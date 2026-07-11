Conflict surd Mbappé - extrema dreaptă În urmă cu o lună, liderul Bardella râdea de Kylian, acum e nevoit să-i evite numele!

Liderii extremei-drepte franceze felicită echipa națională pentru victoriile de la Cupa Mondială, dar conflictul lor cu jucătorii, în special cu căpitanul echipei, e departe de a se fi terminat.

În urmă cu o lună, liderul extremei drepte Jordan Bardella râdea de Kylian Mbappé, acum este nevoit să îi evite numele atunci când felicită echipa.

Partidul Adunarea Națională a atacat în trecut diversitatea etnică a echipei, iar Mbappé și alți jucători au denunțat discursul extremist.

În ultima vreme, partidul și-a mai moderat mesajele, și îi atacă pe jucători pentru că sunt bogați și deconectați de la nevoile societății.

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La o zi după ce Franța a câștigat primul meci la Cupa Mondială împotriva Senegalului, cu un joc spectaculos care a entuziasmat specialiștii și fanii, președintele partidului de extremă dreapta Adunarea Națională (RN) Jordan Bardella, aflat în topul popularității în sondajele de opinie, a felicitat echipa națională într-un mesaj pe X.

Într-o ploaie de răspunsuri la mesajul cu pricina, comentatorii au observat în glumă că Bardella a evitat să vorbească despre elefantul din încăpere, căpitanul echipei și marcatorul a două goluri în acel meci, Kylian Mbappé, pe care Bardella încercase să-l ridiculizeze cu doar o lună înainte.

Iritarea lui Bardella, protejatul lui Marine Le Pen, a pornit de la un interviu acordat în luna mai de Mbappé revistei Vanity Fair în care vedeta fotbalului francez și-a exprimat îngrijorarea cu privire la consecințele unei victorii a RN la alegerile prezidențiale din 2027.

„Oamenii cred uneori că, pentru că avem bani, pentru că suntem faimoși, acest gen de probleme nu ne afectează”, a spus Mbappé. „Dar pe mine mă afectează. Știu ce înseamnă și ce consecințe poate avea pentru țara mea atunci când oameni ca ei ajung la putere”, a spus el.

„Poți fi jucător, poți fi o vedetă internațională, dar, mai presus de toate, ești cetățean”, a insistat fotbalistul.

Bardella a reacționat imediat sarcastic la comentariile fostului jucător al Paris Saint-Germain, care a părăsit clubul francez în 2024 pentru a merge la Real Madrid.

„Știu ce se întâmplă când Kylian Mbappé părăsește PSG: clubul câștigă Liga Campionilor!”, a spus Bardella pe X, la momentul respectiv.

Mbappé a avut un parcurs spectaculos la Cupa Mondială, marcând deja opt goluri și contribuind semnificativ la calificarea Franței în semifinale.

Bardella nu a apucat încă să-l menționeze pe căpitanul lăudat în Franța și peste hotare.

Un barometru pentru adaptarea discursului extremei drepte

Conflictul dintre extrema dreaptă franceză și Les Bleus este unul vechi și complex.

Echipa națională a Franței, scrie Politico, a devenit de fapt un soi de barometru pentru felul în care RN își adaptează retorica, în funcție de eforturile sale mai ample de moderare a discursului, trecând de la mesaje brutale legate de identitatea rasială la discursuri despre solidaritatea cu clasa muncitoare.

Fondatorul partidului care pe atunci se numea Frontul Național, Jean-Marie Le Pen a fost probabil cel mai vehement adversar intern al echipei naționale de fotbal a Franței, pe măsură ce aceasta se impunea ca o forță internațională în anii 1990.

După ce Franța a construit o echipă redutabilă cu jucători cu rădăcini etnice în fostele colonii, Le Pen i-a renegat, calificându-i drept „falși francezi care nu cântă imnul sau, în mod evident, nu îl cunosc”.

„Este puțin artificial să aduci jucători străini și să-i botezi «Equipe de France»”, a declarat Le Pen în 1996, cuvinte pe care le-a repetat chiar și după ce echipa a câștigat Cupa Mondială doi ani mai târziu.

În timp ce se pregătea să preia conducerea partidului de la tatăl său, Marine Le Pen a preluat critica acestuia la adresa echipei, prezentând-o ca pe un exemplu al noilor imigranți din Franța care refuză să se asimileze, și calificând lotul de la Cupa Mondială din 2010 drept o adunătură de „clanuri etnice și religioase care creează un fel de apartheid în cadrul echipei însăși”.

„Majoritatea acestor oameni se consideră reprezentanți ai Franței într-un moment, când sunt la Cupa Mondială”, a declarat Marine Le Pen într-un interviu televizat la acea vreme. „Dar în clipa următoare, simt că aparțin unei alte țări sau că au o altă naționalitate în inimile lor”, a adăugat ea.

Schimbare de discurs

În timp, partidul, sub conducerea lui Le Pen, a trecut printr-un proces de „de-demonizare”, care a presupus o moderare a discursului, transformare care l-a făcut mai dezirabil în ochii alegătorilor, pe măsură ce partidele tradiționale s-au erodat.

„Este dificil pentru RN și pentru extrema dreaptă să critice atât de deschis echipa Les Bleus atunci când aceasta a reprezentat bine națiunea în ultimul deceniu, atât pe teren, cât și în afara lui” , a explicat pentru Politico Lindsay Sarah Krasnoff, expertă în diplomație sportivă care predă la Institutul Robert Preston Tisch pentru Sport Global al Universității din New York și este autoarea a două cărți despre sportul din Franța.

Așa că, atunci când Franța a câștigat Cupa Mondială pentru a doua oară, în 2018, Le Pen nu i-a atacat pe sportivi înșiși, ci pe politicienii care s-au agățat de succesele echipei.

Emmanuel Macron, care o învinsese în cursa prezidențială cu un an înainte, „ar trebui să se concentreze pe politicile puse în aplicare în Franța și să-i lase pe Les Bleus să meargă până la capăt spre victorie”, a declarat ea într-un interviu. Succesul sportiv, a adăugat Le Pen, „nu va face ca grijile să dispară, nu va face ca pericolele legate de insecuritate și terorism să dispară, nu va face ca dificultățile financiare să dispară”.

Acest lucru, scrie Politico, a făcut parte dintr-o reorientare mai amplă a resentimentelor extremei drepte, de la rasă și etnie către clasă socială și statut, întruchipată de protestele „vestelor galbene” care au început la câteva luni după victoria de la Cupa Mondială.

Contre directe Mbappé - RN

Jordan Bardella FOTO Imago

Le Pen a început să vorbească despre cei mai faimoși sportivi ai Franței în același mod în care tatăl ei îi descria odată pe membrii elitelor pariziene detașate de realitate, mai degrabă decât ca imigranți nerecunoscători care reprezintă suburbiile țării.

Schimbarea discursului a devenit evidentă în 2024, când mai mulți jucători ai echipei naționale în frunte cu Mbappé au îndemnat alegătorii să nu se îndrepte spre extreme la alegerile parlamentare pe care partidul părea aproape să le câștige.

După primul tur de scrutin, căpitanul francez Kylian Mbappé a calificat rezultatul drept „catastrofal” și a avertizat că „extremele bat la ușile puterii” - fără să menționeze un partid.

„Când ai norocul să ai un salariu uriaș, să fii multimilionar, să ai șansa de a călători cu un avion privat, mă deranjează puțin să văd aceste personalități sportive dând lecții unor oameni care se luptă să-și acopere cheltuielile”, i-a răspuns lui Mbappé Jordan Bardella.

Totuși, peste două sute de sportivi francezi au urmat exemplul lui Mbappé, făcând un apel public, printr-o scrisoare deschisă, la respingerea extremei drepte.

În cele din urmă, în ciuda succesului înregistrat în primul tur, partidul nu a câștigat alegerile.

Deschamps i-a luat apărarea lui Mbappé

Scandalul s-a extins oricum.

În mai, purtătorul de cuvânt al RN, Julien Odoul, a declarat că Mbappé nu ar trebui să se comporte ca un „activist politic”, deoarece, în calitate de căpitan al Franței, el reprezintă întreaga țară, inclusiv milioane de alegători ai RN,

Mbappé s-a pronunțat pe această temă, spunând că pur și simplu el este un altfel de căpitan de echipă și asta e.

Jurnalistul conservator Geoffroy Lejeune l-a îndemnat pe antrenorul Didier Deschamps să nu-l selecționeze pe Mbappé, susținând că acesta creează o atmosferă negativă în echipă.

Deschamps și-a apărat însă jucătorul vedetă, afirmând că acesta are tot dreptul la libertatea de exprimare - la fel cum au făcut-o și o serie de publiciști și personalități publice franceze, printre care și Emmanuel Grégoire, primarul Parisului.

Echipa reprezentativă

Primul „11” al Franței în meciul cu Maroc, scor final 2-0. FOTO Imago

Chiar dacă RN a făcut eforturi pentru a-și modera referirile la apartenența etnică, subiectul a rămas vizibil în dezbaterea publică pe tema reprezentării.

Cu cât Kylian Mbappé și coechipierii săi înregistrează mai multe succese la Cupa Mondială, cu atât mai mult identificarea Franței cu echipa sa - un colectiv etnic divers și apreciat la nivel mondial - ar trebui să fie o sursă de bucurie, a observat Le Monde, pe fondul victoriilor de până acum.

Mulți par să fi făcut asta și bucuria a fost evidentă pe străzile orașelor în ultimele săptămâni.

„Echipa națională a Franței este reprezentativă pentru populația franceză”, a declarat și antrenorul Didier Deschamps în luna mai, răspunzând la discursul extremei drepte care care cataloghează echipa drept „africană”.

Dintre cei 26 de jucători din lotul Franței la Cupa Mondială din 2026, 23 s-au născut în Franța.

Dar nu toți sunt de acord. Echipa națională reprezintă în principal „suburbiile și imigrația arabo-musulmană”, a declarat Éric Zemmour, președintele partidului de extremă dreapta Reconquête!, la Sud Radio.

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