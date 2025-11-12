„Suntem la zid!”  Ladislau Boloni, mesaj pentru „tricolori”: „Până acum, n-ați avut niciun rezultat deosebit!”
Laszlo Boloni FOTO: IMAGO
Nationala

„Suntem la zid!” Ladislau Boloni, mesaj pentru „tricolori”: „Până acum, n-ați avut niciun rezultat deosebit!”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 12.11.2025, ora 10:51
alt-text Actualizat: 12.11.2025, ora 10:51
  • Ladislau Boloni (72 de ani), fostul selecționer al României, a transmis un mesaj pentru „tricolori” înaintea duelului de la Zenica.
  • Meciul Bosnia - România se va juca sâmbătă, de la ora 21:45, pe stadionul „Bilino Polje”, în penultima etapă din preliminariile Campionatului Mondial 2026.

Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Ladislau Boloni, mesaj pentru jucătorii României: „Suntem la zid”

Ladislau Boloni a avut un discurs dur la adresa „tricolorilor” înaintea meciului decisiv pentru calificarea la turneul final din America de Nord.

„Suntem la zid. Trebuie câștigat. Legat de șanse, n-am fost bun la matematică, nu sunt bun la pronostic. Vreau să enervez, să «înțep» puțin jucătorii.

Până acum, această națională, suflet sau fără suflet, nu a făcut niciun rezultat deosebit. (n.r. 1-0 cu Austria) Asta e un rezultat deosebit? Dacă ăsta e un rezultat deosebit atunci meriți să-ți fie frică în Bosnia”, a declarat Ladislau Boloni, potrivit digisport.ro.

Rezultatele înregistrate cu Bosnia, în prima etapă din grupa preliminară, 0-1, și cu Cipru, în deplasare, 2-2, pot costa calificarea naționalei la Cupa Mondială.

„Adevărul e că am pierdut meciul acasă, am făcut meci nul în deplasare. Două greșeli. Ar fi momentul ca băieții să simtă că e momentul să corectăm greșelile pe care le-am făcut”, a continuat fostul selecționer al României.

Ladislau Boloni a făcut apel către jucătorii României: „Încă nu e târziu”

Antrenorul a transmis că este datoria „tricolorilor” să redreseze parcursul din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

„Nu poți să te califici la un Mondial fără să faci lucruri mai multe decât ești capabil. Nu am făcut asta până acum.

Vreau să cred că jucătorii simt această responsabilitate și pot face în așa fel încât să corecteze anumite greșeli pe care le-au comis.

Încă nu e târziu. Pe urmă ne gândim la un alt pas, cu cine și când. Dar e departe treaba aceea”, a conchis Ladislau Boloni.

Lotul final pentru „dubla” cu Bosnia și San Marino

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria6 (19-3)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România6 (11-6)10
4. Cipru7 (11-9)8
5. San Marino7 (1-32)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share