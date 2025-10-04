Când revine Andrei Borza Costel Gâlcă nu se poate baza în continuare pe fundașul lateral: „Nu s-a schimbat nimic”

- Costel Gâlcă (53 de ani) a vorbit despre situația lui Andrei Borza (19 ani), care lipsește de la Rapid de câteva săptămâni din cauza unei accidentări.
- Rapid primește astăzi vizita celor de la Farul, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Rapid a reușit să rămână în lupta pentru prima poziție, fiind la două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova, chiar dacă în ultimele săptămâni s-a confruntat cu mai multe absențe în linia defensivă.
Costel Gâlcă: „Borza va putea reveni în 4-6 săptămâni”
Tânărul fundaș al giuleștenilor s-a accidentat la unul dintre antrenamentele echipei naționale, după ce a fost călcat din greșeală de un fizioterapeut și s-a ales cu o fractură la degetul mic al piciorului drept.
Acum, tehnicianul a transmis că Borza a fost operat, urmând să se recupereze.
„De accidentări ce pot spune. Nu s-a schimbat nimic. Sunt cei trei, Drillon, Ciobotariu și Borza, care s-a operat.
Din ce știu [Borza] poate reveni în patru-șase săptămâni, dar nu cred. În cinci-șase săptămâni va fi pregătit să se antreneze cu grupul”, a spus Costel Gâlcă la conferință, potrivit digisport.ro.
Ce partide ar mai putea rata Andrei Borza până la revenire:
- Farul Constanța, 4 octombrie, 20:30
- Dinamo, 19 octombrie, 20:30
- Unirea Slobozia, în jurul datei de 25 octombrie
- CSC Dumbrăvița, Cupa României, în jurul datei de 29 octombrie
- Universitatea Craiova, în jurul datei de 1 noiembrie
- FC Argeș, în jurul datei de 8 noiembrie