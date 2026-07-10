Siamezii Mondialului Mbappe e la fel ca Messi! Performanța bifată de amândoi, după un eșec în timpul meciului. Golgheterii sunt nedespărțiți +10 foto
Golul lui Mbappe, de 1-0 în „sfertul” cu Maroc. Franța a învins până la urmă cu 2-0. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Siamezii Mondialului Mbappe e la fel ca Messi! Performanța bifată de amândoi, după un eșec în timpul meciului. Golgheterii sunt nedespărțiți

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 10.07.2026, ora 01:04
alt-text Actualizat: 10.07.2026, ora 01:33
  • Mbappe și Messi au 8 goluri fiecare, se țin unul după altul. Sunt cei mai prolifici jucători ai Mondialului.
  • A ratat Messi penalty, a ratat și Mbappe. Ambii au înscris la scurt timp după. Argentinianul, la 3-2 cu Egipt. Francezul, la 2-0 cu Maroc.
  • Kylian nu mai greșise la 11 metri în tricoul naționalei din iunie 2021, la București, în „optimile” Euro.
  • Franța, 2-0 cu Maroc, la fel ca în semifinalele CM 2022, e prima semifinalistă și în 2026. Va înfrunta Spania sau Belgia, pe 14 iulie. De ziua sa națională.
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Leo Messi și Kylian Mbappe nu se pot despărți unul de altul la acest Campionat Mondial.

Înscrie argentinianul, marchează și francezul. Mereu, unul după altul. Se motivează reciproc. Reușitele unuia sunt modelul celuilalt.

Ambii sunt acum golgheterii CM 2026. Sud-americanul are 8 goluri, europeanul, la fel. Lipiți, ca niște frați siamezi.

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Messi, alt penalty irosit la Mondial. Dar și alt gol

La ultimele lor meciuri, au avut și penalty ratat, nu doar gol.

Messi putea egala în prima repriză în meciul din „optimi”, cu Egiptul, dar portarul Shobeir i-a ghicit intenția, plonjând în stânga sa și respingând mingea.

4 lovituri de pedeapsă
a irosit Leo Messi din 8 încercări la Mondial, două numai la CM 2026

Căpitanul Argentinei a înscris spre final, era 2-2 atunci. În cele din urmă, naționala albiceleste a învins cu 3-2 și s-a calificat în „sferturi”.

Golul lui Messi, la Argentina - Egipt 3-2, în „optimi”. Foto: Imago Golul lui Messi, la Argentina - Egipt 3-2, în „optimi”. Foto: Imago
Golul lui Messi, la Argentina - Egipt 3-2, în „optimi”. Foto: Imago

Mbappe a ratat prima lovitură de pedeapsă la națională după București 2021

În primul duel al „sferturilor”, Franța - Maroc, Mbappe putea deschide scorul în minutul 28.

După ce a așteptat 3 minute și 11 secunde (atât au avut nevoie arbitrii și asistenții video pentru a confirma decizia), Kylian a tras exact în direcția în care șutase Messi. Iar Bounou, specialist al penaltyurilor, a parat cu ușurință.

Mbappe a fost prea relaxat, a executat penaltyul cu Maroc așa cum a făcut-o cu Paraguay. Atunci a înscris, acum a ratat. Foto: Imago Mbappe a fost prea relaxat, a executat penaltyul cu Maroc așa cum a făcut-o cu Paraguay. Atunci a înscris, acum a ratat. Foto: Imago
Mbappe a fost prea relaxat, a executat penaltyul cu Maroc așa cum a făcut-o cu Paraguay. Atunci a înscris, acum a ratat. Foto: Imago

Mbappe nu mai greșise la 11 metri în tricoul albastru din 28 iunie 2021, de la București, pe Arena Națională.

El ratase ultima execuție în „optimile” EURO 2020, Franța fiind eliminată de Elveția după 3-3, 4-5 la loviturile de departajare.

15 penaltyuri
sau lovituri de departajare consecutive transformase Mbappe pentru Franța înaintea ratării de acum, la 2-0 cu Maroc

Încă un gol spectaculos, Mbappe. S-a accidentat?

La fel ca Messi, s-a revanșat în reprize secundă. Mbappe a deschis scorul în fața Marocului.

Un șut superb (minutul 60), de la marginea careului, la colțul lung, aproape de bară, în plasa laterală, acolo unde Bounou chiar nu mai avea nicio șansă. 

64 de goluri
are acum Mbappe în 103 selecții la naționala Franței

După Kylian, a punctat și Dembele pentru 2-0 cu Maroc, în minutul 66. Al 5-lea gol al lui Ousmane la CM 2026, al 12-lea în total printre albaștri.

În minutul 77, Mbappe a părut că s-a accidentat și, pentru a nu risca nimic, selecționerul Didier Deschamps l-a înlocuit imediat.

Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago
Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago

Galerie foto (10 imagini)

Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago
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