Borne istorice în Franța - Maroc Mbappe a doborât un record vechi de  peste 40 de ani  » Bouaddi, depășit doar de Pele
Kylian Mbappe și Ayyoub Bouaddi. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Borne istorice în Franța - Maroc Mbappe a doborât un record vechi de peste 40 de ani » Bouaddi, depășit doar de Pele

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 10.07.2026, ora 01:03
alt-text Actualizat: 10.07.2026, ora 01:04
  • Sfertul Franța - Maroc, scor 2-0, a adus două borne importante în istoria Campionatului Mondial.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ayyoub Bouaddi a intrat într-un top în care este depășit doar de Pele, iar Kylian Mbappe a doborât un record vechi de peste patru decenii.

Ucrainenii, uluiți de rezultat Dinamo Kiev i-a dezamăgit complet: „Nu are sens, zero!” » Cum a fost descrisă U Cluj
Citește și
Ucrainenii, uluiți de rezultat Dinamo Kiev i-a dezamăgit complet: „Nu are sens, zero!” » Cum a fost descrisă U Cluj
Citește mai mult
Ucrainenii, uluiți de rezultat Dinamo Kiev i-a dezamăgit complet: „Nu are sens, zero!” » Cum a fost descrisă U Cluj

Franța - Maroc, sfertul bornelor istorice

Ayyoub Bouaddi a intrat în istoria Mondialului la doar 18 ani și 280 de zile.

Mijlocașul Marocului a devenit al doilea cel mai tânăr jucător care evoluează într-un sfert de finală de Cupă Mondială.

Singurul fotbalist mai tânăr decât el care a disputat un meci din această fază rămâne Pele. Legenda Braziliei a jucat în sfertul cu Țara Galilor, la Mondialul din 1958, la 17 ani și 239 de zile.

Bouaddi, mijlocașul celor de la Lille, este unul dintre numele importante ale noii generații a Marocului. La echipa de club a jucat deja 42 de meciuri.

De cealaltă parte, Kylian Mbappe a bifat apariția cu numărul 20 la Campionatul Mondial.

La 27 de ani și 201 zile, starul Franței a devenit cel mai tânăr jucător care atinge această bornă, depășind recordul polonezului Wladyslaw Zmuda, care avea 28 de ani și 34 de zile.

Franța - Maroc a fost reeditarea semifinalei de la Mondialul din 2022, câștigată atunci de francezi tot cu 2-0.

Citește și

U Cluj, anunț despre Lukic Președintele „studenților” dezvăluie ce oferte a primit pentru atacantul care a marcat la CM 2026
Europa League
23:59
U Cluj, anunț despre Lukic Președintele „studenților” dezvăluie ce oferte a primit pentru atacantul care a marcat la CM 2026
Citește mai mult
U Cluj, anunț despre Lukic Președintele „studenților” dezvăluie ce oferte a primit pentru atacantul care a marcat la CM 2026
FIFA cedează doar în fața lui Trump Probleme mari pentru Tuchel! » Anglia pierde un fundaș important înaintea duelului cu Norvegia
Campionatul Mondial
22:54
FIFA cedează doar în fața lui Trump Probleme mari pentru Tuchel! » Anglia pierde un fundaș important înaintea duelului cu Norvegia
Citește mai mult
FIFA cedează doar în fața lui Trump Probleme mari pentru Tuchel! » Anglia pierde un fundaș important înaintea duelului cu Norvegia

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
Vladimir Putin a luat decizia capitală privind războiul din Ucraina. „S-a încăpățânat”, afirmă sursele apropiate de Kremlin
Campionatul Mondial franta record maroc Ayyoub Bouaddi
Știrile zilei din sport
Kovacs nu e primul sub embargo!  Istvan e în situația în care s-au aflat și alte nume grele la Mondiale, inclusiv adjunctul lui Collina. Ce șanse are la semifinale sau finală
Campionatul Mondial
15:11
Kovacs nu e primul sub embargo! Istvan e în situația în care s-au aflat și alte nume grele la Mondiale, inclusiv adjunctul lui Collina. Ce șanse are la semifinale sau finală
Citește mai mult
Kovacs nu e primul sub embargo!  Istvan e în situația în care s-au aflat și alte nume grele la Mondiale, inclusiv adjunctul lui Collina. Ce șanse are la semifinale sau finală
Popovici „înțeapă” din nou administrația Paralelă între bazinele Dinamo și Lia Manoliu, după antrenamentul cu Pan Zhanle: „Acolo nu va mai fi încântat”
Înot
13:22
Popovici „înțeapă” din nou administrația Paralelă între bazinele Dinamo și Lia Manoliu, după antrenamentul cu Pan Zhanle: „Acolo nu va mai fi încântat”
Citește mai mult
Popovici „înțeapă” din nou administrația Paralelă între bazinele Dinamo și Lia Manoliu, după antrenamentul cu Pan Zhanle: „Acolo nu va mai fi încântat”
LPF și-a recunoscut gafa! Schimbare în etapa #2 din Liga 1: FCSB și Dinamo au făcut rocadă, CFR mutată luni: când se va juca derby-ul rundei
Superliga
13:01
LPF și-a recunoscut gafa! Schimbare în etapa #2 din Liga 1: FCSB și Dinamo au făcut rocadă, CFR mutată luni: când se va juca derby-ul rundei
Citește mai mult
LPF și-a recunoscut gafa! Schimbare în etapa #2 din Liga 1: FCSB și Dinamo au făcut rocadă, CFR mutată luni: când se va juca derby-ul rundei
Popovici și Zhanle, ca Messi și Ronaldo VIDEO+FOTO Campionul mondial dezvăluie ce a învățat după antrenamentul comun: „Aici e foarte bun” + Fotbal între sesiuni
Înot
11:36
Popovici și Zhanle, ca Messi și Ronaldo VIDEO+FOTO Campionul mondial dezvăluie ce a învățat după antrenamentul comun: „Aici e foarte bun” + Fotbal între sesiuni
Citește mai mult
Popovici și Zhanle, ca Messi și Ronaldo VIDEO+FOTO Campionul mondial dezvăluie ce a învățat după antrenamentul comun: „Aici e foarte bun” + Fotbal între sesiuni
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:13
A pulverizat Turul Franței Pogacar are al 5-lea titlu după 6 etape. Două recorduri majore, în fața lui. Moment amuzant cu Macron
A pulverizat Turul Franței Pogacar are al 5-lea titlu după 6 etape. Două recorduri majore, în fața lui. Moment amuzant cu Macron
15:11
Kovacs nu e primul sub embargo! Istvan e în situația în care s-au aflat și alte nume grele la Mondiale, inclusiv adjunctul lui Collina. Ce șanse are la semifinale sau finală
Kovacs nu e primul sub embargo!  Istvan e în situația în care s-au aflat și alte nume grele la Mondiale, inclusiv adjunctul lui Collina. Ce șanse are la semifinale sau finală
15:58
Agresorul și-a aflat pedeapsa FRF l-a suspendat pe oficialul clubului care și-a bruscat propriul jucător după ratarea promovării
Agresorul și-a aflat pedeapsa FRF l-a suspendat pe oficialul clubului care și-a bruscat propriul jucător după ratarea promovării
15:29
Marius Baciu surprinde din nou Tehnicianul de la FCSB, despre planurile pentru transferuri: „Mbappe! Căutăm un profil care să ne poată ajuta”
Marius Baciu surprinde din nou Tehnicianul de la FCSB, despre planurile pentru transferuri: „Mbappe! Căutăm un profil care să ne poată ajuta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Top stiri
Mesajul lui Mourinho Primele imagini din al doilea mandat: ce jucători are luni la pregătire + gluma virală cu Mbappe
Campionate
14:44
Mesajul lui Mourinho Primele imagini din al doilea mandat: ce jucători are luni la pregătire + gluma virală cu Mbappe
Citește mai mult
Mesajul lui Mourinho Primele imagini din al doilea mandat: ce jucători are luni la pregătire + gluma virală cu Mbappe
Mbappe a dat alarma Căpitanul Franței a cerut înlocuire la 2-0 cu Maroc: ce a spus și ce a făcut la sfârșit
Campionatul Mondial
11:20
Mbappe a dat alarma Căpitanul Franței a cerut înlocuire la 2-0 cu Maroc: ce a spus și ce a făcut la sfârșit
Citește mai mult
Mbappe a dat alarma Căpitanul Franței a cerut înlocuire la 2-0 cu Maroc: ce a spus și ce a făcut la sfârșit
„M-a dat peste cap” Mbappe nu a înțeles așteptarea îndelungată de la penalty-ul ratat cu Maroc: „De-asta am ratat” » Francezul, apărat de Haaland
Campionatul Mondial
09:11
„M-a dat peste cap” Mbappe nu a înțeles așteptarea îndelungată de la penalty-ul ratat cu Maroc: „De-asta am ratat” » Francezul, apărat de Haaland
Citește mai mult
„M-a dat peste cap” Mbappe nu a înțeles așteptarea îndelungată de la penalty-ul ratat cu Maroc: „De-asta am ratat” » Francezul, apărat de Haaland
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie
B365
08:14
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie
Citește mai mult
Vremea devine și mai călduroasă în București, în weekend, dar duminică se anunță ploaie și grindină. Prognoza ANM în perioada 10-12 iulie

Echipe/Competiții

fcsb 29 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 13 rapid 8 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share