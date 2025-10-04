Când revine Andrei Borza Costel Gâlcă nu se poate baza în continuare pe fundașul lateral: „Nu s-a schimbat nimic”

Costel Gâlcă (53 de ani) a vorbit despre situația lui Andrei Borza (19 ani), care lipsește de la Rapid de câteva săptămâni din cauza unei accidentări.

Rapid primește astăzi vizita celor de la Farul, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Rapid a reușit să rămână în lupta pentru prima poziție, fiind la două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova, chiar dacă în ultimele săptămâni s-a confruntat cu mai multe absențe în linia defensivă.

Costel Gâlcă: „Borza va putea reveni în 4-6 săptămâni”

Tânărul fundaș al giuleștenilor s-a accidentat la unul dintre antrenamentele echipei naționale, după ce a fost călcat din greșeală de un fizioterapeut și s-a ales cu o fractură la degetul mic al piciorului drept.

Acum, tehnicianul a transmis că Borza a fost operat, urmând să se recupereze.

„De accidentări ce pot spune. Nu s-a schimbat nimic. Sunt cei trei, Drillon, Ciobotariu și Borza, care s-a operat.

Din ce știu [Borza] poate reveni în patru-șase săptămâni, dar nu cred. În cinci-șase săptămâni va fi pregătit să se antreneze cu grupul”, a spus Costel Gâlcă la conferință, potrivit digisport.ro.

Ce partide ar mai putea rata Andrei Borza până la revenire:

Farul Constanța, 4 octombrie, 20:30

Dinamo, 19 octombrie, 20:30

Unirea Slobozia, în jurul datei de 25 octombrie

CSC Dumbrăvița, Cupa României, în jurul datei de 29 octombrie

Universitatea Craiova, în jurul datei de 1 noiembrie

FC Argeș, în jurul datei de 8 noiembrie

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport