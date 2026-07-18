Căpitanul echipei Franței, Kylian Mbappe (27 de ani), a publicat, sâmbătă, un mesaj emoționant adresat antrenorului Didier Deschamps, care își va încheia mandatul.

Meciul cu Anglia pentru bronzul mondial va fi ultimul meci al lui Deschamps pe banca tehnică a Franței.

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Finala pentru locul trei la CM 2026 va fi cea de-a 185-a partidă din mandatul său de 14 ani la cârma „Les Bleus”.

Deși atât Mbappe, cât și Deschamps ar fi preferat să joace finala de duminică, Spania a învins fără drept de apel Franța în semifinale și va juca în marea finală cu Argentina.

Mbappe, către Deschamps: „Ai jucat un rol esențial în renașterea acestei echipe”

Cu câteva ore înainte de meciul cu Anglia, Mbappe a publicat pe rețelele de socializare un mesaj dedicat tehnicianului francez. Starul lui Real Madrid a subliniat cât de important a fost Deschamps pentru renașterea naționalei. Cu el antrenor, Franța a fost finalistă la EURO 2016, a câștigat Cupa Mondială în 2018 și a fost finalistă în 2022, a câștigat Nations League în 2021 și a fost finalistă în 2025.

26 de meciuri a stat Didier Deschamps pe banca Franței la turneele finale de CM (2014, 2018, 2022 și 2026). A înregistrat 20 de victorii și 6 înfrângeri

„Astăzi este ultimul tău dans. Tu, care ne-ai oferit atât de mult.

Ar fi trebuit să-ți oferim un final mai frumos, dar nu am reușit.

Este foarte greu să exprim în cuvinte contribuția ta din ultimii 14 ani, având în vedere că ai jucat un rol esențial în renașterea acestei echipe. Oamenii nu ți-au apreciat întotdeauna măreția, dar timpul și istoria se vor ocupa de asta…

Îți mulțumesc că mi-ai dat șansa și oportunitatea de a-mi reprezenta țara pe cea mai mare scenă timp de atâția ani.

Mă simt privilegiat că am putut fi alături de una dintre cele mai mari legende ale țării noastre și păstrez doar amintiri minunate despre tot ce am trăit și realizat împreună.

Îți doresc tot ce e mai bun în noua ta aventură și îți mulțumesc încă o dată pentru tot ce ai adus acestui tricou care înseamnă atât de mult pentru noi”, a scris Mbappe pe Instagram.

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Selecționata antrenată de Didier Deschamps va lupta pentru bronz împotriva naționalei Angliei. Partida se joacă cu începere de la ora 00:00 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

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