Vrea în fotbalul mare Edward Iordănescu a dezvăluit care este competița în care ar vrea să antreneze: „Îmi lipsește. Sper să ajung”

Edward Iordănescu (47 de ani) fostul selecționer al echipei naționale, a vorbit despre interesul său pentru marile campionate ale Europei.

Iordănescu a vorbit și despre nivelul la care speră să ajungă în cariera de antrenor.

Participarea cu România la EURO 2024 rămâne una dintre cele mai importante realizări din cariera de antrenor a lui Edi Iordănescu, care nu a mai pregătit nicio echipă de la finalul lunii octombrie 2025, după perioada dezamăgitoare de la Legia Varșovia.

Edward Iordănescu a dezvăluit care este competița în care ar vrea să antreneze: „Îmi lipsește. Sper să ajung”

În această săptămână, fostul selecționer al României a asistat la două dintre partidele importante ale optimilor UEFA Champions League: Atletico Madrid - Tottenham 5-2 și Real Madrid – Manchester City 3-0.

„Am fost la zeci de meciuri de Champions League și voi mai merge ori de câte ori voi avea posibilitatea. În ultimii ani m-am concentrat mai mult pe echipele din Anglia, Spania și Italia, dar am ajuns și prin țările nordice și recunosc că am învățat multe lucruri, unele pe care chiar mi le-am însușit.

În viitor vreau să merg mai mult și spre Germania, unde nu am fost prea des și unde am destul de mulți amici, inclusiv în angrenajul unor cluburi importante. Face parte din procesul meu de dezvoltare, iar meciurile din cupele europene sunt cele în care culturile fotbalistice și filozofiile de joc se pot identifica și distinge cel mai bine.

Am antrenat în cupele europene, atât în Conference League, cât și în Europa League, și știu ce înseamnă, ca proces, pregătirea unui astfel de joc. Îmi lipsește Champions League, dar sper ca într-o zi să ajung să am și acest privilegiu.

Champions League este competiția detaliilor. La acest nivel, diferența nu o mai face neapărat dominarea jocului, ci modul în care gestionezi momentele cheie”, a spus Iordănescu, potrivit gsp.ro.

24 de meciuri a adunat Iordănescu la Legia. 11 victorii, 6 remize și 7 înfrângeri. Înaintea experienței din Polonia, Iordănescu a bifat 28 de meciuri pe banca echipei naționale a României, în perioada 2022-2024. De-a lungul carierei, el a mai pregătit formații precum FCSB, CFR Cluj, Astra Giurgiu, Gaz Metan, CSKA Sofia, ASA Târgu Mureș și Pandurii

Tehnicianul a vorbit și despre meciurile din Liga Campionilor pe care le-a urmărit recent din tribună:

„Referitor la Real - City, a fost al treilea meci pe care îl văd între aceste echipe. Primele două au fost în era Ancelotti.

Când se întâlnesc echipe precum Real Madrid și Manchester City, vorbim despre două identăți de joc foarte puternice, dar și despre două filozofii de joc foarte diferite. Cred că victoria lui Real a fost una pe deplin meritată, chiar dacă a câștigat fotbalul mai reactiv în dauna celui pozițional.

În plus, cred că, chiar dacă a câștigat Real, într-un fel a fost seara lui Valverde, care a făcut un joc total. A fost și winger dreapta, și fundaș dreapta la nevoie, și atacant central atunci când contextul i-a cerut-o, iar fiecare gol în parte a însemnat câte o execuție de excepție”.

Iordănescu la Legia: un trofeu, 11 victorii, dar a compromis campionatul și cupa

Antrenorul în vârstă de 47 de ani a semnat pe 12 iunie 2025 un contract pe două sezoane, părăsind clubul pe 31 octombrie, după ce și-a dat demisia.

A început foarte bine, cu triumf în Supercupa Poloniei, apoi a fost din ce în ce mai rău.

A retrogradat din Europa League în Conference.

Locul 10 din 18 în campionat, cu doar 16 puncte în 12 etape.

Eliminat din Cupa Poloniei, joi, 1-2 după prelungiri cu Pogon Szczecin.

FOTO. Supercupa Poloniei câștigată de Edi Iordănescu

