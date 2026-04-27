Răzvan Lucescu (57 de ani), antrenorul lui PAOK, a vorbit despre cum s-a simțit după pierderea tatălui său, Mircea Lucescu.

Răzvan Lucescu a mărturisit că, în aceste zile, s-a gândit mai mult la viața tatălui său decât la pierderea în sine.

Mircea Lucescu a încetat din viață pe 7 aprilie, în spital, la vârsta de 80 de ani, în urma unor complicații medicale.

Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „A suferit mult”

Fostul selecționer a fost înmormântat vineri, 10 aprilie, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

„De multe ori în aceste zile nu m-am gândit neapărat că mi-am pierdut tatăl.

Tristețea mea a venit gândindu-mă la el, la cât de iubitor de viață era, la cât de mult iubea fotbalul, la cât de mult a iubit România și la cât de prezent era pe lângă noi, pe lângă echipe, pe lângă jucători, pe lângă oameni”, a spus antrenorul lui PAOK, conform sport.ro.

Mi-aș dori să știu că există o viață dincolo și că el e acolo sus și vede. Și e fericit. Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el. A suferit mult. Răzvan Lucescu

Pe lângă momentul personal dificil, Răzvan Lucescu traversează și o perioadă complicată pe plan profesional.

Sâmbătă, PAOK a fost învinsă de OFI Creta în finala Cupei Greciei, scor 2-3.

Recent, formația din Salonic a ieșit și din lupta pentru titlu, având 58 de puncte, la 8 puncte în spatele liderului AEK Atena, cu patru etape înainte de finalul play-off-ului.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

FOTO. Cele mai importante momente din cariera lui Mircea Lucescu

