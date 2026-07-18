„Dacă am ajuns să joc fundaș central…” Djokovic n-a evitat să vorbească despre problemele de la CFR: „Nu știu ce trebuie să țin ascuns și ce nu” +11 foto
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„Dacă am ajuns să joc fundaș central…” Djokovic n-a evitat să vorbească despre problemele de la CFR: „Nu știu ce trebuie să țin ascuns și ce nu”

alt-text Publicat: 18.07.2026, ora 21:05
alt-text Actualizat: 18.07.2026, ora 21:10
  • Oțelul - CFR Cluj 2-1. Damjan Djokovic (36 dea ani), mijlocașul ardelenilor, a vorbit despre eșecul suferit la Galați.
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Veteranul ardelenilor a fost nevoit să joace fundaș central din cauza problemelor de lot ale echipei. Croatul nu s-a ferit să vorbească și despre problemele financiare de la club.

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Djokovic: „Toată lumea a auzit despre situația de la club”

„În primul rând, trebuie să-i felicităm pe cei de la Galați. Au jucat bine, au știut ce au vrut. Cred că puteam să ținem de egal, dar ăsta e fotbalul. A fost o săptămână turbulentă și în afara terenului. Aia e, n-am început cu bine, dar campionatul e lung.

Toată lumea cred că a auzit ceva despre situația din club. Nu știu ce trebuie să țin ascuns și ce nu, dar vă dați seamă că, dacă am ajuns să joc eu fundaș central… Să spunem că sperăm că se mai schimbă ceva.

E prima dată când am jucat un meci întreg ca fundaș central. Aia e. Până la urmă, suntem jucători de fotbal, suntem chemați la cauză și facem ce spune antrenorul”, a spus Damjan Djokovic la Prima Sport.

CFR Cluj este într-o situație critică, având de plătit o datorie de 1,4 milioane de euro. Deși au primit licența UEFA pentru acest sezon, ardelenii au fost amendați cu 200.000 de euro din cauza restanțelor financiare.

„Feroviarii” trebuiau să plătească datoria până pe 15 iulie, însă nu au făcut-o. Patronul Nelu Varga susține că echipa sa a primit o derogare de o săptămână de la UEFA.

Putem să ne plângem sau putem să ne strângem împreună. Când ești la CFR, lumea se așteaptă să tragă la campionat, să câștige toate meciurile. Acum, e greu de spus dacă sunt probleme mai grave sau mai puțin grave. Cred că sezonul ăsta am început de la zero. Antrenor nou, staff nou, altă metodă de lucru, mulți jucători noi. Damjan Djokovic

Djokovic este anchetat pentru pariuri de Departamentul de Integritate și Antifraudă din cadrul FRF, după o fază petrecută pe 19 decembrie 2025, când a văzut un cartonaș galben în Botoșani - CFR 0-1.

Damjan Djokovic și juristul clubului CFR, Ioan Ivașcu, au fost reclamați de FRF la Comisia de Etică și Disciplină, iar o hotărâre definitivă în cazul celor doi va fi luată pe 27 iulie.

Croatul a redirecționat întrebările legate de caz către avocatul său: „Pot să spun că timpul o să spună totul. În legătură cu chestiile legale, am un avocat foarte bun care o să vă transmită ce trebuie când trebuie”.

Faza pentru care este suspectat Damjan Djokovic a avut loc în minutul 77 al partidei dintre FC Botoșani și CFR Cluj, scor 0-1, de pe 19 decembrie 2025, din cadrul etapei 21 din sezonul regulat.

Ce s-a întâmplat în acea fază? Fundașul Alexandru Țigănașu a avut o intervenție neregulamentară, prin alunecare, asupra lui Tidiane Keita, fostul jucător de la CFR Cluj, actual la Ordabasy.

Faza suspectă din Botoșani - CFR în care Djokovic vede cartonașul galben. Foto: captură YouTube
Faza suspectă din Botoșani - CFR în care Djokovic vede cartonașul galben. Foto: captură YouTube

Galerie foto (11 imagini)

Faza suspectă din Botoșani - CFR în care Djokovic vede cartonașul galben. Foto: captură YouTube Faza suspectă din Botoșani - CFR în care Djokovic vede cartonașul galben. Foto: captură YouTube Faza suspectă din Botoșani - CFR în care Djokovic vede cartonașul galben. Foto: captură YouTube Faza suspectă din Botoșani - CFR în care Djokovic vede cartonașul galben. Foto: captură YouTube Faza suspectă din Botoșani - CFR în care Djokovic vede cartonașul galben. Foto: captură YouTube
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„Centralul” Sebastian Colțescu a acordat un fault pentru clujeni.

Situația a părut să degenereze puțin, iar între jucători a început un mic conflict. Nervos, Damjan Djokovic a luat mingea în mână, i-a arătat-o lui Charles Petro și l-a lovit în piept cu aceasta, chiar de față cu Colțescu.

„Centralul” a reacționat imediat și i-a arătat cartonașul galben lui Djokovic pentru gestul său nesportiv.

După ce a fost sancționat, mijlocașul croat s-a calmat imediat, a mai schimbat câteva replici cu arbitrul și a plecat din acea zonă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

VIDEO. Faza controversată care îl are în prim-plan pe Damjan Djokovic

Ce riscă Damjan Djokovic dacă va fi găsit vinovat

În cazul în care se va dovedi că Damjan Djokovic a fost implicat în aceste activități ilegale, atunci mijlocașul riscă o pedeapsă foarte dură.

Punctul 5 din Articolul 60 privind Corupția / Pariurile sportive / Integritatea competițiilor prevede:

„Fapta persoanei care participă direct sau indirect la pariuri sau alte activități similare care privesc jocurile din competițiile organizate sub egida FIFA/UEFA/FRF/LPF/AJF sau care are un interes financiar direct sau indirect în astfel de activități se sancționează cumulativ cu:

  • interzicerea oricărei activități legate de fotbal pentru 2 ani
  • penalitate sportivă de 300.000 de lei”

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