„Frică de moarte?” Mărturia tulburătoare a jucătorului care a revenit după ce  a învins de două ori cancerul: „Nu poți nici să mănânci”
Kirian Rodriguez, la examenul medical făcut în iulie, înainte de reluarea pregătirii Foto: X UD Las Palmas
Campionate

„Frică de moarte?” Mărturia tulburătoare a jucătorului care a revenit după ce a învins de două ori cancerul: „Nu poți nici să mănânci”

Theodor Jumătate
Publicat: 24.09.2025, ora 21:10
  • Kirian Rodriguez se luptă din 2022 cu limfomul Hodgkin, cancerul sistemului limfatic.
  • Căpitanul lui Las Palmas, 29 de ani, se pregătește să reintre pe teren a doua oară după chimioterapie și transplant de celule stem. 

Kirian Rodriguez are 29 de ani și e văzut ca un erou nu doar în Insulele Canare. În toată Spania.

Este fotbalistul care a învins de două ori cancerul și continuă să joace.

Născut la Candelaria, Tenerife, a purtat tricoul unei singure echipe: UD Las Palmas.

La academia sa a descoperit sportul de performanță, a promovat la prima formație în 2019 și, de atunci, a evoluat numai la galben-albaștri. El este și astăzi căpitanul.

58 de partide
a jucat Kirian Rodriguez în LaLiga cu Las Palmas: 6 goluri, 5 pase decisive. A fost pe teren 4.990 de minute (86 în medie pe meci)

Kirian Rodriguez, trei ani de suferință: limfom Hodgkin, recidivă, chimioterapie

Pe 2 august 2022, la 26 de ani, a apărut într-o conferință de presă, anunțând că suferă de limfomul Hodgkin, cancerul sistemului limfatic.

A revenit pe 30 aprilie 2023, după ședințe extrem de dure de chimioterapie. La finalul acelui sezon, a promovat în LaLiga. Cu el pe teren, a rezistat în elita Spaniei în 2023-2024.

Pe 3 februarie 2025, a jucat ultima oară, la 1-2 cu Girona, în campionat.

Trei zile mai târziu, altă conferință chinuitoare.

Ieri mi s-a spus că m-am îmbolnăvit din nou. E momentul să zic iar stop, să lupt încă o dată cu maladia Kirian Rodriguez, căpitan Las Palmas

Fără sufletul său la sfârșitul stagiunii, Las Palmas a retrogradat.

Kirian Rodriguez: „Gândul de a muri nu mă afectează”

În iulie, veste bună. Mijlocașul central a reluat pregătirea alături de colegi.

Încă nu s-a întors pe teren într-un meci oficial, dar se antrenează și speră să joace cât mai repede.

Până atunci, a vorbit pentru Marca despre maladia care îl face să sufere, să treacă prin clipe înfiorătoare.

1 milion de euro
este cota lui Kirian Rodriguez, potrivit Transfermarkt. A atins valoarea maximă în 2024: 12 milioane

„Frică de moarte? Nu a fost chiar frică. Gândul de a muri nu mă afectează, dar familia, partenera, prietenii… Singura incertitudine era când mă întrebam: «Voi putea să-mi recuperez viața sută la sută, așa cum era înainte să mă îmbolnăvesc?». Aceasta era îndoiala pe care o aveam”.

Din ziua în care am ieșit din spital, am început să mă antrenez, pentru a încerca să revin cât mai curând. Nu am niciun termen limită. Cei din staff văd cum mă descurc, cum mă simt pe teren, cum avansează condiția mea fizică. În clipa când voi fi sută la sută gata, mi se va oferi șansa de a juca Kirian Rodriguez, căpitan Las Palmas

Kirian: „Stai ghemuit în pat incapabil să te miști”

Întrebat care a fost cea mai grea perioadă, a răspuns fără să ezite: „Tratamentele. Transplantul autolog. Acele patru sau cinci zile în care nici nu poți să mănânci, în care stai ghemuit în pat incapabil să te miști, în care îți vezi corpul deteriorându-se tot mai mult și în care nu știi cum să oprești căderea părului, a masei musculare, a întregului organism”.

Transplantul autolog de celule stem este șansa de a trăi a pacienților cu limfomul Hodgkin.

Înseamnă chimioterapie agresivă (în doze mai mari ca de obicei), urmată de reinfuzia propriilor celule stem, colectate și depozitate, pentru a reface funcția măduvei osoase.

În presezon, colegii au încercat să mă protejeze puțin. Îmi amintesc că Jaime Mata ezita. Venea mereu din spate, și eu îi spuneam: «Te rog, nu mă mai lovi, te cunosc». Mă avertiza deseori: «Atenție, vin!». Erau puțin mai atenți Kirian Rodriguez, căpitan Las Palmas

spania cancer Las Palmas Kirian Rodriguez limfomul Hodgkin
