Kylian Mbappe, golgheterul Mondialului, a fost schimbat în minutul 76 la Franța - Maroc 2-0, în „sferturile” CM 2026.

Atacantul în vârstă de 27 de ani fusese lovit la gleznă de marocanul Diop. Primul lucru pe care l-a făcut după înlocuire.

Mai sunt patru zile până la semifinala turneului, cu Spania sau Belgia.

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Kylian Mbappe este vital la acest Mondial pentru jocul Franței, pentru atacul albastru.

Golgheterul CM 2026, alături de Leo Messi (ambii cu 8 reușite), și unul dintre cei prolifici jucători din istoria turneului final a dat alarma spre sfârșitul meciului de la Boston.

20 de goluri a marcat Mbappe în trei participări la Campionatului Mondial (2018-2022-2024), la doar un gol de recordul lui Messi

Mbappe, contuzie la gleznă după tacklingul agresiv al lui Diop

Lovit dur la glezna dreaptă în minutul 63, de stoperul marocan Issa Diop, vârful a continuat, dar niciun sfert de oră mai târziu (76) s-a așezat pe gazon în cercul de la centrul terenului, spunând că nu mai poate juca.

Atacul tare al lui Diop asupra lui Mbappe. Foto: Imago

Ridicat din iarbă de Michael Olise, căpitanul „cocoșilor” s-a dus direct la margine.

Selecționerul Didier Deschamps pregătise schimbarea, cu Jean-Philippe Mateta. KM7 suferise o contuzie la gleznă.

Gheață la gleznă. Mbappe: „Am o lovitură”

Primul lucru pe care l-a făcut numărul 10 imediat cum a ieșit: și-a scos gheata și a cerut gheață.

Unul dintre fizioterapeuții lotului francez i-a pus gheață pe gleznă pentru a ameliora durerea și a împiedica inflamarea.

Gheață pe glezna lui Mbappe. Foto: Imago

„Am o lovitură la gleznă”, a spus Mbappe, potrivit RMC Sport, încercând să-i liniștească pe toți cei din jur: „Sunt bine. În acel moment, Mateta era mai potrivit fizic decât mine pentru ultimul sfert de oră”.

Mai sunt doar patru zile până la semifinala de la Dallas, contra Spaniei sau Belgiei. Și Kylian trebuie să scape de durere ca să joace încă un meci esențial în ascensiunea spre titlul mondial.

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