuit, dar mașina nu mai repornea și nu mai puteam schimba treptele de viteză.

Sunt mulțumit că am reușit totuși să ajung aici, pentru că am început ultimul tur fără baterie, fără temperatură în pneuri, practic fără nimic în avantajul meu.

Echipa a făcut însă o treabă excelentă ca să ne aducă în această poziție”, a declarat Russell.

Se putea termina mult mai rău, așa că sunt foarte satisfăcut și îl felicit pe Kimi pentru primul său pole position George Russel

Grila de start în MP al Chinei

  • Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:32.064 (Q3)
  • George Russell (Mercedes) – 1:32.286 (Q3)
  • Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:32.415 (Q3)
  • Charles Leclerc (Ferrari) – 1:32.428 (Q3)
  • Oscar Piastri (McLaren) – 1:32.550 (Q3)
  • Lando Norris (McLaren) – 1:32.608 (Q3)
  • Pierre Gasly (Alpine) – 1:32.873 (Q3)
  • Max Verstappen (Red Bull Racing) – 1:33.002 (Q3)
  • Isack Hadjar (Red Bull Racing) – 1:33.121 (Q3)
  • Oliver Bearman (Haas F1 Team) – 1:33.292 (Q3)
  • Nico Hulkenberg (Audi) – 1:33.354 (Q2)
  • Franco Colapinto (Alpine) – 1:33.357 (Q2)
  • Esteban Ocon (Haas) – 1:33.538 (Q2)
  • Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:33.765 (Q2)
  • Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 1:33.784 (Q2)
  • Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:33.965 (Q2)
  • Carlos Sainz (Williams) – 1:34.317 (Q1)
  • Alexander Albon (Williams) – 1:34.772 (Q1)
  • Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:35.203 (Q1)
  • Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:35.436 (Q1)
  • Lance Stroll (Aston Martin) – 1:35.995 (Q1)
  • Sergio Perez (Cadillac) – 1:36.906 (Q1)

VIDEO: Turul prin care Antonelli a obținut primul pole position al carierei:

