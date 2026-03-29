Căpitanul Turciei: „Jur!” Mesajul lui Calhanoglu către președintele Erdogan

Hakan Calhanoglu, liderul naționalei Semilunii, i-a făcut o promisiune șefului statului după 1-0 la Istanbul cu România.

Turcia ne-a învins, 1-0 la Istanbul, joi seară, dar nu s-a calificat încă la Campionatul Mondial.

Mai are un meci important, decisiv, pentru calificarea la CM, așteptată din 2002 de naționala Semilunii. De 24 de ani.

Marți, selecționata lui Vincenzo Montella joacă finala barajului împotriva Kosovo, în deplasare, la Priștina (21:45).

Calhanoglu: „Jur că vom merge la Campionatul Mondial”

Hakan Calhanoglu, căpitanul roș-albilor, i-a făcut o promisiune președintelui țării când Recep Tayyip Erdogan i-a sunat pe jucători să-i felicite în vestiar, după victoria în fața „tricolorilor”.

„Jur că vom merge la Campionatul Mondial”, i-a transmis mijlocașul în vârstă de 32 de ani lui Erdogan, potrivit presei turce.

Hakan Calhanoglu și Recep Tayyip Erdogan, pe 14 octombrie 2025, în vestiarul naționalei, după 4-1 cu Georgia, la Kocaeli Foto: Imago

Același lucru și-au spus și internaționalii, reuniți în vestiar: „Vom fi la Mondial după 24 de ani”.

Liderul federației vrea Turcia campioană mondială

Președintele federației de la Istanbul, Ibrahim Haciosmanoglu, a făcut o declarație și mai curajoasă:

„Ne vom atinge obiectivul pas cu pas. Fiica mea de 9 ani mi-a zis să preiau conducerea fotbalului și să devenim campioni mondiali.

Data trecută, am terminat pe locul 3. S-ar putea să ne vedeți întorcându-ne din Statele Unite cu trofeul în mâini. Dumnezeu să ne ajute! Băieții merită asta. Vor face lucruri mari acolo”.

Îmbrățișarea lui Hakan Calhanoglu cu Mircea Lucescu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport