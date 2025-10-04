Terence Crawford, amenințat cu arma! Incident șocant: campionul mondial a fost forțat de Poliție să coboare din mașină. Ce s-a întâmplat
Terence Crawford foto: imago
Terence Crawford, amenințat cu arma! Incident șocant: campionul mondial a fost forțat de Poliție să coboare din mașină. Ce s-a întâmplat

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 04.10.2025, ora 17:04
alt-text Actualizat: 04.10.2025, ora 17:04
  • Boxerul Terence Crawford (38 de ani) a fost oprit sâmbătă dimineață de către poliție în orașul său natal, Omaha, Nebraska.
  • Campionul mondial la categoria supermijlocie a fost forțat să coboare din mașină, după ce a fost găsită o armă asupra unuia dintre pasageri.

Crawford se afla în orașul natal cu scopul unei petreceri pentru ziua sa de naștere și pentru a sărbători și victoria care i-a adus titlul mondial contra lui Saul Canelo Alvarez.

Terence Crawford, oprit și amenințat cu arma de către Poliție

Întâmplarea a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, în Omaha, statul Nebraska. Mașina în care se afla boxerul a fost oprită pentru că circula neregulamentar.

Crawford și cei trei pasageri au fost forțați să coboare din mașină și amenințați cu arma, după ce ofițerii au observat o armă, deținută legal de unul dintre pasageri, pe podeaua automobilului, informează mirror.co.uk.

„Cu puțin înainte de ora 01:30 dimineața, ofițerii care lucrau în zona centrală a orașului au observat un vehicul care circula imprudent. O oprire în trafic a fost efectuată.

În timp ce vorbea cu șoferul, un ofițer a observat o armă de foc pe podeaua din partea acestuia. Din motive de siguranță, toți cei patru aflați în mașină au fost amenințați cu arma pentru a coborî din vehicul.

Șoferul a fost ulterior identificat ca fiind domnul Crawford, la verificarea permisului de conducere, căruia i s-a emis o amendă pentru conducere imprudentă. Asupra unui pasager, membru al echipei de securitate a domnului Crawford, a fost, de asemenea, găsită o armă de foc.

Poliția a confirmat că toți pasagerii au permisiunea legală de a purta arme de foc. Un supraveghetor al Poliției și un locotenent au intervenit la fața locului la cererea domnului Crawford”, se arată în comunicatul autorităților.

Odată cu titlul cucerit în urmă trei săptămâni, Crawford a stabilit și un record incredibil. A devenit primul boxer profesionist care câștigă titlul mondial la trei categorii de greutate diferite: semi-ușoară, semi-mijlocie și supermijlocie.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
