Kimi Antonelli (19 ani) a scris istorie în calificările Marelui Premiu al Chinei, după ce a obținut primul pole position al carierei într-o cursă de Formula 1 și a devenit, totodată, cel mai tânăr pilot care reușește această performanță .

Pilotul Mercedes l-a devansat pe coechipierul său George Russell și a depășit recordul deținut până acum de Sebastian Vettel, stabilit la Marele Premiu al Italiei din 2008.

Italianul a fost mai rapid cu 0,222 secunde decât Russell, după ce a reușit un tur excelent în finalul sesiunii decisive (1:32.064).

„Mă simt extraordinar. A fost o sesiune bună, un mod bun de a încheia ziua după un Sprint dificil. Desigur, este mult entuziasm, dar atenția mea este deja îndreptată spre ziua de mâine, pentru că este o oportunitate uriașă și chiar vreau să profit la maximum de ea.

Cred că startul va fi interesant. Voi încerca să nu complic lucrurile, ci doar să am un start curat, iar ritmul este bun”, a spus Antonelli, conform formula 1.com.

21 de ani și 72 de zile avea Sebastian Vettel când a obținut pole position la Marele Premiu al Italiei din 2008, conform Guinness World Records. Pilotul italian are 19 ani și șase luni

Marco Antonelli, tatăl lui Kimi și fost pilot, l-a felicitat imediat după calificări și a creat un moment emoționant.

L-a strigat, tânărul pilot a venit spre el, s-au îmbrățișat preț de câteva secunde, apoi Marco l-a lăsat să-și savureze reușita.

George Russell, dezamăgit după problemele tehnice întâmpinate: „Am încercat să limităm pierderile”

George Russell nu a avut parte de o sesiune liniștită în calificări. Britanicul a întâmpinat o problemă tehnică în debutul Q3, care l-a obligat să se oprească pentru scurt timp pe circuit.

Revenit la boxe cu monopostul blocat în prima treaptă de viteză, pilotul Mercedes a reușit să iasă din nou pe pistă și să efectueze un singur tur rapid, suficient însă pentru locul secund.

„A fost clar o situație în care am încercat să limităm pierderile. În Q2 s-a rupt aripa față și încercam să înțelegem exact ce s-a întâmplat. Apoi, în Q3, am ieșit pe circuit, dar mașina nu mai repornea și nu mai puteam schimba treptele de viteză.

Sunt mulțumit că am reușit totuși să ajung aici, pentru că am început ultimul tur fără baterie, fără temperatură în pneuri, practic fără nimic în avantajul meu.

Echipa a făcut însă o treabă excelentă ca să ne aducă în această poziție”, a declarat Russell.

Se putea termina mult mai rău, așa că sunt foarte satisfăcut și îl felicit pe Kimi pentru primul său pole position George Russel

Grila de start în MP al Chinei

Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:32.064 (Q3)

(Mercedes) – 1:32.286 (Q3) Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:32.415 (Q3)

(Ferrari) – 1:32.428 (Q3) Oscar Piastri (McLaren) – 1:32.550 (Q3)

(McLaren) – 1:32.608 (Q3) Pierre Gasly (Alpine) – 1:32.873 (Q3)

(Red Bull Racing) – 1:33.002 (Q3) Isack Hadjar (Red Bull Racing) – 1:33.121 (Q3)

(Haas F1 Team) – 1:33.292 (Q3) Nico Hulkenberg (Audi) – 1:33.354 (Q2)

(Alpine) – 1:33.357 (Q2) Esteban Ocon (Haas) – 1:33.538 (Q2)

(Racing Bulls) – 1:33.765 (Q2) Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 1:33.784 (Q2)

(Audi) – 1:33.965 (Q2) Carlos Sainz (Williams) – 1:34.317 (Q1)

(Williams) – 1:34.772 (Q1) Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:35.203 (Q1)

(Cadillac) – 1:35.436 (Q1) Lance Stroll (Aston Martin) – 1:35.995 (Q1)

VIDEO: Turul prin care Antonelli a obținut primul pole position al carierei:

A maiden Pole Position for Kimi Antonelli!



#F1 #ChineseGP — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport