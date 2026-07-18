Spania domină Argentina FOTO. Capitolul la care naționala lui Yamal își umilește adversara din finala CM 2026 +6 foto
Argentina - Spania/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Spania domină Argentina FOTO. Capitolul la care naționala lui Yamal își umilește adversara din finala CM 2026

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 18.07.2026, ora 19:58
alt-text Actualizat: 18.07.2026, ora 21:08
  • Spania și Argentina se vor înfrunta în finala Campionatului Mondial , însă există o diferență semnificativă între cele două naționale.
  • Spania - Argentina se joacă duminică, de la ora 22:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.
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Franța și Anglia rămân cele mai bine cotate naționale din lume, cu loturi evaluate la 1,52, respectiv 1,36 miliarde de euro. Totuși, niciuna nu va juca finala CM 2026.

Selecționatele din Europa de Vest au fost eliminate în semifinale de Spania (0-2), respectiv Argentina (1-2) și vor lupta pentru bronz.

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Spania și Argentina, diferență de 413,5 milioane de euro la valoarea de piață

În acest moment, naționala pregătită de Luis de la Fuente este evaluată la 1,22 miliarde de euro, în timp ce campioana mondială are o valoare de piață de 807,5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate transfermark.com.

Astfel, între cele două finaliste ale CM 2026 există o diferență de 413,5 milioane de euro în favoarea Spaniei.

FOTO. Cei mai scumpi jucători de la finala CM 2026

Galerie foto (6 imagini)

Lamine Yamal - 200 de milioane de euro Pedri Gonzalez - 150 de milioane de euro Julian Alvarez - 100 de milioane de euro Enzo Fernandez - 90 de milioane de euro Lautaro Martinez - 85 de milioane de euro
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Lamine Yamal (19 ani), starul ibericilor și al Barcelonei, domină topul celor mai valoroși jucători, fiind cotat la 200 de milioane de euro! Este urmat de Pedri, evaluat la 150 de milioane de euro.

Topul este completat de patru jucători argentinieni:

  • Julian Alvarez – 100 de milioane de euro
  • Enzo Fernandez – 90 de milioane de euro
  • Lautaro Martinez – 85 de milioane de euro
  • Nico Paz – 80 de milioane de euro (similar cu Pau Cubarsi)
Lionel Messi (39 de ani) este cotat la doar 15 milioane de euro/ Foto: IMAGO Lionel Messi (39 de ani) este cotat la doar 15 milioane de euro/ Foto: IMAGO
Lionel Messi (39 de ani) este cotat la doar 15 milioane de euro/ Foto: IMAGO

În ceea ce privește comparația pe compartimente, Spania domină net Argentina la acest capitol.

Portarii iberici Unai Simon, David Raya și Joan Garcia sunt cotați împreună la 97 de milioane de euro, față de cele 21 de milioane în cazul lui Emiliano Martinez, Geronimo Rulli și Juan Musso.

Superioritatea Spaniei continuă și în defensivă (288 de milioane de euro versus 152,5 milioane în cazul Argentinei), la mijloc (420 de milioane versus 332 de milioane), dar și în atac, unde ibericii însumează 417 milioane de euro, iar sud-americanii 302 milioane, scrie mundodeportivo.com.

Valorile de piață ale celor două finaliste de la CM 2026

  • Spania (1,22 miliarde de euro): Lamine Yamal (200), Pedri Gonzalez (150), Pau Cubarsi (80), Martin Zubimendi (75), Dani Olmo (60), Marc Cucurella (50), Rodrigo Hernandez (50), Ferran Torres (50), Joan Garcia (45), Alex Baena (40), Nico Williams (40), Eric Garcia (40), Marc Pubill (35), Pedro Porro (35), David Raya (30), Yeremy Pino (30), Fabian Ruiz (30), Pablo Paez "Gavi" (30), Victor Munoz (30), Mikel Merino (25), Mikel Oyarzabal (25), Unai Simon (22), Marcos Llorente (20), Alejandro Grimaldo (20), Aymeric Laporte (8) și Borja Iglesias (2,80).
  • Argentina (807,5 milioane de euro): Julian Alvarez (100), Enzo Fernandez (90), Lautaro Martinez (85), Nico Paz (80), Alexis Mac Allister (70), Cristian Romero (45), Valentin Barco (40), Giuliano Simeone (40), Lisandro Martinez (40), Exequiel Palacios (25), Marco Senesi (25), Jose Manuel Lopez (25), Nico Gonzalez (22), Facundo Medina (18), Nahuel Molina (15), Thiago Almada (15), Lionel Messi (15), Rodrigo de Paul (14), Emiliano Martinez (12), Giovanni Lo Celso (8), Geronimo Rulli (6), Leandro Paredes (5), Gonzalo Montiel (4,5), Nicolas Tagliafico (4), Juan Musso (3) și Nicolas Otamendi (1).

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