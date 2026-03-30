Kosovo aprinde iar spiritele Căpitanul Muriqi inflamează regiunea cu o declarație înaintea barajului cu Turcia: „Ar fi a doua oară”

- Kosovo, în fața unei calificări istorice. Marți, la Priștina (21:45), finala barajului cu Turcia.
- Vedat Muriqi, unul dintre căpitanii naționalei, a făcut o declarație care a declanșat reacții violente în regiune.
- Meciurile „tricolorilor” contra Kosovo s-au încheiat de fiecare dată cu scandal. Ce a spus Muriqi în 2023.
Pentru Kosovo, acest meci, finala barajului CM împotriva Turciei, este capital, de totul sau nimic.
Așa e văzut la Priștina și de fani, și de oficialii federației, și de jucători.
Înaintea confruntării de marți, căpitanul naționalei în play-off, Vedat Muriqi, a spus lucruri așteptate.
Muriqi: „Pentru noi, Kosovo, ar fi a doua independență dacă ne calificăm”
„Turcia este favorita, dar noi jucăm acasă” sau „Turcia are staruri, dar noi avem echipă” sau „Turcia e foarte bună, dar are și slăbiciuni”.
Ultima parte a declarației a fost însă puternică, rezonantă: „Pentru noi, Kosovo, ar fi a doua independență dacă ne calificăm”.
Cuvinte care au provocat o reacție violentă în regiune, s-a scris pe site-ul bosniac sportsport.ba.
Kosovo și-a declarat independența de Serbia pe 17 februarie 2008, fiind recunoscut ca stat de peste o sută de membri ONU, inclusiv în Uniunea Europeană. În ciuda opoziției dure a Serbiei.
Singurele țări UE care nu recunosc independența Kosovo sunt România, Spania, Slovacia, Grecia și Cipru.
Două partide România - Kosovo, două scandaluri. Mereu din aceeași cauză
Meciurile naționalei albastre disputate pe Arena Națională, în 2023 și 2024, au fost ambele încheiate cu scandal.
- 12 septembrie 2023: România - Kosovo 2-0, în preliminariile CE 2024.
- 15 noiembrie 2024: România - Kosovo 0-0 pe teren, 3-0 la „masa verde”, în Liga Națiunilor C.
La primul, jucătorii kosovari au refuzat să mai joace, plecând la vestiare și întorcându-se după 20 de minute pentru a relua duelul.
La al doilea, adversarii au părăsit terenul în minutul 90 și nu au mai revenit. S-au retras. UEFA a decis 3-0 pentru „tricolori”.
De fiecare dată, bannerele și scandările fanilor, „Kosovo e Serbia” sau „Serbia, Serbia”, au declanșat incidentele.
Muriqi, în 2023: „De ce aduc politica în fotbal?”
După primul meci, în 2023, când a primit cartonaș roșu, Muriqi a afirmat, potrivit presei din țara sa:
„Unii uită că suntem toți oameni și că, într-o zi, toți vom muri. De ce nu trăim în pace? De ce aduc politica în fotbal? Fotbalul ne unește, iar ei pun asemenea pancarte, transmit mesaje care ne dezbină”.