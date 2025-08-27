Schimbări la CFR Cluj Un câștigător de Champions League ar urma să ajungă în Gruia » Ce funcție va ocupa

Mikael Silvestre (48 de ani), fostul mare fundaș francez, ar urma să devină noul manager sportiv al celor de la CFR Cluj.

Ioan Varga, finanțatorul formației clujene, a anunțat că va face mai multe schimbări la club, după rezultatele dezamăgitoare înregistrate în acest sezon.

Mikael Silvestre ar urma să semneze cu CFR Cluj

Ioan Varga pregătește o adevărată revoluție la CFR Cluj. Patronul grupării ardelene ar urma să aducă oameni noi la club, printre care și un fost câștigător de Liga Campionilor.

Mikael Silvestre, fost fotbalist la Inter, Manchester United și Arsenal, ar urma să semneze cu „feroviarii”, urmând să ocupe postul de manager sportiv, scrie prosport.ro.

Silvestre a mai ocupat în trecut funcția de director tehnic la Rennes, în perioada iulie 2015 - decembrie 2016.

40 de meciuri a jucat Mikael Silvestre, pentru naționala Franței

Ioan Varga, despre schimbările de la CFR Cluj: „Voi curăța clubul”

Finanțatorul de la CFR Cluj este hotărât să dea o nouă față clubului, astfel că va schimba multe în perioada următoare.

„La ce s-a întâmplat în ultima perioadă e normal să schimb niște lucruri în club pentru a reveni la nivelul la care îmi doresc să aduc acest club. Nu vreau să mai trăiesc cu dezamăgirea pe care am avut-o în această vară. A fost un accident.

Am promis că voi curăța clubul și voi aduce persoane care știu să respecte valorile acestui club și care vor demonstra că au demnitatea și valoarea, devotamentul și implicarea ca să merite să reprezinte acest club. Promit asta”, a declarat Ioan Varga.

Rezultatele obținute de CFR Cluj în sezonul 2025-2026:

5 iulie: FCSB - CFR 2-1 (Supercupa României)

10 iulie: Paksi - CFR 0-0 (Preliminarii Europa League)

13 iulie: CFR - Unirea Slobozia 2-1 (Superliga)

17 iulie: CFR - Paksi 3-0 (Preliminarii Europa League)

20 iulie: Rapid - CFR 1-1 (Superliga)

24 iulie: Lugano - CFR 0-0 (Preliminarii Europa League)

27 iulie: CFR - Argeș 0-2 (Superliga)

31 iulie: CFR - Lugano (Preliminarii Europa League)

3 august: CFR - U Craiova 2-3 (Superliga)

7 august: CFR - Braga 1-2 (Preliminarii Europa League)

14 august: Braga - CFR (Preliminarii Europa League)

17 august: CFR - Botoșani 3-3 (Superliga)

21 august: Hacken - CFR 7-2 (Preliminarii Conference League)

24 august: Oțelul - CFR 4-1 (Superliga)

Returul dintre clujeni și Hacken va avea loc joi, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

