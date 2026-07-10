Borne istorice în Franța - Maroc Mbappe a doborât un record vechi de peste 40 de ani » Bouaddi, depășit doar de Pele

- Sfertul Franța - Maroc, scor 2-0, a adus două borne importante în istoria Campionatului Mondial.
Ayyoub Bouaddi a intrat într-un top în care este depășit doar de Pele, iar Kylian Mbappe a doborât un record vechi de peste patru decenii.
Franța - Maroc, sfertul bornelor istorice
Ayyoub Bouaddi a intrat în istoria Mondialului la doar 18 ani și 280 de zile.
Mijlocașul Marocului a devenit al doilea cel mai tânăr jucător care evoluează într-un sfert de finală de Cupă Mondială.
Singurul fotbalist mai tânăr decât el care a disputat un meci din această fază rămâne Pele. Legenda Braziliei a jucat în sfertul cu Țara Galilor, la Mondialul din 1958, la 17 ani și 239 de zile.
Bouaddi, mijlocașul celor de la Lille, este unul dintre numele importante ale noii generații a Marocului. La echipa de club a jucat deja 42 de meciuri.
De cealaltă parte, Kylian Mbappe a bifat apariția cu numărul 20 la Campionatul Mondial.
La 27 de ani și 201 zile, starul Franței a devenit cel mai tânăr jucător care atinge această bornă, depășind recordul polonezului Wladyslaw Zmuda, care avea 28 de ani și 34 de zile.
Franța - Maroc a fost reeditarea semifinalei de la Mondialul din 2022, câștigată atunci de francezi tot cu 2-0.