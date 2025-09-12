Mbappe surprinde Starul de la Madrid nu și-ar sfătui copilul să joace fotbal: „Dacă n-aș fi avut pasiunea, lumea fotbalului m-ar fi dezgustat”

Kylian Mbappe (26 de ani), superstarul celor de la Real Madrid, spune că lumea fotbalului „l-ar dezgusta” dacă nu ar fi pasionat de acest sport.

Kylian Mbappe a fost factorul decisiv în victoria Franței, 2-1, cu Islanda, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Atacantul celor de la Real Madrid a marcat și a oferit și o pasă de gol.

În ciuda faptului că a avut un start fulminant de sezon, cu 5 goluri marcate în toate competițiile, atacantul a vorbit fără menajamente despre detalii din culisele fotbalului.

Kylian Mbappe: „Dacă nu aș fi avut această pasiune, lumea fotbalului m-ar fi dezgustat”

Dacă va avea un copil, Mbappe spune că nu și-ar dori ca acesta să fie pasionat de fotbal.

„Sunt fatalist în ceea ce privește lumea fotbalului, dar nu și în ceea ce privește viața. Viața este minunată. Fotbalul este ceea ce este.

Îmi place să spun că oamenii care merg la stadion au norocul de a veni doar să vadă un spectacol și să nu știe ce se întâmplă în culise.

Sincer, dacă nu aș avea această pasiune, lumea fotbalului m-ar fi dezgustat. Nu l-aș sfătui niciodată pe copilul meu să intre în ea” , a declarat Kylian Mbappe, potrivit L'Equipe.

Afirmația fotbalistului în vârstă de 26 de ani vine și ca urmare a „telenovelei” care s-a iscat în jurul transferului său de la PSG, la Real Madrid.

Mbappe a părăsit-o pe campioana Franței cu scandal, în vara anului 2024, după 7 ani petrecuți pe Parc des Princes.

180.000 de milioane este cota lui Kylian Mbappe, potrivit transfermarkt.ro

