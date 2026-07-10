Borne istorice în Franța - Maroc Mbappe a doborât un record vechi de peste 40 de ani » Bouaddi, depășit doar de Pele

Sfertul Franța - Maroc, scor 2-0, a adus două borne importante în istoria Campionatului Mondial.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ayyoub Bouaddi a intrat într-un top în care este depășit doar de Pele, iar Kylian Mbappe a doborât un record vechi de peste patru decenii.

Franța - Maroc, sfertul bornelor istorice

Ayyoub Bouaddi a intrat în istoria Mondialului la doar 18 ani și 280 de zile.

Mijlocașul Marocului a devenit al doilea cel mai tânăr jucător care evoluează într-un sfert de finală de Cupă Mondială.

Singurul fotbalist mai tânăr decât el care a disputat un meci din această fază rămâne Pele. Legenda Braziliei a jucat în sfertul cu Țara Galilor, la Mondialul din 1958, la 17 ani și 239 de zile.

Bouaddi, mijlocașul celor de la Lille, este unul dintre numele importante ale noii generații a Marocului. La echipa de club a jucat deja 42 de meciuri.

18 - Aged 18 years and 280 days, 🇲🇦 Morocco's Ayyoub Bouaddi is the second-youngest player to play in a FIFA World Cup quarter-final.



The youngest is Pelé in 1958 for 🇧🇷 Brazil vs 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales (17 years, 239 days).



Footsteps. pic.twitter.com/VKI7vixsZJ — OptaJoe (@OptaJoe) July 9, 2026

De cealaltă parte, Kylian Mbappe a bifat apariția cu numărul 20 la Campionatul Mondial.

La 27 de ani și 201 zile, starul Franței a devenit cel mai tânăr jucător care atinge această bornă, depășind recordul polonezului Wladyslaw Zmuda, care avea 28 de ani și 34 de zile.

20 - At 27 years and 201 days, 🇫🇷 Kylian Mbappé is the youngest player to reach 20 appearances at the FIFA World Cup, breaking 🇵🇱 Wladislaw Zmuda's record (28 years, 34 days).



Sprightly. pic.twitter.com/Iavruc65gb — OptaJoe (@OptaJoe) July 9, 2026

Franța - Maroc a fost reeditarea semifinalei de la Mondialul din 2022, câștigată atunci de francezi tot cu 2-0.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport