Kosovo aprinde iar spiritele Căpitanul Muriqi inflamează regiunea cu o declarație înaintea barajului cu Turcia: „Ar fi a doua oară”

Kosovo, în fața unei calificări istorice. Marți, la Priștina (21:45), finala barajului cu Turcia.

Vedat Muriqi, unul dintre căpitanii naționalei, a făcut o declarație care a declanșat reacții violente în regiune.

Meciurile „tricolorilor” contra Kosovo s-au încheiat de fiecare dată cu scandal. Ce a spus Muriqi în 2023.

Pentru Kosovo, acest meci, finala barajului CM împotriva Turciei, este capital, de totul sau nimic.

Așa e văzut la Priștina și de fani, și de oficialii federației, și de jucători.

Înaintea confruntării de marți, căpitanul naționalei în play-off, Vedat Muriqi, a spus lucruri așteptate.

Muriqi: „Pentru noi, Kosovo, ar fi a doua independență dacă ne calificăm”

„Turcia este favorita, dar noi jucăm acasă” sau „Turcia are staruri, dar noi avem echipă” sau „Turcia e foarte bună, dar are și slăbiciuni”.

Ultima parte a declarației a fost însă puternică, rezonantă: „Pentru noi, Kosovo, ar fi a doua independență dacă ne calificăm”.

Vedat Muriqi a preluat banderola în absența lui Amir Rrahmani Foto: Imago

Cuvinte care au provocat o reacție violentă în regiune, s-a scris pe site-ul bosniac sportsport.ba.

Kosovo și-a declarat independența de Serbia pe 17 februarie 2008, fiind recunoscut ca stat de peste o sută de membri ONU, inclusiv în Uniunea Europeană. În ciuda opoziției dure a Serbiei.

Singurele țări UE care nu recunosc independența Kosovo sunt România, Spania, Slovacia, Grecia și Cipru.

Două partide România - Kosovo, două scandaluri. Mereu din aceeași cauză

Meciurile naționalei albastre disputate pe Arena Națională, în 2023 și 2024, au fost ambele încheiate cu scandal.

12 septembrie 2023: România - Kosovo 2-0, în preliminariile CE 2024.

Mesajul ultrașilor români în toamna lui 2023: „Kosovo e Serbia” Foto: Imago

15 noiembrie 2024: România - Kosovo 0-0 pe teren, 3-0 la „masa verde”, în Liga Națiunilor C.

La primul, jucătorii kosovari au refuzat să mai joace, plecând la vestiare și întorcându-se după 20 de minute pentru a relua duelul.

La al doilea, adversarii au părăsit terenul în minutul 90 și nu au mai revenit. S-au retras. UEFA a decis 3-0 pentru „tricolori”.

De fiecare dată, bannerele și scandările fanilor, „Kosovo e Serbia” sau „Serbia, Serbia”, au declanșat incidentele.

Muriqi, în 2023: „De ce aduc politica în fotbal?”

După primul meci, în 2023, când a primit cartonaș roșu, Muriqi a afirmat, potrivit presei din țara sa:

„Unii uită că suntem toți oameni și că, într-o zi, toți vom muri. De ce nu trăim în pace? De ce aduc politica în fotbal? Fotbalul ne unește, iar ei pun asemenea pancarte, transmit mesaje care ne dezbină”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport