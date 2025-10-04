Klaksvik e prima campioană a sezonului în Europa, după ce a cucerit titlul în Feroe cu două etape înainte de final.

S-a calificat deja în ediția de anul viitor a Ligii Campionilor, unde poate da și peste campioana României.

Klaksvik s-a impus vineri seară, 2-1 cu Vestur, reușind să-și adjudece matematic cel de-al 23-lea titlu din istorie. A ajuns la astfel la un singur trofeu de rivala HB Torshavn (24), care deține recordul.

Klaksvik, campioană în Feroe încă din octombrie

Klaksvik a câștigat titlul cu două etape înainte de finalul sezonului, având 7 puncte avans față de Runavik și 9 față de HB, principalele urmăritoare.

Echipa condusă de Magnus Powell are un parcurs aproape perfect, 21 de victorii și 4 egaluri, cu un golaveraj incredibil: 82-16. O medie de peste 3 goluri marcate pe meci.

Spre deosebire de campionatul din România, cel din Feroe se desfășoară într-un singur an, primăvara-toamna, fiind dificil ca meciurile să se desfășoare iarna din cauza nisorile abundente și a frigului.

Poate întâlni campioana României

Klaksvik a obținut biletele pentru viitorul sezon al Ligii Campionilor, care va debuta în vara lui 2026. Va intra în primul tur preliminar, în urna 2.

Și va putea da peste campioana României. FCSB, CFR și U Craiova ar fi cap de serie în runda inaugurală dacă vor câștiga titlul.

