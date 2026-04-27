„A suferit mult" Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el"
Răzvan Lucescu. Foto: Imago
Nationala

„A suferit mult" Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el"

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.04.2026, ora 15:30
alt-text Actualizat: 27.04.2026, ora 16:11
  • Răzvan Lucescu (57 de ani), antrenorul lui PAOK, a vorbit despre cum s-a simțit după pierderea tatălui său, Mircea Lucescu.
  • Răzvan Lucescu a mărturisit că, în aceste zile, s-a gândit mai mult la viața tatălui său decât la pierderea în sine.

Mircea Lucescu a încetat din viață pe 7 aprilie, în spital, la vârsta de 80 de ani, în urma unor complicații medicale.

Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „A suferit mult”

Fostul selecționer a fost înmormântat vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

„De multe ori în aceste zile nu m-am gândit neapărat că mi-am pierdut tatăl.

Tristețea mea a venit gândindu-mă la el, la cât de iubitor de viață era, la cât de mult iubea fotbalul, la cât de mult a iubit România și la cât de prezent era pe lângă noi, pe lângă echipe, pe lângă jucători, pe lângă oameni”, a spus antrenorul lui PAOK, conform sport.ro.

Mi-aș dori să știu că există o viață dincolo și că el e acolo sus și vede. Și e fericit. Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el. A suferit mult. Răzvan Lucescu

Pe lângă momentul personal dificil, Răzvan Lucescu traversează și o perioadă complicată pe plan profesional.

Sâmbătă, PAOK a fost învinsă de OFI Creta în finala Cupei Greciei, scor 2-3.

Recent, formația din Salonic a ieșit și din lupta pentru titlu, având 58 de puncte, la 8 puncte în spatele liderului AEK Atena, cu patru etape înainte de finalul play-off-ului.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

  • Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)
  • Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)
  • Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)
  • Beșiktaș - 1 titlu (2003)
  • Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)
  • Zenit - 1 Supercupă (2016)
  • Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

FOTO. Cele mai importante momente din cariera lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu, la Galatasaray
Mircea Lucescu, la Galatasaray

Galerie foto (16 imagini)

Mircea Lucescu, acum, selecționerul naționalei, alături de Ianis Hagi Fotografii: Imago Mircea Lucescu, la Dinamo Kiev Mircea Lucescu, la Shakhtar Donetsk, după ce a cucerit Cupa UEFA, în 2009 Mircea Lucescu, la Shakhtar Mircea Lucescu, selecționerul Turciei
+16 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

echipa nationala a romaniei mircea lucescu razvan lucescu romania
Top stiri
„I-a venit damful de Moet  & Chandon”  Porumboiu, atac la frații Kovacs și la CFR Cluj: „Cel care era la pupitru atunci este și acum”
Superliga
27.04
„I-a venit damful de Moet & Chandon” Porumboiu, atac la frații Kovacs și la CFR Cluj: „Cel care era la pupitru atunci este și acum”
Citește mai mult
„I-a venit damful de Moet  & Chandon”  Porumboiu, atac la frații Kovacs și la CFR Cluj: „Cel care era la pupitru atunci este și acum”
Câte scaune ar rămâne în Liga 1? Gestul de impact al unui club uriaș: a desființat locul spectatorului care a scandat insulte rasiste
Campionate
27.04
Câte scaune ar rămâne în Liga 1? Gestul de impact al unui club uriaș: a desființat locul spectatorului care a scandat insulte rasiste
Citește mai mult
Câte scaune ar rămâne în Liga 1? Gestul de impact al unui club uriaș: a desființat locul spectatorului care a scandat insulte rasiste
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Opinii
27.04
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Citește mai mult
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
FOTO | Împărțeala banilor între Metrorex și transportul de suprafață după scumpirea biletelor și abonamentelor. Unul dintre aceștia ia o proporție mai mare decât altul
B365
26.04
FOTO | Împărțeala banilor între Metrorex și transportul de suprafață după scumpirea biletelor și abonamentelor. Unul dintre aceștia ia o proporție mai mare decât altul
Citește mai mult
FOTO | Împărțeala banilor între Metrorex și transportul de suprafață după scumpirea biletelor și abonamentelor. Unul dintre aceștia ia o proporție mai mare decât altul

Echipe/Competiții

fcsb 72 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 48 rapid 52 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
28.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share