FCSB - HERMANNSTADT 3-3. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei, a fost eliminat pentru două cartonașe galbene luate în mai puțin de 5 minute.

FCSB a rămas în 10 oameni pe finalul partidei de la Sibiu, după ce Bîrligea a încasat două „galbene” stupide.

FCSB - HERMANNSTADT. Bîrligea, eliminat după două „galbene” în două minute

Atacantul „roș-albaștrilor” a fost avertizat pentru prima dată în minutul 79, după ce a intrat într-un dialog cu arbitrul de tușă.

Bîrligea fusese faultat pe o acțiune de atac a FCSB-ului și, fiind nemulțumit, i-a reproșat arbitrului de linie decizia.

Ulterior, după ce a primit primul cartonaș galben, atacantul a continuat să protesteze, extrem de nervos.

Eliminarea a venit două minute mai târziu, după ce arbitrul de centru a acordat un fault în atac, când Bîrligea l-a atins pe unul dintre apărătorii sibieni.

Nemulțumit de decizie, Bîrligea a strigat către arbitru: „Ce fault e ăsta?”, urmat de câteva vulgarități, fapt pentru care Radu Petrescu a scos pentru a doua oară cartonașul galben și l-a eliminat pe atacantul campioanei.

Ulterior, Florin Tănase l-a certat pe Bîrligea pentru cel de-al doilea cartonaș galben, decizia fiind una extrem de importantă, deoarece peste doar 6 minute Hermannstadt a înscris pentru 3-2.

VIDEO Meciul s-a terminat 3-3 , după ce Politic a adus un punct în prelungiri

