Kosovo aprinde iar spiritele Căpitanul Muriqi inflamează regiunea cu o declarație înaintea barajului cu Turcia: „Ar fi a doua oară” +92 foto
Vedat Muriqi, 31 de ani, are 67 de selecții, 32 de goluri și 7 assisturi Foto: Imago
Kosovo aprinde iar spiritele Căpitanul Muriqi inflamează regiunea cu o declarație înaintea barajului cu Turcia: „Ar fi a doua oară”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 30.03.2026, ora 13:57
alt-text Actualizat: 30.03.2026, ora 13:57
  • Kosovo, în fața unei calificări istorice. Marți, la Priștina (21:45), finala barajului cu Turcia. 
  • Vedat Muriqi, unul dintre căpitanii naționalei, a făcut o declarație care a declanșat reacții violente în regiune. 
  • Meciurile „tricolorilor” contra Kosovo s-au încheiat de fiecare dată cu scandal. Ce a spus Muriqi în 2023.

Pentru Kosovo, acest meci, finala barajului CM împotriva Turciei, este capital, de totul sau nimic.

Așa e văzut la Priștina și de fani, și de oficialii federației, și de jucători.

Înaintea confruntării de marți, căpitanul naționalei în play-off, Vedat Muriqi, a spus lucruri așteptate.

Muriqi: „Pentru noi, Kosovo, ar fi a doua independență dacă ne calificăm”

„Turcia este favorita, dar noi jucăm acasă” sau „Turcia are staruri, dar noi avem echipă” sau „Turcia e foarte bună, dar are și slăbiciuni”.

Ultima parte a declarației a fost însă puternică, rezonantă: „Pentru noi, Kosovo, ar fi a doua independență dacă ne calificăm”.

Vedat Muriqi a preluat banderola în absența lui Amir Rrahmani Foto: Imago

Cuvinte care au provocat o reacție violentă în regiune, s-a scris pe site-ul bosniac sportsport.ba.

Kosovo și-a declarat independența de Serbia pe 17 februarie 2008, fiind recunoscut ca stat de peste o sută de membri ONU, inclusiv în Uniunea Europeană. În ciuda opoziției dure a Serbiei.

Singurele țări UE care nu recunosc independența Kosovo sunt România, Spania, Slovacia, Grecia și Cipru.

Două partide România - Kosovo, două scandaluri. Mereu din aceeași cauză

Meciurile naționalei albastre disputate pe Arena Națională, în 2023 și 2024, au fost ambele încheiate cu scandal.

  • 12 septembrie 2023: România - Kosovo 2-0, în preliminariile CE 2024. 
Mesajul ultrașilor români în toamna lui 2023: „Kosovo e Serbia” Foto: Imago
  • 15 noiembrie 2024: România - Kosovo 0-0 pe teren, 3-0 la „masa verde”, în Liga Națiunilor C.

La primul, jucătorii kosovari au refuzat să mai joace, plecând la vestiare și întorcându-se după 20 de minute pentru a relua duelul.

La al doilea, adversarii au părăsit terenul în minutul 90 și nu au mai revenit. S-au retras. UEFA a decis 3-0 pentru „tricolori”.

Kosovo a ieșit de pe teren în prelungiri (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

De fiecare dată, bannerele și scandările fanilor, „Kosovo e Serbia” sau „Serbia, Serbia”, au declanșat incidentele.

Muriqi, în 2023: „De ce aduc politica în fotbal?”

După primul meci, în 2023, când a primit cartonaș roșu, Muriqi a afirmat, potrivit presei din țara sa:

„Unii uită că suntem toți oameni și că, într-o zi, toți vom muri. De ce nu trăim în pace? De ce aduc politica în fotbal? Fotbalul ne unește, iar ei pun asemenea pancarte, transmit mesaje care ne dezbină”.

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală"

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Radu Naum: Disprețul

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Demisia, Mircea Sandu!

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

