Scenografie cu tentă rasistă la Ploiești VIDEO. Mesajul ascuns din spatele bannerelor făcute de ultrașii Petrolului la meciul cu Rapid

Petrolul - Rapid. Suporterii „lupilor” s-au pregătit serios pentru Primvs Derby cu două scenografii uriașe, însă cu tentă rasistă.

Chiar înainte de startul meciului, la Peluza Latină a apărut o pânză care a acoperit întreaga zonă ocupată de ultrașii ploieșteni.

Petrolul - Rapid. Scenografii cu tentă rasistă pe „Ilie Oană”

Era o scenă din celebrul joc Street Fighter, cu o luptă între două personaje, Ryu și Birdie, aproape câștigată de primul, care reprezenta Petrolul, fiind îmbrăcat în culorile clubului.

De partea cealaltă, Birdie („pasăre mică” în limba engleză), un tip corpolent cu ten închis la culoare, avea tatuat pe burtă 1923, anul în care a fost înființat Rapidul.

Întreaga scenă cu tentă rasistă a fost completată de un banner apărut ulterior: „Birdie din coregrafie, șef la voi în galerie”.

Și la Peluza „Ilie Oană” a existat o scenografie, de data aceasta inspirată din Războiul Stelelor. Cu Darth Sidious, personajul negativ, și mesajul violent: „Wipe them out! All of them!”. În română: „Eliminați-i! Pe toți!”.

