Lovitura Barcelonei Clubul catalan, acord cu extrema care are mamă româncă. Legătura cu Flick

Karim Adeyemi, 24 de ani, a ajuns la o înțelegere cu Barcelona, care negociază transferul cu Dortmund.

Cât a oferit clubul catalan, cât pretinde Borussia.

Ce a făcut pentru el Hansi Flick, actualul antrenor blaugrana.

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Barcelona l-a transferat pe englezul Anthony Gordon, de la Newcastle, pentru 80 de milioane de euro, și încă speră să-l transfere pe Julian Alvarez, chiar dacă Atletico Madrid nu l-ar ceda pentru mai puțin de 150 de milioane de euro.

Adeyemi poate fi o variantă pentru 3 posturi în atac

În ultimele zile, a deschis negocieri și cu Borussia Dortmund, încercând să-l cumpere pe Karim Adeyemi.

Care este extremă dreaptă, în principal, poziția lui Lamine Yamal, dar care poate evolua și vârf (Robert Lewandowski a plecat), și aripă stânga, precum Gordon.

61 de goluri a influențat Karim Adeyemi (36 de reușite, 25 de pase decisive) în 146 de meciuri jucate pentru Borussia Dortmund

Poate fi o variantă pentru toate posturile din ofensivă.

Barcelona încearcă să profite de situația lui Adeyemi

Are acord personal cu internaționalul german și vrea să profite de situația contractuală a jucătorului pentru a-l lua pe Camp Nou.

Înțelegerea atacantului expiră în 2027, Borussia fiind nevoită să-l vândă acum pentru a nu-l pierde gratis anul viitor.

Adeyemi este cotat la 40 de milioane de euro pe Transfermarkt. Foto: Imago

Potrivit Bild și Sky Deutschland, surse confirmate de Mundo Deportivo, Barca a făcut o primă ofertă de 20 de milioane. Galben-negrii vor dublu sau, cel puțin, 33 de milioane plus un procent din viitorul transfer.

30 de milioane de euro a plătit Borussia pentru Adeyemi în 2022, când l-a transferat de la Salzburg

Flick l-a lansat la naționala Germaniei. Viteza, marea calitate

În Catalunya, chiar Hansi Flick insistă pentru el. Antrenorul blaugrana l-a promovat la naționala Germaniei pe 5 septembrie 2021, când era selecționer, la 6-0 cu Armenia, în preliminariile CM 2022.

Adeyemi și Flick, la naționala Germaniei. Foto: Imago

De atunci însă, a strâns numai 11 meciuri în Mannschaft, și din cauza accidentărilor, și a perioadelor în criză de formă.

Tehnicianul l-a observat și sezonul trecut, la confruntarea directă din „sferturile” Ligii Campionilor.

Barcelona a trecut de Borussia, 5-3 la general (4-0 și 1-3).

36,65 km/h este viteza maximă atinsă de Karim Adeyemi într-un meci de Bundesliga. Accelerarea e principalul său atu, parcurgând 30 m în 3,78 secunde

Mama lui Adeyemi e româncă. Alexandra: „Acolo și-a dat seama ce înseamnă să ai succes”

Adeyemi ar fi putut juca pentru trei echipe naționale: România, Nigeria, Germania.

Mama sa este româncă, iar tatăl nigerian. S-a născut la Munchen și a ales să reprezinte țara natală.

Karim a ajuns la 8 ani în academia lui Bayern, dar a plecat numai doi ani mai târziu. Potrivit Marca, era indisciplinat. El a negat în trecut, cu o replică amuzantă: „Părinții colegilor erau geloși pe mine”.

A ajuns la Unterhaching, lângă capitala Bavariei, și acolo a crescut cel mai bine. „Nu numai că a învățat să joace fotbal, dar și-a dat seama ce înseamnă să ai succes”, a spus la un moment dat Alexandra, mama lui.

De la Unterhaching a început să urce în carieră:

În 2018, la 16 ani, a semnat cu RB Salzburg, pentru 10 milioane de euro, cel mai scump adolescent german.

În 2022, s-a transferat la Dortmund, care a plătit 30 de milioane.

În 2026, Borussia vrea mai mult de la FC Barcelona.

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