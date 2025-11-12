Mesajul lui Boloni către jucătorii naționalei (un pic și pentru Mircea Lucescu?) face mai bine decât încurajări nesincere.

Dar conține și o doză de nedreptate. Totuși, el este acela care a refuzat să pregătească naționala care împreună cu Edi Iordănescu ajungea la Euro 2024, unde se califica în optimi

În timp ce Mihăilă „îl trolla” pe Bîrligea (adică maimuțărea criza de nervi a atacantului de la FCSB din meciul cu Hermannstadt) în hohotele asistenței, Loți Boloni transmitea un mesaj pentru tricolori.

Intervenția fostului selecționer la Fotbal Club nu a ridicat moralul „băieților” înaintea întâlnirii decisive cu Bosnia. Dimpotrivă, a fost ca o găleată de apă cu gheață turnată în capul destinatarilor. Mai țineți minte Ice Bucket Challenge, campania de strângere de fonduri pentru suferinzii de scleroză laterală amiotrofică?

Până acum această națională, suflet sau fără suflet, nu a făcut niciun rezultat deosebit. (n.r. - 1-0 cu Austria) Ăsta e un rezultat deosebit? Dacă ăsta e un rezultat deosebit atunci meriți să-și fie frică în Bosnia. (...) Nu poți să te califici la un Mondial fără să faci lucruri mai multe decât ești capabil. Nu am făcut asta până acum. Vreau să cred că jucătorii simt această responsabilitate și pot face în așa fel încât să corecteze anumite greșeli pe care le-au comis. Încă nu e târziu. Ladislau Boloni despre echipa națională

Ce bine ar fi?

Cine avea nevoie de așa ceva acum? Oamenii de fotbal români transmit mesaje de susținere, nu îndemnuri-avertisment. Și știți de ce? Nu pentru că în sinea lor ar gândi fundamental diferit de Boloni, ci pentru că sunt experți ai dublului limbaj.

Unul este pentru public, unde pozezi în propovăduitor al binelui, al așa-numitei critici constructive (un non-sens), celălalt este pentru circuit intern, unde îți verși umorile.

De aceea mesajul cu aspect de bisturiu al lui Boloni poate avea și efect terapeutic. Poate că enervați și ambiționați de cuvintele lui, jucătorii naționalei se vor simți datori cu un răspuns pe teren. Ce bine ar fi!

Ladislau Boloni

Adevărul nerostit

Dincolo de luciditatea observațiilor, cuvintele lui Boloni conțin și o doză de nedreptate. Generația aceasta „de suflet sau fără suflet” a reușit o calificare la Euro 2024, unde a învins cu 3-0 Ucraina și a reușit să meargă până în optimi de finală.

Este fix acea echipă pe care Loți refuzase să o antreneze, după ce federalii se rugaseră literalmente de ei, iar el se pierduse în decor undeva pe la Târgu Mureș, cu telefonul dat pe mute.

Naționala refuzată de Boloni sub diferite pretexte (adevărul nerostit era că îi era frică să se înhame la o muncă alături de o generație nu foarte dăruită) a reușit totuși o performanță care i-a depășit valoarea intrinsecă. Exact ce îndeamnă acum cel care se recomandă antrenor francez de naționalitate română și etnie maghiară.

Despre responsabilitate

Cred că intervenția lui Boloni era necesară și face mai bine decât încă niște încurajări călduțe și nesincere. Așa este, nu te poți califica la un Mondial fără faci lucruri mai multe decât ești capabil în mod normal.

Mai amintește Loți despre responsabilitatea pe care ar trebui să o simtă jucătorii. Aici a trimis glonțul chiar în centrul țintei. Responsabilitatea este, cred, capitolul la care stă cel mai rău actuala generație de jucători.

De câte ori i-ați simțit implicați trup și suflet atunci când promit ceva sau că suferă atunci când vorbesc după un rezultat prost? Sacrificiul fotbalistic se vede în atitudinea de pe teren, nu în declarații. Ori șablon, ori înțepate.

Altfel e bine că băieții au umor și au râs la sceneta lui Mihăilă. Depinde însă de ce anume au râs. De grotescul ieșirii lui Bîrligea sau de importanța (exagerată?!) care i s-a dat episodului în media?