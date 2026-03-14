Vrea în fotbalul mare Edward Iordănescu a dezvăluit care este competița în care ar vrea să antreneze: „Îmi lipsește. Sper să ajung”

Edi Iordănescu/ FOTO: IMAGO
alt-text Publicat: 14.03.2026, ora 12:29
  • Edward Iordănescu (47 de ani) fostul selecționer al echipei naționale, a vorbit despre interesul său pentru marile campionate ale Europei.
  • Iordănescu a vorbit și despre nivelul la care speră să ajungă în cariera de antrenor.

Participarea cu România la EURO 2024 rămâne una dintre cele mai importante realizări din cariera de antrenor a lui Edi Iordănescu, care nu a mai pregătit nicio echipă de la finalul lunii octombrie 2025, după perioada dezamăgitoare de la Legia Varșovia.

„Eu am inventat 2 antrenori: Pintilii și Charalambous” Mihai Stoica, răspuns pentru contestatari + explică rolul avut în cele mai importante decizii de la FCSB
Citește și
„Eu am inventat 2 antrenori: Pintilii și Charalambous” Mihai Stoica, răspuns pentru contestatari + explică rolul avut în cele mai importante decizii de la FCSB
Citește mai mult
„Eu am inventat 2 antrenori: Pintilii și Charalambous” Mihai Stoica, răspuns pentru contestatari + explică rolul avut în cele mai importante decizii de la FCSB

Edward Iordănescu a dezvăluit care este competița în care ar vrea să antreneze: „Îmi lipsește. Sper să ajung”

În această săptămână, fostul selecționer al României a asistat la două dintre partidele importante ale optimilor UEFA Champions League: Atletico Madrid - Tottenham 5-2 și Real Madrid – Manchester City 3-0.

Am fost la zeci de meciuri de Champions League și voi mai merge ori de câte ori voi avea posibilitatea. În ultimii ani m-am concentrat mai mult pe echipele din Anglia, Spania și Italia, dar am ajuns și prin țările nordice și recunosc că am învățat multe lucruri, unele pe care chiar mi le-am însușit.

În viitor vreau să merg mai mult și spre Germania, unde nu am fost prea des și unde am destul de mulți amici, inclusiv în angrenajul unor cluburi importante. Face parte din procesul meu de dezvoltare, iar meciurile din cupele europene sunt cele în care culturile fotbalistice și filozofiile de joc se pot identifica și distinge cel mai bine.

Am antrenat în cupele europene, atât în Conference League, cât și în Europa League, și știu ce înseamnă, ca proces, pregătirea unui astfel de joc. Îmi lipsește Champions League, dar sper ca într-o zi să ajung să am și acest privilegiu.

Champions League este competiția detaliilor. La acest nivel, diferența nu o mai face neapărat dominarea jocului, ci modul în care gestionezi momentele cheie”, a spus Iordănescu, potrivit gsp.ro.

24 de meciuri
a adunat Iordănescu la Legia. 11 victorii, 6 remize și 7 înfrângeri. Înaintea experienței din Polonia, Iordănescu a bifat 28 de meciuri pe banca echipei naționale a României, în perioada 2022-2024. De-a lungul carierei, el a mai pregătit formații precum FCSB, CFR Cluj, Astra Giurgiu, Gaz Metan, CSKA Sofia, ASA Târgu Mureș și Pandurii

Tehnicianul a vorbit și despre meciurile din Liga Campionilor pe care le-a urmărit recent din tribună:

„Referitor la Real - City, a fost al treilea meci pe care îl văd între aceste echipe. Primele două au fost în era Ancelotti.

Când se întâlnesc echipe precum Real Madrid și Manchester City, vorbim despre două identăți de joc foarte puternice, dar și despre două filozofii de joc foarte diferite. Cred că victoria lui Real a fost una pe deplin meritată, chiar dacă a câștigat fotbalul mai reactiv în dauna celui pozițional.

În plus, cred că, chiar dacă a câștigat Real, într-un fel a fost seara lui Valverde, care a făcut un joc total. A fost și winger dreapta, și fundaș dreapta la nevoie, și atacant central atunci când contextul i-a cerut-o, iar fiecare gol în parte a însemnat câte o execuție de excepție”.

Iordănescu la Legia: un trofeu, 11 victorii, dar a compromis campionatul și cupa

Antrenorul în vârstă de 47 de ani a semnat pe 12 iunie 2025 un contract pe două sezoane, părăsind clubul pe 31 octombrie, după ce și-a dat demisia.

A început foarte bine, cu triumf în Supercupa Poloniei, apoi a fost din ce în ce mai rău.

  • A retrogradat din Europa League în Conference. 
  • Locul 10 din 18 în campionat, cu doar 16 puncte în 12 etape.
  • Eliminat din Cupa Poloniei, joi, 1-2 după prelungiri cu Pogon Szczecin. 

Citește și

Becali desființează discursul suveranist „Apărați-vă singuri! Nu mai cereți bani nici de la Europa, nici de la NATO” + „Dacă refuzăm Ucraina, refuzăm Europa”
Diverse
11:24
Becali desființează discursul suveranist „Apărați-vă singuri! Nu mai cereți bani nici de la Europa, nici de la NATO” + „Dacă refuzăm Ucraina, refuzăm Europa”
Citește mai mult
Becali desființează discursul suveranist „Apărați-vă singuri! Nu mai cereți bani nici de la Europa, nici de la NATO” + „Dacă refuzăm Ucraina, refuzăm Europa”
„Nimic întâmplător” FOTO. Bogdan Andone, în genunchi după victoria cu U Craiova: „Nu ne gândim la titlu, altceva ne-am propus”
Superliga
23:17
„Nimic întâmplător” FOTO. Bogdan Andone, în genunchi după victoria cu U Craiova: „Nu ne gândim la titlu, altceva ne-am propus”
Citește mai mult
„Nimic întâmplător” FOTO. Bogdan Andone, în genunchi după victoria cu U Craiova: „Nu ne gândim la titlu, altceva ne-am propus”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
Știrile zilei din sport
Altă problemă pentru națională! FOTO: Marius Marin, accidentat cu 11 zile înaintea barajului cu Turcia » Schimbat după 16 minute în Pisa - Cagliari
Stranieri
18:17
Altă problemă pentru națională! FOTO: Marius Marin, accidentat cu 11 zile înaintea barajului cu Turcia » Schimbat după 16 minute în Pisa - Cagliari
Citește mai mult
Altă problemă pentru națională! FOTO: Marius Marin, accidentat cu 11 zile înaintea barajului cu Turcia » Schimbat după 16 minute în Pisa - Cagliari
Scene vulgare la Dinamo TV  Derapaje în serie, în direct: „Vă p****i pe munca noastră! Șucu să-i dea tricou cu Rapid lui Kovacs” +  „Istvan, ești o mizerie”
Superliga
18:10
Scene vulgare la Dinamo TV Derapaje în serie, în direct: „Vă p****i pe munca noastră! Șucu să-i dea tricou cu Rapid lui Kovacs” + „Istvan, ești o mizerie”
Citește mai mult
Scene vulgare la Dinamo TV  Derapaje în serie, în direct: „Vă p****i pe munca noastră! Șucu să-i dea tricou cu Rapid lui Kovacs” +  „Istvan, ești o mizerie”
Liga 1 LIVE de la 20:30. FCSB va juca împotriva celor de la Metaloglobus, în prima etapă din play-out  » Farul a învins-o pe Petrolul
Superliga
16:52
Liga 1 LIVE de la 20:30. FCSB va juca împotriva celor de la Metaloglobus, în prima etapă din play-out » Farul a învins-o pe Petrolul
Citește mai mult
Liga 1 LIVE de la 20:30. FCSB va juca împotriva celor de la Metaloglobus, în prima etapă din play-out  » Farul a învins-o pe Petrolul
Legăturile Rapidului cu CCA Proiectul lansat de Kyros Vassaras, organizat în fieful lui Dan Șucu
Superliga
16:17
Legăturile Rapidului cu CCA Proiectul lansat de Kyros Vassaras, organizat în fieful lui Dan Șucu
Citește mai mult
Legăturile Rapidului cu CCA Proiectul lansat de Kyros Vassaras, organizat în fieful lui Dan Șucu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:58
Dinamo, probleme de lot cu Craiova Cum ar putea arăta primul „11” al roș-albilor joi seară: apărarea e țăndări
Dinamo, probleme de lot cu Craiova Cum ar putea arăta primul „11” al roș-albilor joi seară: apărarea e țăndări
19:29
Primele semne de libertate Trei decizii luate de Mirel Rădoi la debutul pe banca FCSB. Unul dintre jucători fusese aspru criticat de Gigi Becali + o revenire după 5 luni
Primele semne de libertate Trei decizii luate de Mirel Rădoi la debutul pe banca FCSB. Unul dintre jucători fusese aspru criticat de Gigi Becali + o revenire după 5 luni
19:33
„Nu-mi mai simțeam mâinile și picioarele” FOTO: Fernando Alonso a abandonat cursa din cauza vibrațiilor violente ale motorului Honda
„Nu-mi mai simțeam mâinile și picioarele” FOTO: Fernando Alonso  a abandonat cursa din cauza vibrațiilor violente ale motorului Honda
18:10
Scene vulgare la Dinamo TV Derapaje în serie, în direct: „Vă p****i pe munca noastră! Șucu să-i dea tricou cu Rapid lui Kovacs” + „Istvan, ești o mizerie”
Scene vulgare la Dinamo TV  Derapaje în serie, în direct: „Vă p****i pe munca noastră! Șucu să-i dea tricou cu Rapid lui Kovacs” +  „Istvan, ești o mizerie”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
